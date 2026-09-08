Pourquoi Wolff savait déjà qu'Antonelli "marcherait sur l'eau" à Monza

Comme il y a six ans, lorsque Pierre Gasly s'était imposé avec AlphaTauri, le 6 septembre s'est révélé être une date particulière sur l'Autodromo Nazionale de Monza.

En 2026, le héros local Kimi Antonelli a fait chavirer les tifosi, alors que les tribunes étaient encore sous le choc après le violent accident de Charles Leclerc dans la Parabolica.

Lire aussi : Formule 1 Les premiers mots de Leclerc après son accident et son contact avec Hamilton

Antonelli a signé une remontée remarquable. Après le changement de son unité de puissance, entraînant un départ depuis la 19e place sur la grille, personne ne s'attendait à le voir s'imposer. C'était d'ailleurs en partie l'objectif de ce changement de moteur : lui retirer toute pression. Mais Antonelli a tout de même réussi ce que peu pensaient possible.

Le leader du championnat était déjà remonté jusqu'à la 12e place lorsque le drapeau rouge a été agité. Après le second départ, il a poursuivi son ascension en traversant le peloton avec une facilité déconcertante, jusqu'à décrocher ce qu'il considère comme sa plus belle victoire en Formule 1 à ce jour.

Fernando Alonso avait été jugé très optimiste en prédisant qu'Antonelli monterait sur le podium, mais Wolff savait – même s'il ne voulait pas le dire ouvertement avant la course – que le jeune Italien était capable de réaliser quelque chose de spécial devant son public.

"Je pensais que l'un de nos deux pilotes allait gagner. Soit George, parce qu'il était en pole [Russell s'était élancé deuxième derrière Pierre Gasly, ndlr], soit Kimi, parce qu'il marcherait sur l'eau ici, à Monza. Et je l'avais déjà ressenti hier", a déclaré le patron de Mercedes.

Wolff a expliqué que, tout comme le père d'Antonelli, il avait déjà senti que quelque chose de spécial se préparait dimanche à Monza Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Interrogé sur les raisons qui lui avaient permis de sentir dès les qualifications qu'Antonelli était capable de réaliser un miracle, Wolff a poursuivi : "Cela fait un moment que j'observe les niveaux d'énergie des pilotes, leur attitude, leur état d'esprit ou leurs schémas comportementaux, et je savais que sa mission aujourd'hui était de gagner la course."

"J'ai discuté avec son père hier et lui aussi avait senti que cela pouvait arriver. Ce sont ces moments où l'on peut voir comment un week-end est en train de se dérouler au fil des séances, et sentir qu'un moment particulier pourrait se produire. Mais cela reste un sport mécanique, donc tout peut changer très vite."

Un seul pilote s'était imposé après être parti de plus loin sur la grille : John Watson, à Long Beach en 1983. Tous ceux qui étaient présents à Monza ont donc assisté à un moment particulier, même si Toto Wolff a plaisanté lorsqu'il lui a été demandé où il classait cette victoire parmi les plus marquantes de sa carrière en F1.

"Cela va sembler très peu romantique, mais j'oublie les victoires", a-t-il répondu. " Il y en a quelques-unes dont je me souviens. Peut-être la première, mais elle n'est pas aussi glamour qu'on pourrait l'imaginer. C'était Pastor Maldonado à Barcelone. Ou Nico Rosberg avec Mercedes-Benz, la première à Monaco. Et Lewis Hamilton qui s'impose à Singapour."

"Il y en a donc quelques-unes qui ressortent. Et celle-ci fera certainement partie de celles dont je me souviendrai."

D'un premier accident à la victoire d'une carrière à Monza

Au-delà de cette remontée spectaculaire, Toto Wolff considère cette victoire comme particulière pour une autre raison : deux ans plus tôt, en 2024, Kimi Antonelli avait subi un violent accident sur ce même circuit alors que Mercedes lui avait offert ses premiers essais libres en F1 à Monza.

Selon Wolff, cela illustre à quel point Antonelli a progressé en l'espace de quelques années. "C'est comme si la boucle était bouclée", a-t-il déclaré. "Il y a deux ans, en EL1, c'était probablement le moment le plus difficile de sa carrière, pour lui comme pour sa famille. Un moment où tout le monde doutait, lui compris."

"Et deux ans plus tard, c'est la plus grande gloire, le plus grand moment de sa carrière, qui sera probablement l'un de ses plus grands accomplissements à l'avenir. Même s'il remporte encore 200 Grands Prix, celui-ci restera toujours spécial. Et c'est dans cette perspective que je veux le voir."