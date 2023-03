Bastianini s'est fracturé l'omoplate dans la course sprint

Charger le lecteur audio

La première course sprint MotoGP a valu à Enea Bastianini une fracture de l'omoplate droite. Le pilote Ducati a rejoint cet après-midi l'hôpital afin d'y être examiné et soigné, après un premier passage au centre médical qui a rapidement confirmé qu'il avait été touché dans la chute dont il a été victime au deuxième tour de la course disputée samedi après-midi à Portimão.

Le verdict est rude pour l'Italien, puisque Ducati a d'ores et déjà annoncé que sa blessure entraînera son forfait pour la suite du Grand Prix du Portugal, et donc la course principale qui sera disputée dimanche, mais aussi pour le Grand Prix d'Argentine de la semaine prochaine. "L'évolution de sa condition déterminera son retour à la compétition", a fait savoir son équipe.

Bastianini avait pourtant parfaitement réussi son départ, lui qui s'est propulsé de la sixième à la deuxième place à l'extinction des feux. Seulement, alors qu'il a vite été avalé par plusieurs de ses adversaires et s'est retrouvé en bagarre dans un groupe de poursuivants qui commençait tout juste à se dessiner, l'Italien a été la victime collatérale de la chute de Luca Marini, dans le deuxième tour.

"C'est dommage", regrette le pilote VR46, qui n'a pas eu le sentiment de faire de grosse erreur. "J'ai fait ma trajectoire, mais je me suis incliné un degré de plus pour éviter tout contact avec Enea et j'ai perdu l'avant, puis ma moto l'a heurté. C'est dommage pour lui aussi", regrette-t-il. "Ce sont des choses qui peuvent arriver mais c'est toujours problématique. J'en suis désolé mais il est difficile de dire que je suis vraiment en faute. C'est un incident de course. J'espère qu'il ira bien. Je suis allé à son stand mais il n'était pas revenu du centre médical."

Luca Marini et Enea Bastianini étaient tous les deux déjà tombés ce matin, pendant les Essais Libres de ce Grand Prix du Portugal. Le pilote VR46 s'est par la suite qualifié neuvième, juste derrière Marco Bezzecchi qui est lui aussi parti à la faute pendant la course.

Il s'agit du deuxième pilote écarté de la compétition après Pol Espargaró, lourdement tombé vendredi pendant les essais et qui souffre de traumatisme multiples et de fracture à la mâchoire et à une vertèbre dorsale. Rappelons que les équipes MotoGP ont dix jours à compter du forfait d'un pilote pour nommer un remplaçant.