Marc Márquez pense à 2025 : "Évidemment, j'aimerais une moto d'usine"

Marc Márquez compte donner une suite à sa carrière en MotoGP. À 31 ans, l'octuple Champion du monde n'entend pas raccrocher après sa première saison sur la Ducati, celle qui lui aura de toute évidence permis de se rassurer et de se relancer après le trou noir des dernières années chez Honda.

Lorsqu'il a rompu son contrat avec le constructeur japonais, qui l'avait fait monter en MotoGP et accompagné depuis 2013, Márquez a voulu s'essayer à la moto qui domine l'ère actuelle du championnat, quitte à ne disposer que d'une moto satellite. Son but, répété à l'envi : se prouver avec la Ducati qu'il pouvait retrouver de bonnes sensations de pilotage et le plaisir de courir après quatre ans de souffrance.

En rejoignant son frère chez Gresini Racing, l'Espagnol a très clairement laissé entendre qu'il ne s'inscrirait pas dans la durée. Bien qu'il semble à l'aise dans l'équipe italienne, il apparaît donc comme le pion le plus fort sur l'échiquier actuel alors qu'une grande part de la grille doit encore être définie au gré des reconductions de contrats ou des transferts devant être menés dans les semaines à venir. Et si cela paraît une évidence au vu de son palmarès, Marc Márquez le confirme sans ambiguïté : il vise une place dans une équipe d'usine après cette parenthèse.

"Le futur… Pour le moment, je n'ai rien de clair", explique le pilote espagnol interrogé par le site officiel du MotoGP ce jeudi, depuis Jerez. "Évidemment, j'aimerais une moto d'usine, c'est toujours ce qu'on veut. Cette année était très spéciale dans ma carrière parce que je sortais de quatre années super difficiles, mais ensuite j'ai démontré − et je me suis montré à moi-même, ce qui était le plus important − que je reste compétitif."

"Mon travail est donc d'essayer de faire [le maximum] à 100% afin d'avoir une moto d'usine pour l'année prochaine. Après, on verra. Je n'ai de contrat avec personne, j'essaye juste de faire de mon mieux. Si on est rapide en piste, on a plus d'options pour choisir."

Questionné pour savoir si des contacts avec des constructeurs ont déjà été établis, Márquez répond de manière évasive : "Il est évident qu'autour de Jerez, Le Mans et le Mugello, des contacts commencent, c'est vrai. Mais pour le moment, il faut juste être patient et je crois que j'ai encore de la marge en piste pour continuer à avancer."

Le paddock ne saura assurément pas se contenter de ces propos, alors que Marc Márquez est actuellement au cœur de spéculations l'imaginant rejoindre Aprilia. Il figure aussi en bonne place parmi les candidats à l'équipe officielle Ducati, où reste à attribuer un guidon sur lequel lorgne, notamment, Jorge Martín, actuel leader du championnat.

Marc Márquez sera-t-il toujours sur une Ducati la saison prochaine ? Photo de: Gold and Goose / Motorsport Images

Márquez, qui sait donc qu'il aura plus d'options pour faire son choix s'il se montre rapide, est au rendez-vous en ce début de championnat. Deux chutes à Portimão et Austin l'ont privé de gros points alors qu'il se trouvait à chaque fois parmi les premières places. Il occupe néanmoins la huitième position du championnat, systématiquement sous le feu des projecteurs lors des trois premiers week-ends de course.

Il sort d'une chute à Austin, survenue alors qu'il se trouvait en tête de la course. "Évidemment, la chute était ma faute, car quand on a un problème, il faut le comprendre et essayer de le prévenir. Mais il est vrai que c'était un petit peu imprévisible de savoir quand j'allais avoir ce problème", souligne-t-il, en référence à un souci de frein qui l'a affecté pendant l'épreuve texane jusqu'à ce qu'il se fasse piéger.

Et il l'assure, cela n'entrave pas sa saison : "Je suis ici pour apprendre des choses. Il y a de petites choses [à arranger], mais le plus important c'est que la vitesse soit là et maintenant il faut nettoyer ces petites erreurs pour que je sois plus constamment présent dans les premières positions."