"Je suis allé trop loin" : le mea culpa de Leclerc face à Hamilton

Le Grand Prix d'Italie 2026 de F1 a été marqué par la passe d'armes et le léger contact entre les pilotes Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton, dans la première chicane au départ de l'épreuve. Une situation qui a débouché sur une excursion hors piste du Britannique et la perte de nombreuses places.

Ce jeudi, dans le paddock de Madrid, quelques jours après ce qui a été l'un des faits marquants du GP, Leclerc - qui s'était jusqu'ici gardé de se prononcer sur l'affrontement en lui-même - a fait son mea culpa en reconnaissant, après des discussions au sein de l'écurie et avec Hamilton, qu'il avait bien été "trop loin" dans sa défense au second virage.

"Concernant les règles d'engagement ; je pense qu'il est assez clair que nous ne voulons jamais voir une voiture de la même écurie finir dans l'herbe", a-t-il d'abord déclaré devant les médias, dont Motorsport.com "Donc oui, après avoir revu la situation, nous avons discuté avec Lewis."

"Je sais bien sûr que je suis allé trop loin au deuxième virage", a-t-il reconnu, "et je l'ai dit à Lewis ; je pense que ce que nous devons faire ou éviter à l'avenir est très clair. Mais je ne donnerai pas plus de détails sur ce dont nous avons parlé."

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Le Monégasque assure cependant qu'en dépit des déclarations faisant suite au GP, il n'y a pas de tensions entre le septuple champion et lui : "La seule chose que je peux dire, c'est que cela n'a absolument pas affecté la bonne relation que nous entretenons et que cela n'aura aucune incidence à l'avenir. Et c'est vraiment ce qui compte le plus pour moi."

"Et puis bien sûr, je sais que nous courons pour Ferrari, et s'il y a bien une course où l'on ne souhaite pas que cela se produise, c'est à Monza ; et lorsque ce genre de choses arrive lors de notre course à domicile, cela fait un véritable tollé à l'extérieur."

"Cependant, en regardant la course de l'extérieur, il y a également eu des frictions entre d'autres coéquipiers, et la seule chose dont on finit par parler, c'est de Lewis et moi, ce qui ne me semble pas tout à fait juste."

"Mais cela ne signifie pas pour autant que nous ayons tout fait à la perfection. Ça n'a pas été mon cas dans le deuxième virage et, à ce sujet, j'ai tout de suite été très clair avec Lewis après avoir revu les images."

Je lui ai dit ce que je ressentais, Lewis m'a dit ce qu'il ressentait et je pense qu'avec le recul, une fois que nous en parlons sans les émotions, nous sommes totalement d'accord sur nos deux points de vue.

Interrogé sur la première partie de la lutte, c'est-à-dire l'intérieur qu'il a subi de la part de Hamilton au virage 1, Leclerc se garde de toute prise de position. "Je ne veux pas en parler parce que j'ai l'impression que, même si je sais que ce n'est pas le cas et que ce n'est pas votre intention, tout semble ensuite, à l'écrit, donner l'impression que nous sommes simplement en train de nous renvoyer la balle avec Lewis, alors que ce n'est pas le cas."

"Je pense que le plus important, c'est que nous avons clarifié la situation. Nous avons discuté, je lui ai dit ce que je ressentais, Lewis m'a dit ce qu'il ressentait et je pense qu'avec le recul, une fois que nous en parlons sans les émotions de la course, nous sommes totalement d'accord sur nos deux points de vue."

"Cela arrive, et je suis sûr que ce ne sera pas la dernière fois, parce que c'est le genre de choses qui arrivent en course, particulièrement lorsque nous sommes si souvent amenés à prendre le départ aussi proches l'un de l'autre."

"Mais il est certain que ce n'est pas une situation dans laquelle nous voulons nous retrouver à nouveau. Et c'est très clair, aussi bien pour Lewis que pour moi."

"Ce n'est pas acceptable de voir Lewis dans le gravier"

Lewis Hamilton dans le gravier. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Quand Motorsport.com lui demande si, selon lui, l'incident en lui-même a pris des proportions importantes car il s'agit de Ferrari, Leclerc tente là encore de ne pas trop s'exposer : "Encore une fois, je dois faire attention à ce que je dis, parce qu'il ne s'agit évidemment pas de minimiser la manière dont les choses se sont déroulées et, comme je l'ai dit, ce n'est pas acceptable de voir Lewis finir dans le gravier."

"Mais il est certain que, dans les faits, les proportions sont bien plus importantes de notre côté que pour les deux autres équipes qui ont connu des situations similaires. Je n'ai pas suivi toute la course, mais les deux autres équipes que j'ai vues se battre aux avant-postes n'ont pas suscité autant de bruit autour d'elles."

"Il est donc certain que l'ampleur que cela prend lorsque l'on pilote pour Ferrari est bien plus importante, particulièrement lorsque nous sommes à Monza. Mais cela ne vise pas à minimiser ce qui s'est passé et, oui, ce n'est pas quelque chose qui devrait se reproduire."

Leclerc fait ici référence aux batailles entre les Mercedes de Kimi Antonelli et George Russell et entre les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, qui n'ont toutes pas eu des conséquences aussi importantes que celle entre les Ferrari.