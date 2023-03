Miguel Oliveira forfait à son tour pour l'Argentine

Charger le lecteur audio

Et de quatre. Un nouveau pilote du MotoGP manquera à l'appel au GP d'Argentine ce week-end, Miguel Oliveira s'étant ajouté à la liste des forfaits. Le pilote RNF a été violemment percuté par Marc Márquez en début de course au Portugal et même si aucune fracture n'a été détectée dimanche, des examens effectués ce lundi ont révélé des blessures au niveau des tendons de la jambe droite qui l'obligeront à renoncer au deuxième rendez-vous de la saison.

"À la suite de son accident au Grand Prix du Portugal, Oliveira a passé des examens complémentaires dans sa ville d'origine, où des blessures supplémentaires ont été identifiées, ce qui l'empêchera de participer au deuxième GP de la saison", indique l'équipe RNF.

Miguel Oliveira a donné plus de détails sur sa blessure dans un message publié sur Instagram. "L'IRM effectuée aujourd'hui à Lisbonne a confirmé les soupçons que nous avions hier après l'examen sur le circuit", a écrit le Portugais. "Des lésions sur les tendons des rotateurs externes de la jambe droite ont été identifiés, ce qui m'empêche non seulement de marcher, mais aussi de piloter la moto et de me pencher en courbe. Cette blessure ne se prête pas à une opération et seul le repos permet de la guérir."

RNF espère que son pilote sera apte à faire son retour dès le Grand Prix des Amériques : "Malgré la déception, Oliveira reste engagé dans son objectif d'être performant dans le Championnat du monde et va se concentrer sur sa convalescence afin de remonter sur son Aprilia RS-GP pur la troisième manche de la saison à Austin, deux semaines plus tard", précise la structure malaisienne.

Quatre pilotes absents en Argentine

Le premier week-end de compétition de la saison a fait des dégâts. Vendredi, Pol Espargaró a été victime d'un gros accident qui l'a laissé avec des fractures vertébrales, une contusion pulmonaire et une mâchoire cassée, pour laquelle une opération est envisagée. Le lendemain, Enea Bastianini a été percuté par Luca Marini dans la course sprint et une fracture de l'omoplate droite a été diagnostiquée. Marc Márquez a été le troisième à déclarer forfait pour l'Argentine, s'étant fracturé le premier os métacarpien de la main droite.

Jorge Martín a de son côté été touché au pied droit dans l'accident causé par le pilote Honda dimanche, mais semble apte à faire le déplacement vers Termas de Río Hondo. Brad Binder a quant à lui disputé le week-end avec des douleurs au niveau du cou et de l'épaule, ressentant encore les effets d'une chute pendant les tests hivernaux.

Aucun des quatre titulaires qui seront absents en Argentine ne devrait être remplacé. Le règlement n'impose d'aligner un autre pilote que si l'équipe touchée par un forfait a dix jours devant elle devant elle pour en désigner un.