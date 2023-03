Poncharal assure que Pol Espargaró s'en remettra

Charger le lecteur audio

Hervé Poncharal s'est montré rassurant ce matin quant à l'état de santé général de Pol Espargaró, lourdement accidenté vendredi à la fin des Essais 2 du Grand Prix du Portugal. Le pilote Tech3 a perdu le contrôle de sa KTM dans le virage 10, surpris par un pneu arrière froid, avant de finir sa course contre un mur de pneus. C'est là qu'il a reçu les premiers soins, la séance étant interrompue une vingtaine de minutes au drapeau rouge pour que les secours puissent intervenir dans de bonnes conditions et l'évacuer.

Les premiers éléments communiqués dans la soirée de vendredi faisaient état d'une fracture de la mâchoire et d'une vertèbre dorsale, ainsi que d'une contusion pulmonaire. Resté conscient, le pilote espagnol a été décrit comme orienté et capable de bouger bras et jambes, ce qui a tout de suite rassuré quant à l'absence de lésions neurologiques.

Après une première nuit passée à l'hôpital de Faro, Hervé Poncharal assure que son pilote va s'en sortir, même si l'on suppose que sa convalescence risque d'être longue au vu des multiples traumatismes dont il souffre. Pour le moment, il reste en observation à l'hôpital pour le reste du week-end.

"Ça a été un moment horrible", a expliqué le patron de l'équipe Tech3 auprès du site officiel du MotoGP, "tout le monde était plus qu'inquiet. On a vu des choses comme celles-là qui ne se sont pas bien terminées. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce matin, Pol souffre de traumatismes multiples mais qu'il s'en sortira complètement. Il aura la possibilité de vivre une vie normale et de faire son retour à plein temps en tant que pilote MotoGP."

"La question est combien de temps [cela va-t-il prendre] ? Sur ce point, je ne peux pas vous répondre. Il va rentrer à Barcelone dans environ 48 heures. Ils vont devoir contrôler certaines choses. La principale question est de savoir s'il va avoir besoin d'une opération à la mâchoire. Le reste – estomac, dos, poumons –, je ne vais pas dire que ça va mais ce n'est pas un problème, il a juste besoin de temps pour se remettre."

Pol Espargaró fait cette saison son retour dans le groupe KTM et l'équipe Tech3, considéré comme le "capitaine" du programme GasGas dont la formation française porte les couleurs. Son coéquipier, le rookie Augusto Fernández, sera donc le seul à disputer ce premier Grand Prix pour l'équipe, mais le règlement dispose qu'un remplaçant doit être nommé dans les dix jours suivant le forfait d'un pilote. Cela devrait laisser un peu de temps à Tech3, puisque le prochain Grand Prix se tiendra dès le week-end prochain, en Argentine, avant une pause de deux semaines.

"Nous communiquerons davantage quand nous aurons des informations", a fait savoir Hervé Poncharal. "C'est dans le courant de la semaine prochaine que nous en saurons plus quant à la durée de son absence. Pour le moment, nous lui souhaitons juste un bon et rapide rétablissement."

Un airfence installé avant la reprise

Après son accident vendredi, beaucoup de pilotes ont tapé du poing sur la table pour appeler à des changements immédiats en termes de sécurité sur la piste de Portimão. L'absence d'airfence dans le virage de l'accident a notamment interrogé et celle-ci a été corrigée dès ce matin, avec une nouvelle protection installée en urgence comme l'avaient demandé les pilotes.

Un airfence a été installé ce matin au virage 10

Il reste la question des graviers, auxquels les pilotes reprochent depuis plusieurs années leur grosseur et les risques que cela engendre en cas de chute. Pecco Bagnaia, qui avait marqué les esprits l'an dernier en rapportant une poignée de graviers à la direction de course pour mettre en lumière le problème, s'est montré particulièrement virulent, rappelant d'autres grosses chutes observées sur ce circuit, telles celle de Jorge Martín il y a deux ans et celle de Fabio Di Giannantonio qui, il y a deux semaines, a souffert d'une commotion cérébrale.

On notera par ailleurs que Brad Binder s'est lui aussi rendu à l'hôpital de Faro vendredi soir afin d'y passer une IRM. Souffrant de douleurs cervicales après une chute subie à la toute fin du test de pré-saison sur place, le pilote KTM a été gêné durant toute cette première journée d'essais. Les examens ont toutefois écarté toute blessure, seul un nerf coincé étant semble-t-il à l'origine de ses douleurs. Il poursuit donc ce Grand Prix normalement, de même que Miguel Oliveira qui souffre du pied après une chute hier.