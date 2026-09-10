Pourquoi le Madring sera un défi pour les F1... et les moteurs

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L'idée d'un circuit urbain autour d'un parc des expositions ne serait normalement pas de nature à susciter beaucoup d'enthousiasme, mais les concepteurs du Madring ont intégré un élément audacieux devenu un sujet de discussion majeur ces derniers mois. Un récent test de Formule 3 réalisé sur le circuit de Madrid s'est révélé chaotique, avec 19 drapeaux rouges et trois châssis endommagés.

"La Monumental" n'est pas le virage relevé le plus incliné de l'histoire du championnat du monde, mais avec ses 550 m, c'est le plus long. Avec une pente de 13,5 degrés, il est plus marqué que le dernier virage relevé d'Indianapolis qui a accueilli le Grand Prix des États-Unis entre 2000 et 2007, mais moins que le virage à 18 degrés de Zandvoort.

Le banking de Zandvoort est toutefois beaucoup plus court et, puisqu'il débouche sur une ligne droite relativement longue, la limite effective avec une F1 2026 y est davantage la puissance que l'adhérence pure.

Les simulations prédisent que les voitures seront à pleine charge dans "La Monumental" pendant plus de quatre secondes. Pirelli a indiqué que l'adhérence sera ici le facteur limitant plutôt que la puissance, ce qui imposera de très fortes charges latérales aux pneus et au châssis.

Ces charges auront également une incidence sur les fonctions mécaniques de la voiture : contraintes inhabituelles sur les éléments de suspension, mais aussi sur les systèmes hydrauliques, de refroidissement et de lubrification.

Pour des raisons de performance, les F1 fonctionnent à la limite en matière de refroidissement et de lubrification : les écuries travaillent par exemple avec leurs fournisseurs pour déterminer le niveau de viscosité d'huile minimal possible, afin de réduire les pertes de puissance internes. Tout ce qui perturbe son écoulement peut donc avoir des conséquences importantes.

De fortes charges latérales peuvent pousser l'huile dans des directions inhabituelles à l'intérieur du moteur, ce qui affecte la capacité de la pompe à la récupérer depuis les points habituels.

Le système de lubrification entretient également une relation interdépendante avec l'architecture de refroidissement, et donc avec l'aérodynamique, car la réduction des frottements diminue également la chaleur produite, ce qui permet de réduire au maximum la taille des ouvertures des pontons.

En 2005, le banking d'Indianapolis avait causé des problèmes à Michelin. Photo de: Getty Images

"Hier, j'ai couru autour du circuit et j'ai vu le virage relevé", a déclaré Shintaro Orihara, ingénieur en chef de Honda. "Et c'est assez exigeant et intéressant. Le principal point concerne le système de lubrification : nous avons des charges en g dans le sens latéral, mais aussi vertical, donc c'est plutôt exigeant."

"Nous allons peut-être commencer avec un réglage conservateur pour la lubrification, puis nous verrons où nous en sommes et nous réduirons progressivement la marge en matière de refroidissement."

Lorsque l'asphalte vient d'être posé, une partie du bitume liquide utilisé pour lier les granulats a tendance à remonter à la surface en refroidissant, laissant un résidu huileux. Après le test de F3 particulièrement mouvementé au Madring, les organisateurs ont nettoyé la surface de la piste au jet d'eau afin d'améliorer le niveau d'adhérence.

Ainsi, même si toutes les équipes ont eu la possibilité de découvrir le circuit sur simulateur, le niveau exact d'adhérence restera incertain jusqu'à ce que les voitures prennent la piste. Celui-ci va inévitablement augmenter au fil du week-end, offrant un scénario évolutif.

"Je pense que le plus important pour nous tous, et cela vaut pour chaque équipe, y compris nos concurrents, est de rouler en EL1 et en EL2, afin de pouvoir optimiser la voiture", a déclaré Mike Krack, directeur des opérations piste d'Aston Martin.

"Nous pouvons avoir une bonne idée de l'adhérence, nous pouvons avoir une bonne idée de l'évolution de la piste. Et il ne faut pas oublier que c'est également le cas pour les pneus : nous devons déterminer quelles sont les meilleures gommes pour dimanche."

Le Madring est prêt ! Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Je pense donc qu'il faudra faire preuve d'un certain conservatisme au début, pas seulement du côté des réglages, mais aussi du moteur et de la lubrification. Cela vaut également pour la voiture : on ne peut pas commencer avec une voiture réglée au plus près du sol, parce qu'on pourrait peut-être l'envoyer dans le décor et le pilote perdre le contrôle, et perdre du temps de piste."

"Je pense que tout le monde va commencer de manière un peu conservatrice, puis accélérer progressivement. Je dis toujours qu'il faut rouler et que, même s'il y a un drapeau jaune ou un drapeau rouge, il faut revenir, rester calme et ne pas paniquer. Et même si l'on perd un peu de temps, il est vraiment important de garder la tête froide."

"Il pourrait y avoir quelque chose sur la piste, ou la FIA pourrait devoir modifier quelque chose. Évidemment, nous ne le savons pas, donc il y a beaucoup d'inconnues pour le moment. Je pense que commencer de manière conservatrice est essentiel, puis avancer à partir de là."