Isack Hadjar forfait pour le Grand Prix d'Espagne

L'espoir était mince pour Isack Hadjar, et cette fois, Red Bull n'a pas attendu le milieu de semaine pour prendre sa décision. Déjà forfait à Zandvoort et à Monza lors des deux derniers Grands Prix, le pilote français manquera un troisième rendez-vous consécutif, le week-end prochain à Madrid.

Dès vendredi dernier, Laurent Mekies avait largement ouvert la porte à cette situation, qui a été officialisée ce lundi soir par le giron Red Bull. Le pilote tricolore n'aura pas l'occasion de découvrir le circuit du Madring, nouvelle terre d'accueil du Grand Prix d'Espagne.

Liam Lawson sera encore dans la Red Bull à Madrid. Photo de: Alessio Morgese

"La priorité absolue, c'est sa récupération", avait rappelé le directeur de Red Bull au micro de Canal+. "On n'a aucune raison de prendre des risques par rapport à ça. Il a fait un début de saison fantastique, il est très jeune, il progresse à chaque fois qu'il monte dans la voiture et donc, c'est important qu'il revienne dans la voiture quand il est à 100%."

"La décision a été prise alors que la convalescence d'Isack continue de progresser positivement", précise Red Bull. "S'il n'est pas encore prêt à faire son retour dans le cockpit, il sera à Madrid pour soutenir l'équipe. Tout le monde chez Red Bull Racing a hâte de le voir faire son retour très bientôt derrière le volant."

Sans surprise, la solution intérimaire choisie depuis deux semaines pour pallier la blessure au poignet gauche d'Isack Hadjar sera la même : Liam Lawson prendra sa place dans le baquet de la Red Bull aux côtés de Max Verstappen, tandis que Yuki Tsunoda enchaînera chez Racing Bulls dans le garage voisin d'Arvid Lindblad.

En Italie, Liam Lawson a terminé hors des points après avoir été contraint de changer d'aileron avant à la suite d'un contact avec Nico Hülkenberg. Quant à Yuki Tsunoda, il a inscrit le point de la dixième place, mais Audi pourrait faire appel de l'absence de sanction concernant son positionnement sur la grille au restart.

Encore du rab' pour Yuki Tsunoda ! Photo de: Peter Fox / Getty Images