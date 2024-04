Ocon : Le nouveau barème serait "un sparadrap sur une grosse coupure"

Comme Motorsport.com vous l'a révélé avant la course du GP de Chine, la FIA, la FOM et les écuries de F1 discutent de la possibilité de modifier le barème de points en vigueur dans la discipline reine depuis 2010. Au lieu des 10 premiers, des points seraient désormais attribués aux 12 premiers, ce qui permettrait de récompenser des écuries en dehors d'un top 5 qui s'est détaché nettement cette saison.

Dans le contexte d'une mesure qui doit être discutée en Commission F1 cette semaine, Esteban Ocon aurait, si un tel barème était déjà en place, inscrit ses premiers points en 2024 à Shanghai puisqu'il s'est adjugé la 11e place. Toutefois, si le Français ne voit pas forcément d'un mauvais œil la perspective d'un barème revu en 2025, il estime que le problème fondamental reste que les écuries du bas de tableau sont encore trop éloignées de celles de tête.

"C'est un peu comme si on mettait un sparadrap sur une grosse coupure", a déclaré Ocon lorsqu'il lui a été demandé ce qu'il pensait de la proposition. "C'est une façon d'améliorer la situation actuelle, je pense. Ça marcherait certainement parce que nous aurions marqué des points [ce dimanche]. Mais je préférerais pouvoir faire la course à l'avant et que les équipes soient plus proches les unes des autres. Je crois qu'il est juste de dire que ce serait un petit gain par rapport à ce que nous essayons de faire : faire que le peloton soit plus resserré."

Les écarts entre le top 5 et les cinq moins bonnes écuries sont très importants en 2024.

De son côté, Kevin Magnussen a appuyé la proposition de nouveau barème, estimant qu'il permettrait à plus de pilotes de se battre pour un objectif. Le Danois va même jusqu'à suggérer un système où tous les pilotes en course pourraient inscrire des points. "Je pense que ce serait une bonne chose", a déclaré le pilote Haas. "Peut-être qu'il serait préférable de donner des points à tout le monde, de façon à ce qu'il y ait toujours quelque chose pour quoi se battre. Ça ne va pas changer le résultat final du championnat, mais ça rendra simplement la lutte entre les cinq derniers plus intéressante."

"Peut-être qu'on peut donner 50 points au premier, et ensuite vous répartissez - c'est potentiellement une bonne idée pour rendre les choses plus intéressantes. Vous savez, quand vous vous battez pour la 16e ou la 14e place, ou quelque chose du genre, ce serait bien qu'il y ait encore de quoi avoir de belles bagarres, quelque chose pour quoi se battre. [Aujourd'hui], ça ne sert à rien."

Du côté de Valtteri Bottas enfin, pilote comme Ocon dans l'une des écuries n'ayant encore inscrit aucun point cette année au championnat constructeurs, une telle révision du barème serait accueillie à bras ouverts, d'autant plus qu'il estime que cela ne changerait pas grand-chose pour les écuries se battant aux avant-postes.

"Pour l'instant, dans la situation qui est la nôtre en tant qu'équipe, oui", a répondu Bottas lorsqu'il lui a été demandé s'il était favorable à ce changement. "Mais si vous êtes dans une équipe du top 3 ou du top 4, cela ne pose pas de problème. C'est comme ça. Mais pour nous, oui. Pour être juste envers tout le monde, je pense que plus il y a de positions dans les points, même lors du sprint, mieux c'est. Cela crée encore plus de compétition."

Avec Oleg Karpov et Pablo Elizalde