Comment Ferrari compte "pousser jusqu'au bout" avec ses évolutions en 2026

Ferrari compte "pousser jusqu'au bout" de la saison 2026 de F1 avec de nouvelles évolutions, a confirmé son directeur, Frédéric Vasseur, écartant l'idée que le plafond budgétaire puisse contraindre la Scuderia à ralentir son développement.

Ferrari a déjà apporté un nombre impressionnant d'évolutions à sa SF-26, qui lui ont permis de conserver la deuxième place du championnat constructeurs et ont notamment contribué aux victoires de Lewis Hamilton et Charles Leclerc cette saison.

Cette dynamique se poursuivra à domicile ce week-end, à Monza, où Ferrari devrait introduire de nouvelles améliorations aérodynamiques de plus petite ampleur, ainsi que sa deuxième évolution moteur.

Les écarts entre les équipes sont désormais extrêmement faibles, notamment sur les circuits où les unités de puissance 2026 ont moins d'influence. À Zandvoort, Mercedes, McLaren et Ferrari se tenaient ainsi en moins d'un dixième lors des qualifications du sprint, tandis qu'il n'est pas rare que trois dixièmes seulement séparent la pole position d'une place en troisième ligne.

Dans ce contexte, les équipes capables d'apporter de la performance à leur monoplace jusqu'à la fin de la saison peuvent encore réaliser une solide remontée au championnat. Elles doivent toutefois trouver le bon équilibre entre l'exploitation de leurs ressources en soufflerie et les contraintes du plafond budgétaire, tout en consacrant suffisamment de moyens au développement de leur monoplace 2027.

Nous avons un plan et nous n'avons aucun problème avec le plafond budgétaire.

Charles Leclerc (Ferrari) Photo de: Eric Le Galliot

Dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, Frédéric Vasseur a confirmé que la Scuderia comptait poursuivre son effort de développement et assuré qu'elle ne rencontrait aucune difficulté liée au plafond budgétaire.

"La stratégie consiste à continuer à pousser jusqu'à la fin", a déclaré Vasseur. "Nous avons un plan. Nous n'avons aucun problème avec le plafond budgétaire, nous suivons notre plan et nous allons continuer ainsi."

"Il est vrai qu'il existe différentes stratégies. McLaren arrive tous les trois ou quatre Grands Prix avec un gros package d'évolutions, tandis que nous essayons davantage d'apporter des améliorations à chaque course, mais de plus petite ampleur. Au bout du compte, en termes de coûts, c'est la même chose."

"Ce qui est probablement difficile, c'est que nous continuons à développer la voiture alors qu'il reste encore 11 courses à disputer. Je pense qu'un accident comme celui de Max [Verstappen] à Zandvoort représente un coût énorme au niveau du plafond budgétaire [pour Red Bull]. Il est difficile d'anticiper le nombre d'accidents que l'on peut connaître d'ici à la fin de la saison."

Pourquoi Ferrari peut enchaîner les évolutions

Alors que Ferrari, McLaren et Red Bull ont toutes introduit des évolutions importantes, Mercedes a pris du retard dans ce domaine. La prochaine évolution majeure de l'écurie allemande est attendue au Grand Prix de Bahreïn, en Malaisie, en octobre. Entre-temps, ses rivales ont progressivement réduit l'écart au cours des dernières semaines et des derniers mois.

Le directeur de Mercedes, Toto Wolff, a affirmé que son équipe "n'avait pas l'argent" pour apporter des évolutions à la voiture au-delà de celles actuellement prévues. Il estimait toutefois que Ferrari et les autres équipes pourraient elles aussi être contraintes de ralentir leur rythme de développement compte tenu du nombre de nouveautés déjà introduites.

Mercedes, Ferrari et McLaren semblent être les trois premières forces du plateau de F1. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Frédéric Vasseur n'a pas souhaité commenter la stratégie de Mercedes sans en connaître précisément les tenants et les aboutissants. Il a en revanche expliqué comment Ferrari était parvenue à introduire autant d'améliorations de manière efficace, une approche qui avait suscité quelques interrogations dans le paddock.

"Je ne veux pas parler de Mercedes parce que je ne comprends pas leur situation, mais avec McLaren, c'est notamment lié à la manière dont vous développez dans la soufflerie et à votre capacité de production", a expliqué le Français.

"Nous avons trouvé notre meilleure approche en apportant presque des évolutions à chaque course. Une semaine, c'est mécanique, la suivante, c'est aérodynamique, et nous continuons ainsi. Cela correspond à notre capacité de production et à celle de notre soufflerie, et ça fonctionne bien."

"Maintenant, si McLaren veut procéder différemment, c'est qu'elle a de bonnes raisons de le faire. L'organisation des équipes est différente, leur configuration est différente. Mais au bout du compte, sur l'ensemble d'une saison, nous sommes presque au même rythme les uns que les autres en matière de développement."