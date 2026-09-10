Hamilton et Leclerc ont "réglé le problème" en "face à face" après Monza
Quelques jours après l'épisode de Monza entre les deux pilotes Ferrari, Lewis Hamilton a évoqué une situation apaisée et salué les discussions franches menées à la fois avec Charles Leclerc et avec Frédéric Vasseur.
Photo de : Ferrari
En arrivant sur le Madring, nouveau théâtre du Grand Prix d'Espagne, seulement quatre jours après l'anicroche du premier tour à Monza, Lewis Hamilton et Charles Leclerc se savaient évidemment attendus. Tous deux ont fait face à la presse, le Monégasque reconnaissant qu'il était "allé trop loin", dans une démarche que le Britannique a largement appréciée.
Jeudi dans le paddock du circuit urbain de Madrid, Lewis Hamilton est revenu sur la gestion de ce que Frédéric Vasseur refuse catégoriquement de qualifier de crise.
Et pour le septuple champion du monde, particulièrement expressif après l'arrivée du Grand Prix d'Italie, l'apaisement a été "vraiment positif", et l'épisode minimisé. "Il suffit de regarder l'histoire de ce sport, c'est déjà arrivé auparavant, donc ce n'est pas bien grave", a-t-il notamment rappelé.
Nous nous sommes assis face à face, juste lui et moi, et nous en avons parlé. Nous avons tous les deux été ouverts et honnêtes, et nous avons réglé le problème.
"J'ai parlé à Fred lundi et nous avons eu une discussion claire et franche", a plus longuement expliqué Lewis Hamilton par la suite. "Naturellement, nous aurons toujours des opinions différentes, mais au bout du compte, nous nous unissons et nous trouvons une façon d'avancer."
"Je pense que c'est l'un des aspects positifs de là où nous en sommes arrivés au cours des 15 derniers mois environ. Nous sommes parvenus à une situation où nous avons une très bonne communication en interne, et c'est pareil entre Charles et moi."
"Je pense que ce qui est formidable, c'est que nous n'avons pas cherché à éviter la discussion. Nous nous sommes assis face à face, juste lui et moi, et nous en avons parlé. Nous avons tous les deux été ouverts et honnêtes, et nous avons réglé le problème. Nous pouvons passer à autre chose. Je pense que cela montre la maturité dont il fait preuve. Je pense que c'est sain. C'est une relation que nous avons construite au fil du temps."
"Bien sûr, il y aura des frustrations… Je suis sûr qu'il y aura encore beaucoup de moments où nous serons proches, parce que nous sommes très proches en termes de performance. Nous voulons tous les deux gagner autant l'un que l'autre, et nous voulons tous les deux faire de notre mieux pour l'équipe également. Mais oui, je pense que c'est vraiment positif."
Les "règles de conduite" attendront
L'épisode de Monza est soldé selon Hamilton.
Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Après Monza, Lewis Hamilton avait notamment pointé du doigt l'absence de "règles de conduite" expressément établies entre les pilotes Ferrari, comme il avait pu le connaître chez Mercedes. Cette demande n'a pas été satisfaite, mais il s'agit d'un sujet à mettre sur la table plus en longueur selon lui.
"Pour l'instant, j'essaie simplement de me concentrer sur le fait de passer un meilleur week-end", a rappelé Lewis Hamilton. "Je suis sûr qu'à un moment donné, nous discuterons de la manière dont nous pouvons faire mieux, mais nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour réagir. On ne va pas changer les choses en deux jours."
"Je pense que c'est un processus à plus long terme. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons simplement changer pour ce week-end. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, beaucoup de personnes, une culture qui est en place depuis très, très longtemps, et il n'est pas si facile de faire bouger de gros éléments. Alors nous avançons étape par étape, et cela commence par en discuter."
"Cela commence par reconnaître le problème, ce que nous avons fait en interne, et ensuite il s'agit simplement de trouver ensemble les solutions. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Nous allons probablement essayer certaines choses qui ne fonctionneront toujours pas, mais nous finirons par parvenir au point où nous devons être."
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