Vasseur demande à Hamilton et Leclerc d'assumer leur part dans la protection de Ferrari

Frédéric Vasseur ne conteste pas qu'il y avait des choses à clarifier entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton à Monza, et a indiqué s'être entretenu avec les deux pilotes après le Grand Prix d'Italie, abordant à la fois ce qui s'était passé en piste et certaines déclarations.

Ce que le Français regrette toutefois, c'est l'ampleur que la situation a prise, cet épisode étant devenu, en l'espace de quelques jours, la preuve de prétendues tensions au sein de l'équipe.

"Nous avons eu de bonnes discussions avec Lewis et Charles", a déclaré Vasseur en exclusivité pour Motorsport.com. "Ils ont mis les choses au clair ensemble et je leur ai rappelé certains principes fondamentaux de ma façon de diriger l'équipe. Et je continuerai à m'y tenir."

Le message que souhaite faire passer le patron de la Scuderia va au-delà de ce qui s'est passé à Monza. Vasseur souhaite que ses pilotes assument leur part de responsabilité dans la protection du travail de l'équipe, de la même manière qu'il dit le faire chaque fois que quelque chose tourne mal.

"J'ai rappelé à Lewis que lorsque nous avons remporté la course à Melbourne il y a deux ans grâce à la stratégie, j'avais envoyé Ravin Jain sur le podium car il était juste qu'il en retire la reconnaissance. Lorsque nous avons perdu une course à cause de la stratégie, je me suis présenté devant les caméras de télévision et j'ai assumé la responsabilité", a-t-il déclaré.

"Mon travail consiste à protéger les centaines de personnes qui composent l'équipe et à assumer la responsabilité. C'est ce que j'ai également demandé aux pilotes de faire : si nous voulons obtenir des résultats, nous devons protéger l'équipe et chacun d'entre nous doit assumer ses responsabilités."

Charles Leclerc et Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Vasseur ne demande pas à ses pilotes de se taire

Il ne s'agit pas d'une demande de faire silence. Vasseur ne prie pas Leclerc et Hamilton de cesser d'émettre des critiques, mais il souligne qu'une déclaration faite devant les médias peut avoir bien plus d'impact que ce que son auteur avait prévu.

"Je ne leur demande pas de ne pas s'exprimer ouvertement ni de ne pas se montrer exigeants. Mais très souvent, ils sont bien plus calmes avec nous qu'ils ne le sont lorsqu'ils s'adressent à la presse", a expliqué Vasseur.

Lewis m'a dit : "Fred, 80% de mon message était positif et ils n'ont retenu que les 20% négatifs". Mais on sait tous comment ça fonctionne.

"Lewis m'a dit : 'Fred, 80% de mon message était positif et ils n'ont retenu que les 20% négatifs.' Mais on sait tous comment ça fonctionne. Si vous dites que l'équipe fait du bon travail et que vous ajoutez ensuite un 'mais', c'est cette partie-là qui fera la une. Ça fait partie du jeu."

C'est là que Vasseur fait le lien entre cette question et le récit qui, selon lui, s'est développé après Monza. Les deux pilotes Ferrari se sont battus âprement, Hamilton s'est montré agressif au premier virage et Leclerc a par la suite admis sa propre erreur dans le second. Mais ce qui a commencé comme un incident sur la piste s'est rapidement transformé en remise en question de la gestion des pilotes, voire de la stabilité de la direction de la Scuderia.

"Charles, après la discussion, a déclaré : 'J'ai été trop agressif.' Et moi, ça me convient. Lorsque Kimi [Antonelli] était en lutte avec [George] Russell, il a fini dans le gravier, tout comme Lewis au départ", a rétorqué Vasseur. "Mais dans notre cas, on est très vite passé d'un incident de course à un débat sur une crise dans la gestion des pilotes. Je pense qu'il faut replacer ces deux éléments dans leur juste perspective."

Des principes à suivre pour les pilotes Ferrari

Au sujet des "règles d'engagement", Vasseur rejette également l'idée selon laquelle Ferrari ne disposerait d'aucun cadre régissant la manière dont ses pilotes s'affrontent en course ; et bien qu'il n'existe aucun guide capable de prévoir chaque situation pouvant survenir lors d'une bataille en piste, il y a des principes et des responsabilités clairs.

"Dire qu'il n'y a pas de 'règles d'engagement' ne reflète pas la réalité", a-t-il déclaré. "On ne peut pas s'attendre à ce que les contrats couvrent tous les scénarios possibles auxquels on pourrait être confronté en piste, car inévitablement, tout deviendrait une question d'interprétation. 'J'étais là', 'non, tu étais cinq centimètres plus en arrière' - on ne résout rien de cette manière. Les principes sont clairs et les pilotes les connaissent."

La philosophie de Ferrari reste inchangée : deux pilotes numéros un et un traitement égal. Une hiérarchie pourra éventuellement s'établir lorsque le classement du championnat indiquera clairement que l'un des deux n'a plus de chance réaliste de remporter le titre, mais pas avant.

Charles Leclerc et Lewis Hamilton Photo de: Ferrari

"Les pilotes Ferrari peuvent compter sur un traitement équitable ; il se peut toutefois qu'à un moment donné, nous devions prendre une décision si l'un d'entre eux est hors course", a déclaré Vasseur. "Dans ce cas, la décision m'appartiendra. Mais jusqu'à ce moment-là, le traitement sera le même."

Vasseur prend comme exemple la saison précédente, lorsqu'Oscar Piastri est arrivé à Monza avec plus de 30 points d'avance sur Lando Norris, et que McLaren a demandé à l'Australien, pendant la course, de céder la deuxième place au Britannique.

"Imaginez que McLaren ait décidé de tout miser sur Piastri : peut-être que Verstappen, qui a terminé à trois points derrière Norris, aurait pu devenir champion", a-t-il expliqué. "C'est ce que j'ai dit à nos pilotes. Nous prendrons une décision lorsque nous serons plus près de la fin, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, il n'y a même pas matière à discussion."

Vasseur défend l'évolution moteur de Ferrari

Un autre point soulevé par Vasseur concerne l'évaluation technique de Ferrari. Le moteur ADUO2 introduit par la Scuderia à Monza a été présenté, parfois, comme une évolution qui n'a pas donné les résultats escomptés. Le directeur de l'écurie estime que cette conclusion est erronée, car elle ne tient pas compte de la manière dont la puissance du moteur influe sur le temps au tour d'un circuit à l'autre.

"Je sais que c'est difficile à comprendre à première vue, mais toute personne disposant de quelques connaissances techniques sait exactement de quoi je parle", a expliqué Vasseur.

"Permettez-moi de vous donner un exemple : sur un circuit comme Zandvoort, un déficit de puissance de X chevaux peut vous coûter trois dixièmes. Si nous améliorons les performances de ce moteur au point de réduire ce déficit de puissance d'un tiers, puis que nous nous rendons sur un circuit comme Monza, nous pouvons constater que l'écart de temps au tour par rapport à nos rivaux, au lieu de se réduire… s'accroît."

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Manuel Eletto / Getty Images

"Cela ne signifie pas que l'ADUO ne fonctionne pas. Même si vous gagnez plusieurs chevaux, à Monza, vous pouvez tout de même être plus éloigné de la référence que vous ne l'étiez à Zandvoort."

Derrière ces chiffres se cache avant tout une question que Vasseur juge importante : le respect du travail accompli à Maranello.

"Quand je lis que 'l'ADUO ne fonctionne pas', je trouve que c'est un manque de respect envers les personnes qui travaillent sur le moteur, car cela ne reflète pas la réalité", a-t-il déclaré.

Accepter la pression de son poste

Le Français sait que diriger Ferrari, c'est vivre en permanence sous le feu des projecteurs. Les spéculations sur son avenir refont surface périodiquement, tout comme l'année dernière, lorsque des rumeurs concernant un éventuel départ circulaient alors même que la prolongation de son contrat avait déjà été conclue.

"Certains disent que je vais être limogé ce week-end, ou que j'ai été limogé hier soir", a-t-il déclaré. "Nous avons remporté deux courses, nous pouvons en remporter d'autres, et nous avons une idée claire de la manière de progresser davantage. C'est là-dessus que je concentre mon énergie. Être sous pression fait partie de mon métier. Ce n'est pas quelque chose sur quoi je souhaite gaspiller mon énergie."

Lorsqu'il lui a été demandé s'il se sentait parfois "seul" à ce poste, Vasseur a catégoriquement rejeté l'idée. "Tout d'abord, ce n'est pas à moi de préciser si je bénéficie ou non du soutien du président, mais le dialogue est constamment ouvert et constructif", a affirmé Vasseur.

"De plus, lors de presque tous les week-ends de course, nous avons eu parmi nous des représentants de la direction de Maranello, de John Elkann à Benedetto Vigna en passant par Piero Ferrari. Je pense que c'est un signe vraiment positif pour tous ceux qui travaillent au sein de l'équipe, tant au circuit qu'à Maranello."

La pression, néanmoins, demeure. Et Vasseur ne semble pas avoir l'intention d'y échapper. Elle va de pair avec le fait de diriger Ferrari. Ce qu'il demande, c'est que les critiques restent des critiques et qu'un incident de course reste un incident de course, sans que chaque épisode ne soit transformé en symptôme d'une crise plus large.