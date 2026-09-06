Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Hamilton réagit au clash avec Leclerc : "Trop tard" pour m'avantager désormais

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Hamilton réagit au clash avec Leclerc : "Trop tard" pour m'avantager désormais

Wolff : "J'avais le doigt sur le bouton de la radio..."

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Wolff : "J'avais le doigt sur le bouton de la radio..."

Pourquoi Russell n'a pas été pénalisé pendant le Grand Prix d'Italie

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Pourquoi Russell n'a pas été pénalisé pendant le Grand Prix d'Italie

Antonelli a tout renversé : "C'est un rêve qui devient réalité"

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Antonelli a tout renversé : "C'est un rêve qui devient réalité"

Retour à la réalité pour Gasly et Alpine après une parenthèse magique

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Retour à la réalité pour Gasly et Alpine après une parenthèse magique

Championnat - Antonelli irrésistible leader

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Championnat - Antonelli irrésistible leader

Tous les résultats et classements du Grand Prix d'Italie F1 2026

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Tous les résultats et classements du Grand Prix d'Italie F1 2026

Antonelli triomphe depuis la 19e place à Monza, Ferrari se saborde !

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Antonelli triomphe depuis la 19e place à Monza, Ferrari se saborde !
Réactions
Formule 1 GP d'Italie

Hamilton réagit au clash avec Leclerc : "Trop tard" pour m'avantager désormais

Sur fond d'affrontement coûteux avec Charles Leclerc au départ du Grand Prix d'Italie 2026 de F1, Lewis Hamilton estime qu'il est désormais "trop tard" pour que Ferrari prenne la décision de le favoriser dans la course au titre, alors que Kimi Antonelli s'échappe au classement.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Des voitures « Crocs » dans le paddock

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Sebastian Vettel

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Défilé de véhicules militaires et de police

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Max Verstappen, Red Bull Racing

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Nico Hülkenberg, équipe Audi F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Charles Leclerc, Ferrari, Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Les fans de Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Raquel Stroll, Yael Shelbia

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Laura Mueller, ingénieure de course chez Haas

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Flash McQueen

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Woody Johnson, actionnaire d'Aston Martin

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Nico Hülkenberg, équipe Audi F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Yuki Tsunoda, Racing Bulls

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Nico Hulkenberg, équipe Audi F1, Oliver Bearman, équipe Haas F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Charles Leclerc, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Esteban Ocon, Haas F1 Team

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Gabriel Bortoleto, équipe Audi F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Oliver Bearman, Écurie Haas F1

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Lando Norris, McLaren

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Grand Prix d'Italie 2026 - Dimanche à Monza
48

Parmi les pilotes qui espéraient bien profiter du départ depuis le fond de grille de Kimi Antonelli, Lewis Hamilton figurait en bonne place. Le pilote Ferrari, troisième du championnat mais à égalité de points avec George Russell, pouvait espérer réduire l'écart de 59 unités le séparant d'Antonelli au classement pilotes.

Las, l'écart est finalement plus grand, désormais, puisque non seulement Hamilton a terminé derrière l'Italien, mais ce dernier l'a emporté depuis la 19e place pendant que le septuple champion du monde a dû se contenter du sixième rang final après être parti quatrième.

Difficile de voir autre chose qu'un camouflet de plus pour Ferrari qui, à domicile, a vu sa course prendre une tournure proche de la catastrophe dès les premiers tours. Si l'on pense évidemment en premier lieu à l'accident violent de Charles Leclerc dans la Parabolique, l'affrontement initial entre les deux pilotes à la première chicane n'est pas loin derrière.

 

Au départ, Hamilton a en effet eu l'opportunité d'attaquer Leclerc sur l'intérieur au premier virage. Après s'être infiltré, le Britannique a laissé la place à son équipier pour que les deux abordent la première partie de la chicane côte à côte. Puis, dans le deuxième virage, Leclerc - sans que cette manœuvre soit jugée illicite par les commissaires - n'a pas eu la même attitude, contraignant Hamilton à mordre dans les graviers au prix d'un léger contact.

La sanction a été immédiate : la Ferrari frappée du numéro 44 a été reléguée en dixième place, une bien inconfortable position pour la suite de la course. Si le drapeau rouge causé par Leclerc et le second départ ont replacé Hamilton dans une position plus intéressante, le manque de vitesse de pointe de Ferrari ne lui a jamais permis de se mêler à la lutte pour le podium. Lui-même auteur d'une course loin d'être parfaite, il n'a même pas réussi à devancer les deux McLaren à l'arrivée.

Interrogé pour Sky Sports sur l'incident de la première chicane et l'hypothèse qu'il ait pu ne pas se produire si Ferrari avait, dès avant la course, donné la priorité à son pilote le mieux placé au championnat, Hamilton a préféré écarter ce débat, jugeant qu'il était quoi qu'il en soit désormais trop tard, au sortir de Monza, pour se poser ces questions alors qu'Antonelli compte désormais 76 points d'avance.

"Nous avons déjà largement dépassé ce stade [des consignes en sa faveur], c'est trop tard pour ça maintenant", a-t-il lancé. "J'ai perdu beaucoup de points aujourd'hui face à ces pilotes ; nous ferons donc de notre mieux pour continuer à nous battre jusqu'à la fin de la saison, mais ils ont désormais pris le large."

Hamilton pas convaincu par la stratégie

Lewis Hamilton passe devant le lieu de l'accident de Charles Leclerc au GP d'Italie.

Lewis Hamilton passe devant le lieu de l'accident de Charles Leclerc au GP d'Italie.

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Au-delà de cet incident du premier tour et de la dynamique interne, la stratégie globale de Ferrari pour la course n'a pas vraiment semblé convaincre un Hamilton qui, en sus, a été dans l'impossibilité de se défaire d'une lutte au long cours avec Oscar Piastri, armé d'une SF-26 trop à la peine en ligne droite.

"Nous n'avons pas encore fait de débriefing, donc c'est l'une des situations les plus difficiles à accepter aujourd'hui", a-t-il répondu quand il lui a été demandé si Ferrari aurait dû l'arrêter sous Virtual Safety Car à mi-course.

J'ai cru qu'ils allaient nous arrêter [sous VSC], mais ils ne l'ont pas fait.

"J'espérais vraiment mieux, mais j'ai vraiment tout donné. Nous n'avions tout simplement pas la vitesse nécessaire dans les lignes droites ; j'étais une proie facile pour les pilotes autour de moi et tous ceux qui me devançaient. Mais nous allons analyser la situation en interne et essayer de déterminer ce que nous aurions pu mieux faire." 

"J'avais l'impression qu'on aurait probablement dû opter pour les pneus durs [lors du second départ], mais il fallait aussi que l'on double des pilotes, car on était plus loin que prévu dans le peloton."

"Et puis j'ai cru qu'ils allaient nous arrêter [sous VSC], mais ils ne l'ont pas fait, alors je suis tout simplement arrivé au bout de mes pneus."

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Wolff : "J'avais le doigt sur le bouton de la radio..."

Meilleurs commentaires
Plus de
Fabien Gaillard

Pourquoi Russell n'a pas été pénalisé pendant le Grand Prix d'Italie

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Pourquoi Russell n'a pas été pénalisé pendant le Grand Prix d'Italie

Retour à la réalité pour Gasly et Alpine après une parenthèse magique

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Retour à la réalité pour Gasly et Alpine après une parenthèse magique

Antonelli triomphe depuis la 19e place à Monza, Ferrari se saborde !

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Antonelli triomphe depuis la 19e place à Monza, Ferrari se saborde !
Plus de
Lewis Hamilton

Hamilton et Leclerc déplorent l'exécution ratée de Ferrari en qualifs

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Hamilton et Leclerc déplorent l'exécution ratée de Ferrari en qualifs

Hamilton s'inquiète de la vitesse de pointe de Mercedes à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Hamilton s'inquiète de la vitesse de pointe de Mercedes à Monza

Pourquoi Leclerc pourrait offrir une aspiration à Hamilton à Monza

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Pourquoi Leclerc pourrait offrir une aspiration à Hamilton à Monza
Plus de
Ferrari

Les premiers mots de Leclerc après son accident et son contact avec Hamilton

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Les premiers mots de Leclerc après son accident et son contact avec Hamilton

Vidéo : Vettel rend un hommage émouvant à Schumacher dans la Ferrari F2002

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
Vidéo : Vettel rend un hommage émouvant à Schumacher dans la Ferrari F2002

"Merde !" : quand Leclerc conseille Gasly avant de s'en mordre les doigts

Formule 1
Formule 1
GP d'Italie
"Merde !" : quand Leclerc conseille Gasly avant de s'en mordre les doigts

Dernières actus

Hamilton réagit au clash avec Leclerc : "Trop tard" pour m'avantager désormais

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Hamilton réagit au clash avec Leclerc : "Trop tard" pour m'avantager désormais

Wolff : "J'avais le doigt sur le bouton de la radio..."

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Wolff : "J'avais le doigt sur le bouton de la radio..."

Pourquoi Russell n'a pas été pénalisé pendant le Grand Prix d'Italie

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Pourquoi Russell n'a pas été pénalisé pendant le Grand Prix d'Italie

Antonelli a tout renversé : "C'est un rêve qui devient réalité"

Formule 1
F1 Formule 1
GP d'Italie
Antonelli a tout renversé : "C'est un rêve qui devient réalité"