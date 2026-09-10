Pourquoi les plaques d'égout ne seront pas un problème au Madring

Pour la première fois depuis 2023, la Formule 1 va faire ses grands débuts sur un tracé inédit. Le Madring, situé à Madrid, sera en effet le théâtre du Grand Prix d'Espagne 2026 ce week-end.

Dans la lignée de nombre de circuits des 15 dernières années, il s'agit d'une piste dite "urbaine", même si elle est d'un genre particulier. Si elle emprunte effectivement des portions routières, une partie est spécifiquement dessinée en vue de l'accueil des F1. En cela, elle s'inscrit dans la lignée des circuits semi-urbains "contemporains" comme Sotchi, Djeddah ou encore Miami.

Une première sur une nouvelle piste, c'est aussi, souvent, l'occasion d'essuyer quelques plâtres. Si d'aucuns attendent les premiers tours de roue avec une certaine curiosité, pour ne pas dire une certaine crainte, tant ce que l'on a vu jusqu'ici du Madring laisse penser qu'il peut s'agir d'un défi particulièrement compliqué à maîtriser, l'organisation sera forcément scrutée de près.

La Ferrari de Carlos Sainz arrêtée sur la piste après avoir percuté une plaque d'égout à Las Vegas. Photo de: Simon Galloway / Motorsport Images

L'on se souvient qu'en 2023, lorsque la F1 est apparue pour la première fois sur l'alors inconnu tracé urbain de Las Vegas, la première journée de compétition avait été particulièrement mouvementée. Dès la première séance d'essais, en effet, la Ferrari de Carlos Sainz avait percuté une plaque d'égout qui s'était délogée de son emplacement en raison d'un défaut du béton censé la fixer.

Si l'on avait évité le pire, puisque l'Espagnol n'avait pas été blessé, sa monoplace n'avait pas pu en dire autant. Cet incident, en plus de coûter cher à Ferrari, tant sportivement (avec une pénalité sur la grille pour l'Espagnol) que financièrement, avait aussi provoqué un remaniement drastique du programme de la soirée, annulant les EL1 au bout de 10 minutes et repoussant la seconde séance d'essais à 2h30 du matin, heure locale, devant des tribunes vides car les spectateurs avaient été priés d'évacuer le circuit...

Pas de plaques, pas de problèmes ?

La courbe "Monumental" du Madring. Photo de: Ferrari

Une journée difficile mais fondatrice pour Las Vegas... et visiblement pour les organisateurs du GP d'Espagne ! Car, en effet, comme nous l'apprend Ferrari - particulièrement intéressée par le sujet - la conception même du Madring a tenu compte de la problématique toujours délicate des plaques d'égout sur les tracés urbains.

Comment ? Eh bien, tout bonnement en s'assurant qu'il n'y en aurait aucune sur les 5,416 km de la piste. Ainsi, la Scuderia a précisé, dans sa présentation de l'épreuve : "[Zéro, c'est] le nombre de plaques d'égout sur le circuit. Afin d'éviter les problèmes rencontrés sur d'autres circuits urbains, les spécifications de conception prévoyaient qu'il n'y en aurait aucune sur la surface de la piste."

Un ouf de soulagement pour Ferrari et pour Sainz - par ailleurs ambassadeur du circuit -, assurément.