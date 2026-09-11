Hamilton n'a pas demandé de traitement de faveur à Ferrari

Mathématiquement le mieux placé des deux pilotes Ferrari au championnat, Lewis Hamilton assure ne jamais avoir demandé de traitement de faveur à la Scuderia par rapport à Charles Leclerc. Une clarification qui intervient après l'épisode tendu du départ du Grand Prix d'Italie, depuis désamorcé par toutes les parties en interne comme devant la presse.

Avant le Grand Prix d'Espagne sur le Madring, Lewis Hamilton accuse un retard de 76 points sur le leader du championnat, Kimi Antonelli, quand son coéquipier monégasque est relégué à 112 unités. Dans l'hypothèse où tous les Grands Prix auraient lieu d'ici la fin de l'année, ce qui reste encore à confirmer en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient, il reste encore un maximum de 258 points à aller chercher en 2026.

Frédéric Vasseur a déjà, dans un entretien exclusif avec Motorsport.com, fait le point sur l'absence de choix entre les deux pilotes à ce stade et dans une telle situation comptable. Lui aussi interrogé dans le paddock de Madrid sur l'hypothèse d'être totalement soutenu par son écurie au détriment de Charles Leclerc, Lewis Hamilton a rétorqué : "Ce n'est pas vraiment ce que je demandais".

"Il s'agit simplement de nous assurer que nous exécutons les choses correctement afin d'obtenir le meilleur résultat pour l'équipe. Plutôt que de travailler l'un contre l'autre et de terminer quatrième et cinquième, nous pouvons peut-être travailler ensemble et décrocher un podium, engranger davantage de points."

Hamilton systématiquement dans le top 6

Lewis Hamilton fait preuve d'une grande régularité en 2026. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La régularité de Lewis Hamilton cette saison lui permet de rester dans la course au titre jusqu'à présent, puisqu'il est le seul pilote à avoir terminé tous les Grands Prix dans le top 10, et jamais au-delà de la sixième place. Le septuple champion du monde estime toutefois que l'avantage de Mercedes avec son unité de puissance est trop important.

"Mercedes, si vous prenez le dernier Grand Prix, était six dixièmes plus rapide dans les lignes droites", fait remarquer Lewis Hamilton. "Sur la plupart des autres circuits, c'était trois ou quatre dixièmes. Nous perdions simplement du temps dans les lignes droites."

"Je pense que nous avons fait du très bon travail, étant donné que nous avions ce déficit, et nous continuons à améliorer la voiture. Nous avons apporté des améliorations au moteur. Nous savions que la dernière évolution n'allait pas être une solution miracle et combler complètement cet écart. Mais pour moi, c'est très positif de voir que nous continuons à progresser. Ils sont juste très, très rapides, et ce n'est pas facile."

"Comme je l'ai dit, plutôt que de nous concentrer sur eux - ce n'est pas ma priorité pour le moment -, je pense que nous devons simplement nous demander comment réaliser les meilleurs week-ends possibles et les exécuter au mieux, parce qu'il y aura des week-ends où ils seront exceptionnels, et d'autres où ils feront peut-être une erreur."

"Tant que nous nous concentrons sur notre régularité et que nous essayons d'optimiser nos week-ends, il y aura peut-être un moment où nous serons en mesure de profiter de leurs faiblesses."