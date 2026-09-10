Il y a 20 ans : Schumacher gagne... et annonce une retraite surprise

Le 10 septembre 2006 fut l'une des journées les plus marquantes de l'histoire de la Formule 1 : le prétendant au titre et septuple champion du monde Michael Schumacher annonçait sa retraite.

Le héros de Ferrari l'a fait quelques instants après le Grand Prix d'Italie à Monza. La pole position avait échappé au pilote Ferrari pour seulement deux millièmes devant les tifosi, Kimi Räikkönen et sa McLaren ayant pris l'avantage, mais Schumacher était davantage chargé en carburant.

Il effectuait son premier arrêt aux stands deux tours plus tard que son concurrent en course, ressortait en tête et n'était jamais inquiété. Schumacher devançait le Finlandais de huit secondes sous le drapeau à damier, tandis que son équipier Felipe Massa terminait à une modeste neuvième place.

Pour la 11e fois – en comptant Monza et Imola – Schumacher offrait aux tifosi une victoire à domicile. Ce serait son dernier succès sur le sol italien. Quelques instants plus tard, sous les regards de tous, il faisait l'annonce tant scrutée.

Michael Schumacher s'est imposé à Monza en 2006. Photo de: Steve Etherington / LAT Images via Getty Images

"Il y a eu beaucoup de discussions pendant longtemps concernant mon avenir, et je pense que tous les fans, toutes les personnes qui s'intéressent au sport automobile ont le droit de savoir ce qui va se passer", déclarait l'Allemand. "Je suis désolé que cela ait peut-être pris plus de temps que certains d'entre vous ne le souhaitaient, mais il faut trouver le bon moment, et nous pensons qu'il est arrivé."

"Pour faire court, d'une certaine manière, ce sera ma dernière course à Monza. À la fin de l'année, j'ai décidé avec l'équipe que j'allais prendre ma retraite de la compétition."

C'était peut-être un moment étrange pour quitter la F1, à 37 ans et compte tenu du niveau remarquable qu'il avait conservé : il se battait pour un huitième titre mondial, un record, avec Fernando Alonso comme seul rival. Mais le contexte expliquait tout.

Même si ce n'était pas encore officiel, Räikkönen avait signé chez Ferrari plusieurs mois auparavant pour 2007, et Schumacher savait qu'il avait deux options : rester aux dépens du jeune Massa ou se retirer.

Schumacher a-t-il sauvé la carrière de Massa ? Photo de: Paul-Henri Cahier / Getty Images

"Ça a été une période formidable pendant tout ce temps et il n'y a aucune raison de simplement s'accrocher et de peut-être prendre l'avenir d'un jeune pilote talentueux comme Felipe", poursuivait-il.

"Évidemment, j'étais au courant depuis très longtemps de l'identité de mon remplaçant [Räikkönen] et, pour Felipe, c'est autour d'Indianapolis que son avenir devait être décidé, et je ne voyais aucune raison de simplement m'accrocher et de lui retirer cette opportunité. Je pense que c'est un pilote talentueux et quelqu'un de formidable."

Schumacher avait donc pris sa propre décision lors du Grand Prix des États-Unis, qui se déroulait du 30 juin au 2 juillet, avant l'annonce traditionnelle à Monza – une décision qui s'avéra douce-amère à Maranello.

"À vrai dire, j'espérais qu'il ferait peut-être encore une année", déclarait le président de Ferrari, Luca di Montezemolo, à propos de son pilote vedette. "Il me l'a dit il y a quelques semaines. Au mois d'août, j'ai beaucoup travaillé sur l'organisation et sur l'avenir de Ferrari, indépendamment des pilotes. Il était triste mais très, très déterminé."

"Ensuite, il y a eu toutes ces discussions : est-ce qu'on l'annonce à Monza ou à la fin de l'année ? Cela devenait trop important. C'est mieux maintenant que c'est annoncé."

Michael Schumacher et Luca di Montezemolo. Photo de: Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images

"Puisqu'il a pris cette décision, que nous avons acceptée, je pense que Ferrari dispose de deux pilotes forts, jeunes et déterminés, qui, pour des raisons différentes, ont faim de victoires."

"Michael savait depuis de nombreux mois, ou je devrais dire depuis un an, que le choix était de l'associer à [Kimi] Räikkönen. Nous lui en avons évidemment parlé, comme nous le faisions lorsqu'il fallait choisir d'autres pilotes, car l'équipe doit se mettre d'accord sur ces choses."

"Massa a pris un mauvais départ aujourd'hui et cela a influencé sa course. S'il avait pris un meilleur départ, cela se serait terminé différemment. Mais il nous apporte énormément de satisfaction, aussi bien comme pilote que comme membre de l'équipe. Si nous sommes en tête du championnat constructeurs, nous lui devons également beaucoup."

Schumacher lui-même disait être "satisfait" de la décision de Ferrari de recruter Räikkönen, mais cela n'enlevait rien à son émotion pendant la conférence de presse.

Kimi Räikkönen a pris la relève de Schumacher chez Ferrari. Photo de: Vladimir Rys / Bongarts / Getty Images

Interrogé sur ce qui lui manquerait le plus en F1, l'Allemand, d'ordinaire impassible, resta silencieux quelques secondes, prit une profonde inspiration et murmura : "Excusez-moi."

Ce jour-là, la carrière en F1 de Schumacher, pourtant controversée, fut célébrée presque unanimement, malgré quelques voix discordantes. Le triple champion du monde Niki Lauda qualifiait Schumacher d'"unique", tandis que son rival David Coulthard déclarait : "Que les gens adhèrent ou non à l'éthique de course de Michael, il faut reconnaître qu'il a été un grand champion et que c'est la fin d'une époque."

Mais le septuple champion du monde accordait peu d'importance aux louanges. Lorsqu'on lui demanda comment il souhaitait qu'on se souvienne de lui, il répondit : "Honnêtement ? Ça n'a pas d'importance. Certaines personnes voudront me voir comme ça et d'autres comme ça."

"Ce qui est important, c'est que je sais qui je suis et où j'en suis. Et si les gens me voient tel que je suis, alors je suis heureux. Mais je ne peux pas contrôler la façon dont tout le monde me voit. Je peux seulement être fier de moi et heureux de ce que j'ai accompli."

Schumacher a-t-il été poussé dehors par Ferrari ? Photo de: Michael Cooper / LAT Images via Getty Images

Bien sûr, la retraite de Schumacher s'avéra temporaire. Une blessure au cou contractée lors d'un accident de moto l'empêcha de remplacer Massa en 2009, après que la grave blessure à la tête du Brésilien l'eut contraint à manquer le reste de la saison.

Schumacher rejoignit ensuite Mercedes, pilotant pour les Flèches d'Argent de 2010 à 2012, mais sans jamais retrouver les sommets de ses années précédentes. Gravement blessé dans un accident de ski en décembre 2013, il n'est plus apparu publiquement depuis.

Mais Schumacher n'était pas la seule raison pour laquelle le 10 septembre 2006 fut une journée si importante.

"Mon moment 'Bienvenue en F1', c'était Monza 2006", révélait récemment Lewis Hamilton. "Je venais de remporter le championnat de GP2. J'étais sur la grille, Kimi était en pole et j'ai eu le privilège d'aller sur la grille. Je me tenais devant la voiture de Kimi et Ron [Dennis] a passé son bras autour de moi et, en regardant vers le premier virage, il m'a dit : 'Je vais te donner une chance'. C'était le moment."

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"Sur le coup, je n'arrivais pas vraiment à y croire et je ne savais pas à quelle occasion cette chance allait correspondre. Mais évidemment, c'était le moment où il avait décidé qu'il allait me donner une chance pour 2007."

Alors qu'une légende se retirait, une autre commençait discrètement son propre chemin. Un parcours qui allait écrire de nombreux chapitres de l'histoire de la F1 et redéfinir les records de Schumacher.

Hamilton a égalé les 7 titres de Schumacher et a battu son record de 91 victoires. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Le discours complet de Michael Schumacher après la course

"C'est une journée très spéciale et la terminer de cette manière, comme nous l'avons fait aujourd'hui, en regardant également le championnat, mais surtout en regardant ce qui va se passer d'une certaine manière à l'avenir… Il y a eu beaucoup de discussions pendant longtemps concernant mon avenir, et je pense que tous les fans, toutes les personnes qui s'intéressent au sport automobile ont le droit de savoir ce qui va se passer."

"Je suis désolé que cela ait peut-être pris plus de temps que certains d'entre vous ne le souhaitaient, mais il faut trouver le bon moment, et nous pensons qu'il est arrivé. Pour faire court, d'une certaine manière, ce sera ma dernière course à Monza. À la fin de l'année, j'ai décidé avec l'équipe que j'allais prendre ma retraite de la compétition."

"Cela a été une période exceptionnelle, vraiment exceptionnelle, et le sport automobile m'a énormément apporté en plus de 30 ans. J'ai vraiment aimé chaque instant, les bons comme les mauvais, ce sont eux qui rendent la vie si particulière."

"Je dois remercier tout particulièrement ma famille, en commençant par mon père, ma mère qui est décédée, ainsi que ma femme et mes enfants, qui m'ont soutenu à tout moment dans ce que je faisais. Sans leur soutien, sans leur force, survivre dans ce milieu et dans ce sport et y être performant aurait, je pense, été impossible."

"Je ne pourrai jamais assez remercier ma famille, mais aussi tous mes amis de l'époque Benetton et surtout des années Ferrari, durant lesquelles je me suis fait tellement d'amis. Il y a tellement de personnes formidables dans cette équipe, et ça a été une décision vraiment difficile de ne plus travailler à ce niveau avec tous mes amis, mes ingénieurs et tout le monde. Ils sont tout simplement formidables."

"Mais ce jour doit arriver, et j'ai senti que ce moment était venu."

Michael Schumacher sur le podium de Monza. Photo de: Glenn Dunbar / LAT Images via Getty Images

"Concernant le moment où j'ai pris cette décision, je pensais qu'il était juste de trouver le moment où Felipe aurait la possibilité de décider de son avenir, car je pense que c'est un garçon formidable. Il fait du très bon travail pour l'équipe, c'est un coéquipier très solidaire, vraiment formidable."

"Il y avait un moment où il devait décider de son avenir, et il n'y avait aucune raison pour moi de prendre ma décision plus tard que le moment où la sienne devait être prise, et c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé."

"Concernant mon remplaçant, l'équipe vous dira de qui il s'agit. Mais j'étais heureux – et je le savais depuis longtemps – que ce soit cette personne. Et maintenant, je veux simplement me concentrer sur ces trois dernières victoires et terminer en beauté, et avec un peu de chance avec le championnat. Nous avons fait un grand pas aujourd'hui dans cette direction, et j'ai vraiment hâte d'y être."

"Je veux remercier tous ceux qui ont croisé mon chemin ou qui m'ont soutenu à chaque instant : il y a eu énormément de personnes. Merci beaucoup."

Michael Schumacher. Photo de: Elliot Patching / Sutton Images via Getty Images