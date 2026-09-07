Même avec son moteur évolué, Ferrari "manque de puissance pure"

Le directeur de Ferrari, Frédéric Vasseur, estime que, même avec sa deuxième évolution moteur, la Scuderia n'avait de toute façon aucune chance de revenir au niveau de Mercedes en matière de puissance en seulement quelques mois.

Depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation technique de la Formule 1 cette année, l'écurie allemande dispose de l'unité de puissance la plus performante du plateau. Le système d'opportunités de développement et d'évolution supplémentaires (ADUO) a toutefois offert aux motoristes en difficulté la possibilité de réduire leur retard.

L'évaluation étant basée sur les performances du moteur thermique, c'est l'unité de puissance Red Bull qui avait été identifiée comme référence du plateau. Mercedes a donc obtenu une opportunité d'évolution pour 2026 et une autre pour 2027, tandis que Ferrari, Audi et Honda ont eu droit à deux évolutions chacune pour la saison en cours.

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Mercedes n'a d'ailleurs toujours pas introduit sa seule évolution de l'année, attendue en octobre, tandis que les évolutions de Ferrari, apparues en Autriche puis en Italie, n'ont pour le moment pas permis de combler l'écart avec le bloc allemand.

Sur le circuit le plus sensible à la puissance du calendrier, Monza, Charles Leclerc et Lewis Hamilton se sont qualifiés aux quatrième et cinquième places. Leur résultat en course a été encore moins bon puisque Leclerc a abandonné après une sortie de piste et Hamilton a terminé à une décevante sixième place.

En matière de vitesse de pointe, l'unité de puissance Ferrari accusait 5,6 km/h de retard en qualifications, avec la Haas d'Oliver Bearman comme référence.

La voiture d'Oliver Bearman était équipée du moteur évolué Ferrari à Monza. Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

Lorsque Motorsport.com a rappelé à Frédéric Vasseur, lors de son interview d'après-course, les propos qu'il avait tenus avant le Grand Prix d'Italie, lorsqu'il expliquait que l'évolution ADUO de Ferrari n'allait pas bouleverser la donne, le Français a répondu en plaisantant : "Au moins, j'avais raison sur quelque chose".

En plus de sa puissance moteur, l'une des principales forces de Mercedes semble être sa capacité à optimiser le déploiement de l'énergie. Les performances des W17 à Monza ont notamment mis en évidence cet avantage.

Ce déploiement de l'énergie est-il la principale raison de l'écart de performance entre les moteurs Mercedes et Ferrari ? "Je ne veux pas entrer dans les détails, mais quand vous manquez de puissance pure, vous commencez à jouer avec le déploiement pour essayer de compenser dans une ligne droite", a expliqué Vasseur.

"Mais si vous déployez davantage à un endroit, vous en déploierez forcément moins ailleurs, et vous entrez alors dans une mauvaise spirale en essayant de jouer avec cela lorsque vous êtes en lutte. Honnêtement, ce n'est pas une question de déploiement. Je pense que notre déploiement était plutôt correct. Même McLaren jouait un peu avec cela vendredi et samedi matin."

Le patron de la Scuderia s'est finalement montré très honnête : "Au bout du compte, il nous manque de la puissance pure. La réalité, c'est que si vous manquez de X puissance à Zandvoort par rapport à Mercedes, vous perdez deux ou trois dixièmes sur leur voiture – je prends des lettres parce que vous allez essayer d'extrapoler. Si vous manquez d'un peu moins de X puissance à Monza, l'écart avec Mercedes est deux fois plus important."

Kimi Antonelli (Mercedes) et Lewis Hamilton (Ferrari). Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Interrogé sur la possibilité que ce manque de puissance moteur soit lié à certains choix de conception, Frédéric Vasseur a mis en avant la difficulté de maîtriser les dépenses dans le cadre du plafond budgétaire des unités de puissance.

"Sur le moteur, le processus est extrêmement long parce que les délais de fabrication des pièces sont importants et que le plafond budgétaire n'est pas facile à gérer", a-t-il expliqué. "Il faut produire les moteurs pour la saison. Vous êtes déjà un peu dans cette situation et, si vous voulez commencer à développer, vous devez produire une nouvelle série de moteurs, ce qui est compliqué."

Il faut garder à l'esprit que si vous gagnez un peu sur le moteur, même seulement quelques chevaux, c'est déjà une bonne progression sur la grille.

"Nous ne nous attendions pas à combler l'écart avec l'ADUO 1 ou l'ADUO 2. Nous avançons par petites étapes, mais il faut garder à l'esprit que si vous gagnez un peu sur le moteur, même seulement quelques chevaux, c'est déjà une bonne progression sur la grille."

"Cela signifie que nous aurons désormais un nouveau moteur l'an prochain. Évidemment, l'objectif est de combler l'écart, et de le faire aussi rapidement que possible, mais je ne m'attendais pas à ce qu'en deux mois nous rattrapions notre retard sur Mercedes."

D'autres écarts semblent désormais tout aussi difficiles à combler pour la Scuderia : après son pire dimanche de la saison devant son public, Ferrari voit son retard sur Mercedes au championnat constructeurs passer de 87 à 122 points.

De son côté, Lewis Hamilton compte désormais 76 points de retard sur le leader du championnat pilotes après avoir terminé seulement sixième à Monza.

Propos recueillis par Ronald Vording