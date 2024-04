Márquez "extraordinaire interprète de la course" pour Ducati

Marc Márquez n'aura pas remporté le GP des Amériques cette année, pourtant les patrons du programme Ducati ne sont pas restés indifférents face à sa performance. Le pilote espagnol, engagé dans l'équipe satellite Gresini, s'est battu avec force aux avant-postes. Il occupait la tête du Grand Prix quand il a fini par tomber, la faute, a-t-il expliqué, à un problème de frein.

Pour Gigi Dall'Igna, la prestation du #93 a été notable, à la hauteur du champion qu'il est. "Même s'il est tombé, Marc a démontré qu'il était un extraordinaire interprète de la course, prenant même la tête, ce qui en dit long sur ses compétences et son expérience, ainsi que sur sa détermination et son enthousiasme", a souligné le directeur général de Ducati Corse.

Qualifié en première ligne, Márquez a aussi obtenu à Austin la deuxième place de la course sprint, un résultat qu'il avait déjà décroché trois semaines auparavant au Portugal. Cela en fait le plus haut niveau de performance chez Ducati durant ce troisième week-end de compétition de la saison. Claudio Domenicali apprécie lui aussi, sans oublier toutefois de souligner que deux modèles de la Ducati cohabitent en piste.

L'une est parfaitement éprouvée et peut compter sur le travail mené tout au long de l'année dernière pour la peaufiner, tandis que l'autre reste récente et doit encore être percée à jour, comme l'a indiqué un Pecco Bagnaia pour le moment quelque peu limité. C'est donc en comparaison des autres pilotes dotés de la GP23 que le PDG de Ducati veut lire la performance du #93. Et sur ce point, il est incontestablement au-dessus du lot, puisqu'Álex Márquez, Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio ont pour le moment un peu plus de mal à se montrer aux avant-postes.

"Marc a démontré qu'il était encore en forme et il a fait une erreur", observe Claudio Domenicali dans une interview accordée à GPOne. "Il faut cependant interpréter le fait qu'il court avec une GP23 et ses performances sont à mettre en regard de celles des pilotes qui ont la même moto. À ce jour, entre la GP23 et la GP24, il y a un peu plus de différence qu'il n'y en avait par le passé."

"Ceci étant dit, Marc a fait une excellente course. Il se remet en jeu et il aurait peut-être été plus à l'aise en restant là où il était. Il a pris de gros risques en faisant ce choix et, sportivement, je pense que c'est appréciable. À Austin, il faisait une grande performance, d'ailleurs il est tombé alors qu'il était premier. Au final, ce sont les courses et nous sommes contents de l'avoir avec nous."