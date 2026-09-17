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Lewis Hamilton dément fermement une rumeur venue d'Italie

Alors que des médias italiens ont rapporté que Lewis Hamilton tentait d'obtenir le remplacement par Ferrari de certains membres de son équipe, le septuple champion du monde a pris la parole pour balayer ces rumeurs.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
Lewis Hamilton, Ferrari

Photo de : Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Lewis Hamilton a tenté d'écarter les rumeurs en provenance des médias italiens selon lesquelles il chercherait à remplacer certains membres clés du personnel de son équipe.

Ainsi, le Corriere della Sera indiquait, sans toutefois évoquer des membres particuliers de la Scuderia Ferrari, que Hamilton avait fait part de sa frustration au sujet de la manière dont avaient été exécutées certaines courses récentes.

Aux Pays-Bas, le Britannique avait ainsi grandement critiqué la décision de ne pas faire s'écarter Charles Leclerc de son chemin dans sa tentative d'aller chercher un podium. Lors du GP suivant, à Monza, la défense agressive du Monégasque au départ n'a pas été à son goût et il a publiquement lancé que la situation devait être gérée par Frédéric Vasseur.

La publication italienne soutient d'ailleurs que la relation entre Vasseur et Hamilton, qui se connaissent depuis 20 ans et notamment depuis l'année du titre GP2 du Britannique, s'est tendue, quand bien même toutes les parties impliquées ont nié tout problème à leur arrivée au GP d'Espagne.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont assuré avoir éclairci les choses après Monza.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton ont assuré avoir éclairci les choses après Monza.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Hamilton a ainsi écrit : "J'ai pris connaissance de certains articles qui ont été publiés et je tiens à clarifier les choses ici.

"Je n'ai jamais demandé que quiconque au sein de mon équipe soit remplacé. Toutes les personnes avec lesquelles je travaille s'investissent pleinement chaque jour et c'est leur dévouement qui nous fait avancer."

"Je m'efforce toujours d'encourager et de soutenir les gens afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes ou, à tout le moins, qu'ils voient le meilleur en eux-mêmes. Je n'y parviens peut-être pas toujours, mais c'est mon intention et la raison pour laquelle je suis ici. Nous travaillons tous ensemble et cela continuera ainsi."

Hamilton a connu un changement d'importance à l'hiver, suite à la fin de sa collaboration avec son ingénieur de course de 2025, Riccardo Adami, qui a été remplacé par Carlo Santi. Initialement, ce dernier devait assurer un intérim avant qu'un autre ingénieur, le Français Cédric Michel-Grosjean (en provenance de McLaren), ne prenne sa place. Finalement, leur duo s'est si bien entendu que Santi a été confirmé à ce poste et que Michel-Grosjean a été nommé ingénieur performance.

Hamilton et Santi ont connu la victoire lors du Grand Prix de Barcelone, épreuve qui a fait naître l'espoir que le titre pilotes pouvait être jouable. Depuis, cependant, de nombreuses erreurs, aussi bien côté pilotes qu'écurie, et des résultats décevants ont grandement obéré les chances de priver Kimi Antonelli d'une victoire finale.

Avec Ed Hardy

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