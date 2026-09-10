McLaren n'utilisera pas son aileron "Macarena" au Grand Prix d'Espagne
Selon les informations de Motorsport.com, McLaren va se passer de son aileron arrière à flap rotatif pour le Grand Prix d'Espagne 2026 de F1.
Grand Prix d'Espagne 2026 - Jeudi au Madring
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Après s'en être enfin servi en séance compétitive à Monza la semaine passée, McLaren n'utilisera pas son aileron arrière rotatif (ou "H-Wing") lors du Grand Prix d'Espagne 2026 de F1. Le dispositif devrait en revanche faire son retour dès Bakou.
Après Ferrari et son aileron "Macarena", qui a pris la piste dès les essais hivernaux avant d'être véritablement introduit au Grand Prix de Miami - en même temps qu'un système similaire chez Red Bull -, McLaren a travaillé sur sa propre version de ce mécanisme qui entraîne une rotation du volet supérieur de l'aileron arrière pour passer du mode "virage" au mode "ligne droite".
Il a ensuite été introduit en deux temps par la structure de Woking, en étant d'abord testé en essais libres lors du Grand Prix de Hongrie puis mis en place pour les séances compétitives du Grand Prix d'Italie la semaine passée, sur une piste de Monza où des gains nets étaient attendus en matière de réduction de la traînée.
McLaren sera en "configuration Zandvoort" à Madrid.
Photo de: Eric Le Galliot
S'il a fonctionné comme prévu du côté de McLaren, l'écurie va, selon les informations de Motorsport.com, faire l'impasse sur son utilisation à Madrid. Elle souhaite en effet s'en servir pour le moment uniquement dans le cadre de son package à faible appui - ce qui explique pourquoi elle en a accéléré l'introduction en vue de Monza -, mais ne tient pas à l'introduire rétroactivement sur ses packages offrant plus d'appui.
Le Madring étant un circuit nécessitant un fort appui aéro, c'est le package de Zandvoort qui va être utilisé, avec notamment les plaques d'extrémité sculptées sur l'aileron arrière.
Le H-Wing, dénommé de la sorte par l'écurie car son mécanisme se situe en face du H de son sponsor Etihad Airways, devrait faire son retour pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan, sur le rapide circuit de Bakou.
Plus tard dans la saison, McLaren devrait introduire une nouvelle version de son aileron à fort appui, qui aura pour sa part été conçue en intégrant dès le départ le concept et le mécanisme du flap rotatif.
Avec Filip Cleeren
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