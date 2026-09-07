Hamilton demande de la clarté à Ferrari : "Ici, il n'y a pas de règles"

La passe d'armes entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton au départ du Grand Prix d'Italie va laisser des traces que la Scuderia doit s'attacher à effacer au plus vite. Pour Frédéric Vasseur, il y a un dossier à régler dès que possible, alors que la Formule 1 enchaînera très vite avec le Grand Prix d'Espagne, à Madrid.

Les deux premiers tours à Monza ont tourné au cauchemar pour l'écurie de Maranello, lorsque Charles Leclerc a poussé hors piste son coéquipier à la première chicane, avant d'abandonner sur une violente sortie de piste dans la Parabolica un tour plus tard. D'abord préoccupé par sa santé, le Monégasque ne s'est pas étendu sur le sujet devant la presse, même s'il a estimé que les deux pilotes étaient "allés trop loin".

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Pour Lewis Hamilton, le regard est différent. Seulement sixième à l'arrivée, le septuple champion du monde a déploré l'incident, mais aussi le manque de clarté de son équipe dans de telles situations.

"Je pense que ça se résume aux règles de conduite à respecter", a déclaré le Britannique. "Quand j'étais chez Mercedes, nous avions des règles de conduite écrites. Nous n'avons jamais vraiment eu de gros problèmes. Peut-être quelques épisodes avec Nico [Rosberg]. Mais plus souvent qu'autrement, tout se passait bien. Ici, il n'y a pas de règles."

Hamilton renvoie Vasseur à ses responsabilités

Lewis Hamilton estime avoir tout fait pour que les choses se passent au mieux en abordant le premier freinage de l'épreuve, alors que les deux Ferrari s'étaient élancées depuis la deuxième ligne de la grille de départ.

"J'étais devant dans le virage 2. Au point de corde, j'étais devant. Il n'y avait pas de 'nous' là-dedans", a-t-il ajouté en apprenant les propos de Charles Leclerc. "Écoutez, je ne cours pas de manière sale. J'ai toujours couru proprement et équitablement, en laissant toujours de l'espace."

"Je suis arrivé dans cette équipe avec la volonté de respecter l'espace de chacun et, surtout, de ne pas mettre l'équipe en difficulté. Je maintiens cette position et tout ce que je peux dire concerne mon côté. Il faut demander à Fred [Vasseur, directeur de l'équipe] ce qu'il en est de l'autre côté et des décisions qui sont prises. Au final, ça vient d'en haut. Les décisions descendent dans la hiérarchie. Ça commence avec Fred."

Hamilton estime qu'il avait laissé la place à Leclerc. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"On ne peut pas dire grand-chose de plus, ni crier indéfiniment. Hier [samedi], j'ai dit qu'il fallait revoir notre manière de communiquer. Si nous continuons sur la même voie, nous obtiendrons le même résultat."

"Nous obtenons toujours le même résultat. Il faut changer les choses parce que ça ne nous aide pas à avancer. Je pense qu'ils sont réceptifs à cette idée et nous en discuterons en dehors de la piste dans les prochaines semaines, probablement pas la semaine prochaine, mais surtout après la prochaine course, pour essayer de voir comment nous pouvons modifier nos procédures afin que la même chose ne puisse plus se reproduire."

"Je pense que les gars à l'usine font vraiment du très bon travail. Nous n'exécutons pas les choses aussi proprement que nous le pourrions. Nous sommes clairement moins efficaces que les autres équipes actuellement. Mais à certains moments de la saison, nous l'étions."

Lewis Hamilton a ainsi clairement renvoyé la balle dans le camp de ses dirigeants. Dimanche soir, Frédéric Vasseur refusait toutefois toute réaction à chaud sur l'affrontement en piste de ses deux pilotes.

"J'ai parlé deux secondes avec Lewis, et pas du tout avec Charles", a confié le Français. "Nous aurons le temps d'en discuter. Je préfère d'abord en parler avec eux plutôt qu'avec vous. Quoi qu'il en soit, le résultat du virage 1-2 n'est pas bon pour l'équipe, si c'est bien la question."