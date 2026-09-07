Verstappen a compensé le sentiment "d'être une tortue" à Monza

Après avoir déclaré samedi que la Red Bull était "faite en papier", Max Verstappen a réussi à monter sur le plus beau podium du calendrier vingt-quatre heures plus tard : celui suspendu au-dessus de la ligne droite principale de Monza.

Le rythme en course s'est révélé nettement meilleur que ce que Verstappen pensait possible après les qualifications, même s'il souligne que les problèmes rencontrés la veille étaient toujours présents.

Pendant la course, le quadruple champion du monde a indiqué que l'essieu arrière semblait cassé, faisant écho à ce qu'il avait expliqué aux médias néerlandais samedi : certains composants à l'arrière de la RB22 se dégradent parfois au cours d'une séance, un phénomène que Verstappen qualifie de "dégradation de la voiture".

Verstappen souligne que ce problème continuait à le pénaliser dimanche dans sa quête de la troisième place, derrière les deux Mercedes.

"Il était toujours là, rien n'a changé. Ce n'est tout simplement pas bon. On a du mal sur les bosses, les vibreurs et surtout dans les virages à basse vitesse", a-t-il déclaré après la course. "C'est toujours comme si l'essieu arrière n'était tout simplement pas très docile. Donc, bien sûr, ce n'était encore une fois pas idéal aujourd'hui et cela nous a coûté en performance, mais c'est comme ça."

Outre le problème à l'arrière de la RB22, Verstappen estime qu'un autre facteur a fait une différence encore plus importante : l'unité de puissance Mercedes est nettement plus efficace en matière de déploiement de l'énergie que celle de Red Bull Ford Powertrains.

"Je pense que c'était assez évident pendant la course : nous ne pouvons tout simplement pas suivre le déploiement des voitures équipées d'un moteur Mercedes, et c'est naturellement très difficile sur un circuit comme Monza."

Cinquième podium cette saison pour Verstappen. Photo de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

C'est en partie pour cette raison que Verstappen a tenté de freiner particulièrement tard à la deuxième chicane, où il a repris sa position par l'extérieur à plusieurs reprises après avoir été dépassé dans la Curva Grande.

"Oui, sincèrement, [je n'ai pas beaucoup apprécié] quand les autres dépassent comme si on était une tortue. Mais bon, il suffit de plonger à nouveau à l'extérieur. La voiture est bonne au freinage, donc ça aide. J'avais une bonne confiance dans les zones de freinage pour attaquer. J'ai réussi à le faire deux fois aux virages 2 et 4. C'est agréable, mais en même temps c'est aussi frustrant. J'essaie simplement de maximiser tout ce que je peux."

Cette volonté de maximiser tout ce qui était possible a même permis à Verstappen de se battre avec les Mercedes pendant un certain temps, mais selon le pilote Red Bull, c'était principalement dû à l'efficacité du mode Overtake à Monza.

L'énergie supplémentaire que les pilotes sont autorisés à récupérer et à déployer lorsqu'ils se trouvent à moins d'une seconde de la voiture qui les précède a permis à Verstappen de rester avec les Mercedes étonnamment longtemps. Une fois l'écart passé au-delà d'une seconde, son offensive a toutefois effectivement pris fin.

Verstappen estime qu'il n'avait aucune chance face aux Mercedes. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Bien sûr, avec le mode Overtake, cela semblait assez prometteur, mais dès que je me suis retrouvé en tête, il était très difficile de défendre. Et c'est un peu le problème que j'ai eu pendant toute la course."

"Même avec la VSC, nous nous sommes arrêtés, nous avions de meilleurs pneus, je dépasse des voitures, mais dès qu'elles peuvent rester dans ce mode Overtake, il est tout simplement trop puissant pour que nous puissions défendre, même avec de meilleurs pneus. Il m'a donc fallu un certain temps pour me débarrasser des McLaren."

Néanmoins, le cinquième podium de Verstappen cette saison constitue un regain de confiance bienvenu. Non seulement après ses plaintes de samedi, mais naturellement aussi après son accident de début de course aux Pays-Bas.

"Pour nous, être sur le podium après un week-end très difficile à Zandvoort, où la voiture ne me convenait pas vraiment, c'est positif."

"Nous avons réussi à opérer un changement important entre vendredi et samedi et la voiture était clairement dans une meilleure fenêtre. Mais nous avons encore quelques éléments et domaines sur lesquels nous savons que nous devons progresser, sans parler du problème évident du déploiement dans les lignes droites."