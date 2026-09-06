Tsunoda garde son point à Monza, mais Audi pourrait faire appel

L'écurie Audi a notifié à la FIA son intention de faire appel de la décision de ne pas pénaliser Yuki Tsunoda au Grand Prix d'Italie. Le pilote japonais remplaçait Liam Lawson, toujours intérimaire chez Red Bull en l'absence d'Isack Hadjar.

Après le drapeau rouge provoqué par Charles Leclerc, une nouvelle procédure de départ arrêté a été lancée au sixième tour. Dans la confusion concernant sa position sur la grille, Tsunoda s'est placé à la 14e place. Sa monoplace était toutefois de travers et orientée vers le muret des stands, une situation qui a incité le directeur de course Rui Marques à interrompre la procédure de départ et à relancer un tour de formation.

Selon l'article B5.9.4 du Règlement Sportif de la Formule 1, "tout pilote ayant provoqué un tour de formation supplémentaire et étant ensuite en mesure de prendre part à ce tour de formation supplémentaire, ou à tout tour de formation supplémentaire ultérieur, doit entrer dans la voie des stands à la fin du tour et prendre le départ [...] depuis la voie des stands".

Néanmoins, selon les commissaires de la FIA, Tsunoda n'a techniquement pas provoqué le tour de formation supplémentaire, puisque le directeur de course a agi par excès de prudence et que le Japonais se trouvait bien à sa place, sans gêner les autres concurrents.

Un autre élément déterminant est que la direction de course n'avait pas informé Racing Bulls que son pilote était considéré comme responsable du tour de formation supplémentaire. L'équipe n'avait donc aucune raison de lui demander de s'élancer depuis la pitlane.

Yuki Tsunoda a terminé 10e à Monza. Photo de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

L'enquête, menée dans les heures qui ont suivi l'arrivée du Grand Prix, a ainsi permis à Yuki Tsunoda d'échapper à toute sanction et de conserver sa dixième place assortie d'un point au championnat.

Dans leur rapport, les commissaires ont écrit :

"Le tour de formation supplémentaire résultait de l'évaluation de la situation par le directeur de course, plutôt que d'avoir été directement provoqué par le pilote de la voiture n°22."

"Par ailleurs, l'article B5.9.4 précise que si un pilote ayant provoqué le tour de formation supplémentaire est ensuite en mesure de prendre part à ce tour, il doit entrer dans la voie des stands à la fin du tour et prendre le départ depuis la voie des stands. Ce n'est que si le pilote ne le fait pas que la pénalité obligatoire de stop-and-go est appliquée."

"En d'autres termes, la pénalité sanctionne le fait de ne pas entrer dans la voie des stands et d'y prendre le départ. Elle ne sanctionne pas le fait d'avoir provoqué le tour de formation supplémentaire, si tant est qu'il l'ait effectivement provoqué."

"Un problème essentiel se pose ici : pour pouvoir respecter l'obligation d'entrer dans la voie des stands et d'y prendre le départ, un pilote doit savoir qu'il est à l'origine du tour de formation supplémentaire."

"L'équipe, compte tenu du fait que la voiture était positionnée à l'intérieur de sa case de départ conformément au règlement, n'avait, selon notre appréciation, aucune raison de demander à son pilote d'entrer dans la voie des stands et d'y prendre le départ."

"Par conséquent, indépendamment du fait que le pilote ait ou non directement provoqué le tour de formation supplémentaire, l'équipe et le pilote ignoraient qu'ils étaient considérés comme étant à l'origine de celui-ci. Nous estimons donc être dans l'impossibilité d'imposer une pénalité de stop-and-go dans ce cas et décidons de classer l'affaire sans suite."

Audi pourrait chercher à récupérer un point

Gabriel Bortoleto a terminé à la porte des points. Photo de: Alessio Morgese

Cette décision de ne pas sanctionner le Japonais a eu un impact direct pour Audi, puisque Gabriel Bortoleto a franchi la ligne d'arrivée en 11e position. L'écurie allemande a donc choisi, dimanche soir, de se donner la possibilité de faire appel.

"À la suite du Grand Prix d'Italie, nous avons fait part de nos préoccupations concernant l'application de l'article B5.9.4, qui impose à un pilote ayant provoqué un tour de formation supplémentaire d'entrer dans la voie des stands et de reprendre la course depuis celle-ci", a fait savoir Audi dans un communiqué.

"Les commissaires ont décidé d'un classement sans suite, et nous avons notifié notre intention de faire appel. Cette affaire étant désormais soumise à la procédure d'appel de la FIA, nous ne ferons aucun autre commentaire à ce stade."

Selon l'article 15.4 du Code Sportif International de la FIA, les concurrents disposent d'une heure après la décision des commissaires pour notifier leur intention de faire appel. Cela ne signifie pas encore qu'Audi ira plus loin, mais permet à l'équipe de disposer d'un délai supplémentaire de 96 heures pour étudier le dossier et déterminer s'il existe un élément susceptible de justifier la poursuite de la procédure.