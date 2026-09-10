Gasly découvre le Madring : "Je mise sur le drapeau rouge, c'est certain"
Pierre Gasly estime qu'il y a beaucoup d'incertitudes avant le Grand Prix d'Espagne sur le circuit de Madrid, sauf une : le drapeau rouge sera brandi au cours du week-end, il en est convaincu.
Photo de : Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Quelques jours après sa pole position surprise à Monza, Pierre Gasly arrive sur le Madring dans un contexte différent mais commun à quasiment tout le plateau : qu'offrira le nouveau circuit urbain du Grand Prix d'Espagne ? À cette question, le Français a apporté jeudi une première réponse catégorique : "Je mise sur le drapeau rouge, c'est certain".
D'aucuns diront sans doute que le pilote Alpine ne se mouille pas vraiment, compte tenu des caractéristiques du tracé, bordé de nombreux murs avec une portion sinueuse, mais aussi doté d'un impressionnant banking baptisé "La Monumental". La découverte en piste, vendredi lors des essais libres, aiguise quoi qu'il en soit l'impatience du pilote tricolore.
"En termes de pilotage, je dois dire que c'était très agréable et très excitant sur le simulateur", explique-t-il. "J'ai pu bien comprendre et ressentir pratiquement chaque mur, dans chaque virage, donc je sais ce que je dois faire et ne pas faire."
"Mais je pense que ce sera très exigeant, notamment en termes d'évolution, avec probablement beaucoup d'évolution de la piste, des zones de freinage légèrement hors trajectoire qui ne sont pas complètement droites, avec des virages en forme de serpent, très sinueux, beaucoup de virages, beaucoup de passages en aveugle, du banking, des montées et des descentes, des dénivellations tout au long du circuit."
"Je m'attends à un circuit très piégeux et exigeant pour nous, ce qui est une bonne chose, car cela permet toujours de chercher à faire davantage la différence grâce au pilotage. Mais encore une fois, c'est un circuit qui ressemble un peu à Monaco, où la moindre erreur peut avoir immédiatement de lourdes conséquences. Il s'agira donc de savoir comment exploiter au mieux chaque zone de freinage et la vitesse que l'on conserve dans les virages."
"Je dois dire que c'est excitant, mais je pense qu'il y aura aussi beaucoup d'incidents pendant le week-end, compte tenu de la facilité avec laquelle il sera possible d'avoir un accident."
Tout est à créer, même les dépassements !
Le Grand Prix d'Espagne retrouve la capitale.
Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
Le décor est planté, confirmant la crainte entendue un peu partout dans le paddock quant aux risques d'interruptions, quelques semaines après des tests de F3 qui ont également conduit à de nombreux drapeaux rouges, bien que le risque zéro s'applique, rappelons-le, dans le contexte de tests de ce genre pour stopper le roulage.
Interrogé sur l'adaptation dont il faudra faire preuve, Pierre Gasly pointe l'importance évidente du simulateur, mais aussi ses limites.
"Je dois dire que, dans ma génération, j'ai toujours eu accès à une sorte de simulateur pour découvrir les circuits", admet-il. "La dernière fois que j'ai dû vraiment découvrir des circuits sans simulateur, c'était probablement à l'époque du karting. Quand on passe à la réalité, c'est toujours différent."
"Sur le simulateur, on touche un mur, on le frôle, on appuie sur Échap et on recommence. Ici, ce sera légèrement différent. C'est cette approche que j'aime bien, quand il faut être très humble face au circuit. Ce sera l'un de ces circuits où la préparation en amont sera très importante, comme à Monaco."
"Je pense que c'est excitant, personne ne sait vraiment à quoi s'attendre. Ce sera une première pour tout le monde en matière de possibilités de dépassement. Nous n'avons encore vu aucun dépassement, nous ne savons pas comment ils vont se produire. Tout le monde parle du virage 5, mais il faudra ensuite improviser et faire preuve de créativité le jour de la course pour voir ce qui est possible."
Partager ou sauvegarder cet article
Retour à la réalité pour Gasly et Alpine après une parenthèse magique
Derrière la pole de Gasly, un aileron arrière ressuscité par Alpine
Alpine passe du "fond du gouffre au septième ciel en deux jours"
Colapinto en larmes après la "grosse erreur" qui a anéanti ses espoirs de podium
Gasly : "Mon plan est de rester premier aussi longtemps que possible"
"Merde !" : quand Leclerc conseille Gasly avant de s'en mordre les doigts
Dernières actus
Quartararo calme le jeu avec Yamaha : "On a dit des choses qu'on ne devait pas dire"
Gasly découvre le Madring : "Je mise sur le drapeau rouge, c'est certain"
Pourquoi le Madring sera un défi pour les F1... et les moteurs
Bagnaia : "Si nous avions quatre GP24, nous serions aux quatre premières places"
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires