Comment Lewis Hamilton a "secoué le système" chez Ferrari, sans obtenir tout ce qu'il voulait

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Lorsque l'on recrute un septuple champion du monde avec deux décennies d'expérience en Formule 1, on sait que l'on ne recrute pas seulement un pilote.

Frédéric Vasseur avait pleinement conscience qu'en faisant venir Lewis Hamilton l'an dernier, renouant ainsi une relation de travail datant de l'époque d'ART Grand Prix en GP2, il allait soumettre Maranello à une véritable force de la nature : un vétéran déterminé, qui sait parfaitement ce qui le motive et ce qui ne le motive pas, après avoir été habitué pendant 12 ans à l'excellence technique de Mercedes et en rejoignant une écurie qui n'a pas connu de succès dans la lutte pour le titre dans sa configuration actuelle.

À 41 ans, la renaissance de Lewis Hamilton chez Ferrari est l'une des histoires marquantes de la saison 2026. Pour la Scuderia, elle a également constitué un choc systémique.

Au cours d'une saison 2025 difficile, le Britannique a eu du mal à s'adapter à son nouvel environnement. Non pas par manque d'efforts, mais parce que la voiture, les méthodes de travail de l'équipe d'ingénieurs et d'autres éléments du fonctionnement de Maranello ne correspondaient pas à ses habitudes.

Lewis Hamilton voulait voir une équipe qui repousse davantage les limites en matière d'innovation, contribuant ainsi à aider le patron de l'équipe, Frédéric Vasseur, à mener à bien un changement culturel afin de rendre Ferrari moins réticente à prendre des risques. Hamilton a également attribué à Vasseur le mérite d'avoir "déplacé des montagnes pour me mettre à l'aise", notamment en réorganisant son équipe d'ingénieurs et en modifiant la configuration de ses freins.

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

C'est plus facile à dire qu'à faire dans une entreprise de plus de 1000 personnes, qui peut être réticente au changement et mettre des années à évoluer. Le plafond budgétaire en F1 signifie également que les écuries doivent se montrer intelligentes et efficaces lorsqu'elles envisagent des changements radicaux à l'usine, qui entrent en concurrence avec le budget consacré au développement de la voiture.

Dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, Vasseur a révélé qu'il n'avait pas pu répondre à toutes les demandes de son pilote.

Interrogé sur son éventuelle hésitation face au nombre de changements demandés par Hamilton, Vasseur a ri : "Oui, mais nous n'avons pas fait tout ce qu'il voulait ! Mais les suggestions sont toujours les bienvenues. C'est vrai pour Lewis, c'est vrai pour Charles. C'est vrai pour chaque pilote. Après chaque Grand Prix, ils arrivent avec une liste de choses qu'ils aimeraient améliorer."

"Sur cette liste, certaines choses sont hors sujet, parce qu'on ne peut pas faire cela pour l'équipe, et ils comprennent très rapidement que, du point de vue de l'équipe, cela n'a aucun sens en raison du plafond budgétaire ou de quelque autre raison."

"Parfois, ils n'ont pas une vision complète de la situation, mais au moins c'est bien pour moi de comprendre où ils ont le sentiment que nous sommes faibles. Et parfois, grâce à leurs retours, on comprend quelque chose parce qu'on était concentré sur la vision de l'équipe, et on comprend que pour les pilotes, c'est un peu différent."

Lire aussi : Formule 1 Exclusif - Vasseur explique comment il a incité Ferrari à prendre plus de risques

Vasseur a reconnu que l'arrivée de Hamilton avait constitué un choc pour le système Ferrari. Mais le long passage du Britannique chez Mercedes et sa connaissance du fonctionnement d'une équipe capable de remporter des titres ont été bénéfiques au développement global de Ferrari, alors que l'équipe cherchait à aborder au mieux la nouvelle réglementation 2026.

"C'est bien de secouer un peu le système", a expliqué Vasseur. "Si vous restez dans votre bulle toute votre vie avec les mêmes personnes, à un moment donné, vous aurez du mal à progresser. C'est vrai pour les pilotes. C'est vrai pour les ingénieurs lorsque vous recrutez des personnes venant d'autres équipes."

"C'est le côté intéressant de la F1 : nous avons trois ou quatre équipes capables de placer une voiture à 0"050 près en qualifications sprint à Zandvoort, en prenant des directions différentes avec un concept de voiture différent, des moteurs différents, des stratégies différentes, et ainsi de suite. Au final, nous sommes tous dans la même zone de performance. C'est pourquoi recruter parfois des personnes venant d'autres équipes, avec une vision différente, aide."

"Le plus difficile est de considérer l'intégration de ces personnes comme une valeur ajoutée, et non comme un processus perturbateur. Mais c'est vrai pour les ingénieurs. C'est vrai aussi pour les pilotes. Si vous pouvez tirer le meilleur de leur savoir-faire, vous progresserez."

Lewis Hamilton et Charles Leclerc Photo de: Ferrari

Entre Hamilton et Leclerc, qui est en passe de devenir en 2027 le pilote ayant passé le plus de temps chez Ferrari, Vasseur estime avoir une "discussion très ouverte" sur la direction que l'équipe doit prendre.

"L'une des qualités essentielles des pilotes est leur capacité à contribuer au développement de l'équipe", a-t-il déclaré. "Le pire scénario, c'est lorsque vous entamez la discussion et que vous avez le sentiment que l'autre cherche à trouver une excuse. Mais lorsque vous avez de bonnes relations, ce n'est jamais une excuse."

"Je pense que nous avons cette attitude positive qui consiste à nous aider mutuellement et à comprendre que l'autre peut avoir un point de vue différent. Je n'ai pas toujours raison, je n'ai pas toujours tort, et ce n'est que par la collaboration, la discussion et les échanges que nous progresserons."