Fabio Quartararo se sent déjà "à la limite"

Ils sont quatre à avoir réussi à se mêler aux Ducati dans le top 10 du jour à Portimão, et parmi eux Fabio Quartararo qui a placé sa Yamaha en sixième position après les deux premières séances d'essais. Le nouveau format des Grands Prix voulant que celles-ci soient déjà décisives pour l'accès direct à la Q2, le Français peut dès à présent se tourner vers le quart d'heure final des qualifications, au programme samedi midi, mais cela ne suffit pas à lui faire dresser un bilan si positif.

Ce soir, Quartararo se dit "content, mais pas content". Et il explique : "Je fais de mon mieux, je suis à trois dixièmes, mais je suis à la limite alors je ne sais pas où je peux progresser. Certes, on peut gagner un ou deux dixièmes, mais je suis certain que si vous posez la question à tous les autres pilotes, c'est pareil, donc l'écart reste plus ou moins le même. En tout cas, j'ai fait de mon mieux."

"À l'heure actuelle, ça n'est pas suffisant, parce que je suis sixième. J'aurais pu faire un peu mieux, mais au fond c'est toujours facile de dire qu'on aurait pu faire mieux : le fait est que j'ai terminé à la sixième place. Mais même si à l'heure actuelle, ça n'est pas suffisant, on va travailler pour faire en sorte que ça le soit."

Le sentiment exprimé ce soir par Fabio Quartararo a des airs de déjà-vu. "Quand je suis sur la moto, je me sens bien, mais quand je regarde les autres je vois qu'il y a des différences, [avec des choses] dans certains domaines qu'on n'a pas", explique-t-il. Pourtant, il ne veut pas baisser les bras si tôt et il répète sa volonté d'impliquer son constructeur pour que des changements arrivent : "Je pense que c'est bien de travailler. Je pousse Yamaha à développer, parce que normalement, dès qu'on commence la saison, comme l'année dernière, c'est terminé. On ne s'améliore pas, contrairement aux autres marques. Ducati, on voit qu'ils cherchent tout le temps à progresser, pas pour l'année suivante mais pour celle en cours. Il y a maintenant huit Ducati et quatre Aprilia, et si on n'obtient aucune amélioration… Un demi-dixième peut changer beaucoup de choses, alors il faut qu'on gagne ça petit à petit."

"Ce qui est super important actuellement, je pense, c'est la manière dont je raisonne", souligne le pilote français, qui apparaît combattif. "L'année dernière, j'ai commencé la saison en étant très frustré parce que Yamaha n'avait pas fait de progrès pour 2022. Là, ils ont progressé ; ça n'est pas suffisant, mais on travaille pour y arriver."

C'est dans ce contexte que se profile la première course de l'année, celle qui sera disputée sous le format sprint demain après-midi. "Je vais me pousser au maximum", promet Fabio Quartararo. "Je pense que la course de dimanche est meilleure pour nous", souligne-t-il toutefois, se sentant moins défavorisé sur la longueur.