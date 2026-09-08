Comment Monza a poussé la course en "yo-yo" à son paroxysme

La réglementation 2026 de la Formule 1 a déjà profondément modifié le style de course sur plusieurs des 24 circuits du calendrier, mais le festival d'aspiration de Monza en a sans doute été l'exemple le plus spectaculaire jusqu'à présent.

Un nouveau terme a d'ailleurs été inventé pour décrire ce spectacle : la course en "yo-yo". Les voitures peuvent facilement réaliser des dépassements grâce au surplus de puissance fourni par la batterie, mais sont ensuite incapables de creuser l'écart ou de conserver leur position lorsqu'elles viennent à manquer d'énergie.

Les 53 tours de Monza ont peut-être offert la forme la plus extrême de course en "yo-yo" observée jusqu'ici. Les voitures se sont livrées de nombreuses batailles sans parvenir à se détacher les unes des autres, l'énorme aspiration générée par les longues lignes droites du circuit italien renforçant encore l'efficacité du "mode Overtake". Des voitures intrinsèquement plus lentes pouvaient ainsi rester au contact de celles plus rapides.

Le phénomène a été particulièrement visible avec la Red Bull de Max Verstappen, dont l'unité de puissance n'offrait pas les performances nécessaires pour réellement se mêler à la lutte pour la victoire face aux Mercedes.

Mais l'énorme effet d'aspiration, combiné à la gestion de l'énergie, lui a permis de rester longtemps au contact de George Russell, le Britannique étant incapable de se détacher. En revanche, dès que le Néerlandais trouvait un moyen de passer, il devenait une proie facile.

"Sincèrement, [je n'ai pas beaucoup apprécié] quand les autres dépassent comme si on était une tortue", a déclaré Verstappen. "Bien sûr, avec le mode Overtake, cela semblait assez prometteur, mais dès que je me suis retrouvé en tête, il était très difficile de défendre. Et c'est un peu le problème que j'ai eu pendant toute la course."

Max Verstappen a longtemps pu rester au contact de George Russell malgré l'avantage du moteur Mercedes. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Même avec la VSC, nous nous sommes arrêtés, nous avions de meilleurs pneus, je dépasse des voitures, mais dès qu'elles peuvent rester dans ce mode Overtake, il est tout simplement trop puissant pour que nous puissions défendre, même avec de meilleurs pneus."

L'aspiration brouille la hiérarchie

Oscar Piastri et Lewis Hamilton, qui avaient perdu le contact avec les deux hommes de tête avant la voiture de sécurité virtuelle en milieu de course, ont eux aussi formé un premier duo de voitures. Il en a été de même pour Lando Norris et Pierre Gasly.

C'est dans ce genre de situation que les habitués des courses sur ovales chercheraient probablement à collaborer et à se relayer volontairement en tête afin d'optimiser leur efficacité. Mais sur un circuit de F1, la manœuvre est beaucoup plus difficile à mettre en place.

George Russell et Max Verstappen se sont ainsi mutuellement fait perdre suffisamment de temps pour permettre à Kimi Antonelli de réaliser une remontée spectaculaire dans le peloton.

Il y a certainement eu beaucoup de spectacle, mais cela pose aussi problème lorsqu'une voiture plus rapide veut se battre alors qu'elle ne part pas de l'avant de la grille.

"D'une certaine manière, avec cette réglementation de la Formule 1, il n'est pas facile de réussir un dépassement puis de poursuivre sa route", a expliqué le directeur de McLaren, Andrea Stella. "Il suffit de voir combien de temps il a fallu à Lando pour dépasser [Pierre] Gasly, puis pour commencer à réduire l'écart avec les voitures qui le précédaient."

"Nous constatons qu'il y a certainement eu beaucoup de spectacle, mais dans une certaine mesure, cela pose aussi problème lorsqu'une voiture plus rapide veut se battre alors qu'elle ne part pas de l'avant de la grille."

Le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur, a ajouté : "Le rythme de course était probablement correct. Le principal problème était la vitesse de pointe et les dépassements. Il nous était quasiment impossible d'attaquer ou de défendre. Lorsque nous attaquions quelqu'un, nous vidions la batterie et, dans la ligne droite suivante, nous perdions notre position."

Lewis Hamilton n'a jamais pu se débarrasser d'Oscar Piastri en début de course. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Stella a décrit le week-end du Grand Prix d'Italie comme l'un des plus exigeants de l'année pour son équipe, qui a dû chercher à optimiser sa stratégie et ses réglages pour s'adapter à ce nouveau style de course, particulièrement déterminant sur les circuits très gourmands en énergie.

"Pilotes comme ingénieurs, tout le monde a été très, très sollicité pour gérer l'unité de puissance et la batterie sur un circuit comme Monza", a-t-il ajouté. "C'est devenu l'élément dominant de la course. Nous constatons que, combiné avec l'aspiration, une voiture plus rapide peut en réalité avoir du mal à se détacher d'une voiture plus lente."

"Cela peut représenter jusqu'à une demi-seconde par tour : l'effet combiné de l'aspiration et du fait que vous avez une voiture derrière, contre laquelle vous commencez à utiliser le surplus de puissance pour vous défendre, avant de perdre beaucoup de rythme."

"Je pense que Monza 2026 restera comme la course la plus révélatrice de l'impact de la nouvelle réglementation. Elle a exigé une exécution de très haut niveau. Je pense que nous l'avons eue, mais globalement, nous n'étions pas en mesure de jouer la victoire parce que Mercedes avait un avantage sur tout le monde."

Antonelli trouve la faille

De fait, le vainqueur du Grand Prix, Kimi Antonelli, a été le seul pilote à échapper à cette tendance dans le peloton, alors qu'il remontait depuis la 19e place sur la grille. L'Italien avait effectué une grande partie du travail dès le début en atteignant la sixième place après le second départ, au sixième tour, ce qui lui a permis de croire à une victoire jusqu'alors improbable.

Si une partie de son incroyable remontée peut être attribuée au meilleur déploiement d'énergie de Mercedes, le fait qu'il ait été le seul pilote à passer d'un groupe à l'autre, alors que son équipier Russell était incapable de se détacher de Verstappen en tête, montre également que sa performance mérite d'être largement soulignée.

À seulement 20 ans, l'Italien s'est montré particulièrement agressif dans ses dépassements, tout en faisant preuve d'une grande précision dans le placement de sa monoplace.

"La différence aujourd'hui, c'était la capacité à traverser le trafic", a déclaré le directeur de Mercedes, Toto Wolff. "Nous l'avons déjà vu chez d'autres grands pilotes par le passé. Lewis l'a fait lors de certaines courses, et c'est ce que Kimi a montré aujourd'hui. Rien ne peut l'arrêter. Lorsqu'un pilote et une voiture ne font plus qu'un, alors rien ne peut les arrêter."