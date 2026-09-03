Pourquoi Vasseur relativise l'impact des évolutions ADUO en F1

Cet article est issu du contenu réservé aux abonnés d'Autosport et vous est offert. Pour accéder à davantage d'analyses et informations exclusives, vous pouvez souscrire un abonnement en cliquant ici.

Le mécanisme de rattrapage de l'ADUO, qui permet aux motoristes de bénéficier de possibilités d'évolution et d'une marge budgétaire supplémentaire afin d'améliorer des composants qui seraient autrement gelés, est un sujet aussi complexe que clivant.

L'attribution de ces opportunités selon une échelle basée sur les performances des moteurs V6 a notamment ouvert la porte aux stratégies et aux considérations politiques, d'autant que Red Bull Powertrains est considéré comme le motoriste disposant du meilleur moteur thermique de la grille, devant Mercedes, tandis que Ferrari et les autres constructeurs accusent un retard plus important.

Lire aussi : Formule 1 Pourquoi Red Bull a le meilleur moteur F1 et ce que cela dit de l'ADUO

Mais l'ADUO n'est pas non plus une solution miracle. Le fait d'être autorisé à rouvrir l'homologation ne signifie pas qu'un motoriste peut transformer en cours de saison un moteur moyen en véritable fusée. Le développement d'une unité de puissance est un processus long et coûteux et, même avec une marge budgétaire supplémentaire, modifier la conception d'un moteur en milieu d'année représente un chantier considérable.

Alors que Ferrari s'apprête à introduire sa deuxième évolution ADUO à l'occasion de son Grand Prix à domicile, à Monza, le directeur de l'équipe, Frédéric Vasseur, tient donc à tempérer les attentes avant le rendez-vous italien, tout en relativisant l'impact que peut réellement avoir le dispositif.

"Il faut aussi garder à l'esprit que l'ADUO nous aide, mais qu'il est extrêmement difficile de développer un moteur en cours de saison", a expliqué Vasseur dans une interview exclusive avec Motorsport.com. "Même avec l'ADUO, même avec le budget supplémentaire, introduire une nouvelle spécification de moteur coûte extrêmement cher. Le coût des matériaux est énorme sur un moteur."

"Si vous changez quelque chose, vous devez pratiquement tout changer. Cela signifie que si vous voulez courir avec cette évolution lors de la dixième course, vous devez avoir un moteur de rechange. Puis arrive la 11e course. Si vous voulez introduire une évolution ADUO, il vous faut un moteur supplémentaire ainsi qu'un moteur de rechange."

Frédéric Vasseur tempère les attentes autour du nouveau moteur Ferrari à Monza. Photo de: Eric Le Galliot

"Cela signifie qu'à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, le coût est énorme et la capacité, ou la possibilité, de développer en cours de saison grâce à l'ADUO reste marginale."

Le point de vue de Ferrari est d'ailleurs corroboré par les choix effectués par certains de ses concurrents. Audi et Honda, qui ont eux aussi obtenu deux possibilités d'évolution avec l'ADUO, ont décidé de n'utiliser qu'un seul de leurs deux jetons d'homologation en 2026 et de se concentrer plutôt sur le développement de l'unité de puissance qui équipera leurs monoplaces au début de la saison 2027.

"Nous avons immédiatement apporté quelque chose [sur le moteur] à Barcelone, une petite adaptation, et cela a bien fonctionné", expliquait Allan McNish, directeur de la compétition d'Audi. "Les éléments les plus importants sont destinés à 2027, donc nous ne verrons pas de grosse évolution sur l'unité de puissance d'ici là. Il s'agit davantage de matériel que d'autre chose, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut modifier rapidement."

Vasseur défend un système ADUO controversé

La possibilité offerte aux motoristes de modifier l'intégralité de leur unité de puissance en fonction des seules performances du V6 reste un sujet sensible, même si ce sont bien les constructeurs eux-mêmes qui ont validé ce principe. De son côté, la FIA s'était montrée favorable à la prise en compte de davantage de paramètres.

Après le Grand Prix de Hongrie, la FIA a publié des conclusions inchangées à l'issue de son deuxième point de mesure des unités de puissance. Red Bull, toujours mécontent du système, continue ainsi de mener la danse et reste privée de toute possibilité d'évolution de son moteur.

Frédéric Vasseur reconnaît que les critiques visant le fonctionnement du système ne sont pas totalement infondées, mais rappelle que celui-ci a été approuvé par les différentes parties prenantes : "C'est un point valable, mais tout le monde s'était mis d'accord là-dessus il y a deux ans."

Frédéric Vasseur a avoué être encore contrarié par l'introduction de la procédure de pré-départ qui a pénalisé Ferrari. Photo de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

"Je pense aussi que, concernant l'efficacité de la partie électrique, on peut créer de petits écarts, mais nous sommes tous très proches. Du côté du moteur thermique, les différences peuvent être plus importantes."

"Honnêtement, c'est un sujet très difficile. Je vois le côté positif, qui est de permettre à tout le monde de se retrouver dans la même zone en termes de performances moteur. Ce qui était également positif avec la réglementation précédente, c'est qu'après quelques années, nous avions quatre ou cinq motoristes qui se tenaient en quelques dixièmes de seconde."

Ferrari veut oublier l'épisode de la procédure de départ

Ferrari avait également des raisons d'être mécontente en début de saison, lorsque la FIA a décidé d'allonger la procédure de départ afin de permettre aux pilotes de faire monter leur turbocompresseur en régime plus longtemps, en réponse aux inquiétudes concernant la sécurité.

L'équipe italienne avait pourtant signalé ce risque tout au long de l'année 2025. Mais lorsque la FIA avait décidé de ne pas modifier le règlement, Ferrari avait délibérément choisi de s'orienter vers un turbocompresseur de plus petite taille. Une solution qui lui permettait de rendre les départs plus réguliers, au prix d'une réduction de la puissance globale du moteur. La modification de la procédure de départ a donc finalement pénalisé Ferrari pour avoir fait ce choix technique.

Vasseur a reconnu être "encore un peu contrarié" par cet épisode, mais souhaite désormais "tourner la page". Le Français se montre également compréhensif face à la difficulté de la tâche qui incombe à la FIA, chargée de suivre les avancées techniques de 11 équipes de F1 disposant chacune de ressources considérables en matière d'ingénierie.

"Nous avons pris une décision concernant la procédure de départ qui était en place avant le début de la saison, puis ils ont changé cette procédure, et cela ne nous a pas du tout aidés", a-t-il déclaré. "Mais tournons la page."

"Le règlement représente un défi pour les équipes, mais c'est un défi énorme pour la FIA lorsque vous partez d'une feuille blanche comme c'est le cas ici. Il faut garder à l'esprit que le règlement aérodynamique est différent, celui sur les moteurs est différent, celui sur les batteries est différent, tout comme le règlement sportif. L'équipe de la FIA est bien plus réduite que les équipes techniques de chacune des écuries."

"Cela signifie que certaines choses ne sont peut-être pas parfaites, mais je pense que, dans l'ensemble, le travail est bien fait. Même concernant les départs, j'étais un peu contrarié et je le suis encore un peu. Mais je peux aussi comprendre que si quelqu'un rencontre un problème au départ, la FIA ne veut pas être impliquée dans ce genre de situation."