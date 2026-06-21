Dix des abandons les plus étranges de la Formule 1

La Formule 1 est un championnat complexe où des centaines de facteurs peuvent influencer le départ de la course, son déroulement et le résultat final. De ce fait, des centaines d'imprévus peuvent également survenir lors d'un Grand Prix.

Pour illustrer cela, un accident insolite survenu le week-end dernier a vu un simple caillou ruiner la course de Nico Hülkenberg lors du Grand Prix de Barcelone. L'Allemand était en position de marquer des points - ce qui aurait été ses premiers de la saison - lorsque des cailloux projetés par Liam Lawson, qui le précédait, ont réussi à déclencher le coupe-circuit de sa voiture.

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Cela a immédiatement coupé le moteur, obligeant l'Allemand à rentrer en roue libre jusqu'à son garage et à abandonner. Que vous pensiez qu'il s'agissait d'un tir parfait de la part de Lawson ou d'un coup de malchance pour Hülkenberg, cet incident n'est que le dernier d'une longue série d'abandons surprenants et étranges dans l'histoire de la F1.

GP d'Argentine 1953 : Foule tragique

À la veille de la première course du championnat du monde en Argentine, le président Juan Perón a décidé d'autoriser l'accès gratuit à l'Autodromo Galvez de Buenos Aires. Sans surprise, cela a entraîné une affluence excessive de spectateurs qui se sont massés le long de la piste au moment où les feux se sont éteints.

Au 31e tour, l'un de ces spectateurs s'est frayé un chemin sur la piste, obligeant Giuseppe Farina à faire une embardée pour l'éviter. Malheureusement, ce faisant, Farina a perdu le contrôle de sa Ferrari et a percuté la foule, tuant 13 spectateurs.

GP du Mexique 1970 : Abandon canin

De nos jours, les pilotes de Formule 1 n'ont vraiment à se soucier de la faune que lorsque le grand cirque s'installe à Montréal, où les marmottes constituent un problème récurrent sur le circuit. Par le passé, cependant, des cerfs ont été aperçus en Autriche, des varans à Singapour et des chiens sauvages à Mexico.

En 1970, l'un de ces chiens errants s'est introduit sur le circuit lors du Grand Prix du Mexique, qui avait déjà dû faire face à des problèmes de gestion de la foule avant même le début de l'épreuve. L'animal a pénétré sur le circuit de Mexico et a été percuté par la Tyrrell-Ford de Jackie Stewart, qui s'était qualifié en deuxième position. L'accident a endommagé la suspension de la voiture de Stewart et a mis fin à son GP.

GP d'Allemagne 1977 : Pas qualifié, pas à l'arrivée

Lors du Grand Prix d'Allemagne de 1977, Hans Heyer, pilote de l'écurie Penske Ford, a connu un abandon plutôt brutal lors de ses débuts en F1, après seulement neuf tours. Son abandon a été attribué à des problèmes de boîte de vitesses, ce qui n'est ni vraiment surprenant ni choquant.

Cependant, après son abandon, les organisateurs de la course ont découvert qu'il avait pris le départ illégalement et l'ont par conséquent disqualifié. En effet, Heyer n'avait pas réussi à se qualifier pour l'épreuve, mais avait tout de même pris le départ de la course à Hockenheim depuis les stands. Suite à la découverte de sa participation illégale, Heyer est devenu le seul pilote de l'Histoire à ne pas s'être qualifié, à ne pas avoir terminé la course et à avoir été disqualifié d'une même épreuve.

GP d'Italie 1998 : Trouver la clé

Le Grand Prix d'Italie de 1998 restera peut-être dans les mémoires comme un doublé Ferrari mené par Michael Schumacher, mais il a également été le théâtre d'un abandon pour le moins étrange de la part du pilote Sauber Johnny Herbert.

Le Britannique s'était qualifié en 15e position pour la course de Monza, à sept places et près d'une seconde du rythme de son coéquipier Jean Alesi. En course, Herbert a pris un départ plutôt sans histoire, mais le désastre a frappé au 12e tour. Une clé de l'un de ses ingénieurs avait été oubliée dans le cockpit et s'était glissée sous les pédales de la Sauber C17. Cet outil indésirable a privé Herbert de tout contrôle sur sa voiture, et il a fini sa course dans le gravier, mettant ainsi fin à sa participation.

GP du Japon 1999 : Quel intérêt ?

Trois ans après avoir remporté le titre de champion de Formule 1, Damon Hill peinait au volant d'une voiture de milieu de peloton et traversait une période difficile chez Jordan. La situation a atteint son paroxysme lors du Grand Prix du Japon de 1999, sa 115e et dernière course en F1.

Après une sortie inattendue dans l'herbe à Suzuka, Hill s'est arrêté aux stands pour changer de pneus, faire le plein et remplacer son nez avant de reprendre la piste. Cinq tours plus tard, il est revenu aux stands et est sorti de sa voiture. Après avoir abandonné la course, il a déclaré qu'il y avait "trop peu à gagner et trop à perdre à continuer". Suite à cela, il a définitivement tourné le dos au championnat.

GP d'Australie 2018 : Emballage final

Les Formule 1 sont des machines très sensibles qui nécessitent des conditions optimales pour donner le meilleur d'elles-mêmes, ce qui signifie qu'elles peuvent être mises hors course par n'importe quoi, du gravier aux emballages de sandwich. Oui, vous avez bien lu : c'est un emballage de sandwich en plastique qui a causé la perte de Williams en 2018.

Lors de la première course de la saison en Australie, le pilote russe Sergey Sirotkin s'était qualifié en 19e position pour ses débuts en F1. Cependant, sa course a été interrompue lorsqu'un sac à sandwich s'est coincé dans une écope de frein après seulement quelques tours. L'emballage a provoqué une surchauffe et une défaillance de ses freins, ce qui a contraint le Russe à abandonner la course après quatre tours.

GP de Monaco 2021 : Un écrou récalcitrant

Dans les années 2020, les Formule 1 sont devenues incroyablement fiables et les abandons pour cause de problèmes mécaniques se sont faits de plus en plus rares. Ce n'est donc pas une défaillance de la voiture qui a contraint Valtteri Bottas à abandonner le Grand Prix de Monaco, mais bien une défaillance d'un écrou de roue.

Lorsque le Finlandais s'est engagé dans les stands alors qu'il occupait la deuxième place, il s'attendait à un arrêt parfaitement orchestré par son équipe. Cependant, le pistolet de serrage a abîmé le filetage de l'écrou de sa roue avant droite, et l'équipe n'a pas réussi à le retirer. Malgré tous leurs efforts, la roue n'a pas pu être démontée - et elle n'a finalement été retirée qu'une fois la voiture renvoyée à l'usine de Brackley, bien après que Valtteri Bottas eut été contraint d'abandonner la course.

GP d'Australie 2022 : Et pour quelques centimes de plus

Fibre de carbone, titane, feuille d'or. Voilà le genre de matériaux exotiques et coûteux que l'on a l'habitude de voir en Formule 1. Cependant, ce sont parfois les composants les plus simples et les plus modestes qui peuvent mettre hors course une voiture valant plusieurs millions de dollars.

Pour illustrer cela, lorsque Fernando Alonso a abandonné le Grand Prix d'Australie 2022, il a imputé son abandon à la défaillance d'un joint, dont le remplacement n'aurait coûté que quelques centimes. À l'époque, le directeur de l'écurie, Otmar Szafnauer, avait confirmé qu'un joint torique défectueux avait entraîné une fuite d'huile, provoquant une chute de la pression d'huile et une panne moteur.

GP d'Italie 2025 : Comme un roc

Hulkenberg n'est pas le seul pilote à avoir été contraint d'abandonner une course à cause de cailloux projetés dans les airs : Alonso a lui aussi été victime d'un impact de caillou.

Lors du Grand Prix d'Italie de 2025, alors qu'il pilotait pour Aston Martin, l'AMR25 d'Alonso a été touchée par des cailloux projetés à la suite d'un incident survenu dès le premier tour de la course de Monza. L'Espagnol a d'abord poursuivi la course, mais le choc a affaibli la suspension avant de sa voiture. Finalement, au 24e tour, il a dû abandonner, les dégâts causés par les cailloux s'étant avérés rédhibitoires.

GP de Barcelone 2026 : Caméra cassée

Un autre accident insolite survenu lors du Grand Prix de Barcelone 2026 a touché le pilote Williams Alex Albon. Le Thaïlandais a connu un week-end difficile, à la peine lors des essais libres et ne parvenant pas à passer la Q1 lors des qualifications. Sa course a ensuite été compromise lorsque la caméra embarquée fixée sur la boîte à air de sa FW48 s'est détachée en course, le contraignant à rentrer aux stands.

Interrogé par F1TV au sujet de cet incident, Albon a répondu : "Je pense que c'était l'une de vos caméras. Nous sommes rentrés aux stands. Honnêtement, nous en avons profité pour faire des essais. Nous étions de toute façon hors course, donc heureusement pour vous, cela n'a pas trop changé la donne."

Un incident avec une caméra embarquée, voilà qui n'est pas sans rappeler l'abandon de Gerhard Berger au GP d'Italie 1995, quand la suspension avant de sa Ferrari a été endommagée par le décrochage d'une caméra embarquée qui était située sur l'aileron arrière... de l'autre Ferrari pilotée par Jean Alesi.