Exclusif - Vasseur explique comment il a incité Ferrari à prendre plus de risques

Lorsque Ferrari a pris la piste en février, à l'occasion du lancement officiel des essais hivernaux à Bahreïn, sa monoplace 2026 a immédiatement attiré l'attention.

La SF-26 arborait notamment, dès le premier jour, une étonnante ailette située derrière la sortie d'échappement, baptisé en interne "FTM". Le lendemain, elle a dévoilé un aileron arrière encore plus spectaculaire, capable de pivoter à 180 degrés entre les phases en virage et en ligne droite, rapidement surnommé "l'aileron Macarena".

L'ailette d'échappement et l'aileron arrière inversé ne sont toutefois que la partie émergée de l'iceberg. Ces deux éléments n'ont qu'un impact limité sur les performances, mais ils ont beaucoup fait parler en raison de leur visibilité. Ils témoignent néanmoins d'une Ferrari plus innovante, désormais capable de prendre les devants en matière d'innovation plutôt que de courir après ses rivales.

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Red Bull et McLaren ont depuis développé leur propre version de l'aileron arrière inversé. Red Bull aurait commencé à travailler sur sa solution indépendamment de Ferrari, tandis que McLaren aurait réalisé qu'elle était passée à côté de quelque chose en découvrant la solution de la Scuderia, avant de se lancer à son tour dans son développement.

L'échappement de Ferrari a lui aussi été largement copié, mais avec moins de succès. L'équipe italienne a en effet effectué des choix de conception spécifiques sur la partie arrière de sa monoplace afin de pouvoir intégrer ce dispositif, rendant le FTM particulièrement difficile à reproduire de l'extérieur.

Lewis Hamilton (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

L'innovation particulièrement poussée de la Ferrari 2026 n'est donc pas le fruit du hasard. Elle découle d'une volonté assumée du directeur de la Scuderia, Frrédéric Vasseur, d'aller encore plus loin dans la lutte contre la culture de l'erreur et d'inciter Maranello à ne plus avoir peur de prendre des risques.

Dans un entretien exclusif accordé à Motorsport.com, au cours duquel il a abordé de nombreux sujets, Vasseur a expliqué que Ferrari devait changer d'état d'esprit à tous les niveaux, et pas seulement dans le domaine aérodynamique, afin de ne plus laisser de performance en chemin.

En Formule 1, les petits gains abandonnés ici et là finissent rapidement par s'additionner et, alors que les écarts se resserrent dans le peloton, cela peut faire la différence entre un départ depuis la première ligne et une sixième place en qualifications.

"C'est vrai que dès le premier jour, j'ai eu le sentiment que nous devions prendre davantage de risques", a confié Frédéric Vasseur. "Davantage de risques en piste, davantage de risques en matière d'innovation et de développement, pour prendre une direction différente de celle des autres, et non pour les suivre."

Prendre des risques, quitte à se tromper

Qu'il s'agisse de conception, de choix de réglages ou de stratégie en course, ces prises de risques ne portent pas toujours leurs fruits et Ferrari en a fait l'expérience à plusieurs reprises cette année. Mais le patron français est convaincu que plus son équipe adoptera cette mentalité audacieuse, plus elle améliorera sa capacité à prendre les bonnes décisions.

"Parfois, ça paie, parfois non", a-t-il poursuivi. "Quand vous êtes un peu agressif en matière de stratégie, vous êtes parfois un génie, comme à Barcelone, et parfois non. Pourtant, ce sont toujours les mêmes personnes sur le muret des stands."

"Je pense que nous devons développer cette mentalité, car on progresse dans la prise de risques. On améliore l'évaluation du risque. On améliore notre capacité à prendre des décisions. Cela signifie que nous devons continuer dans cette voie, et nous ferons de mieux en mieux course après course."

Frédéric Vasseur (Ferrari) Photo de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Faire évoluer la culture d'une entreprise prend du temps, ce qui explique pourquoi cette question occupe une place aussi importante dans les priorités de Frédéric Vasseur depuis son arrivée à la tête de Ferrari début 2023.

Mais l'innovation à l'usine n'est pas non plus sans risque. Avec le plafonnement des coûts et les restrictions imposées au développement, les équipes ne peuvent pas simplement multiplier les idées et dépenser de l'argent en espérant que certaines finissent par fonctionner.

"Je suis très satisfait de ce que nous avons fait en termes d'options de développement, car avec le plafond budgétaire, lorsque l'on prend une direction et qu'elle ne fonctionne pas, c'est négatif", a continué Vasseur. "Ce n'est pas simplement dommage si ça ne fonctionne pas. On investit notre argent, on mise sur quelque chose."

La directeur de Ferrari a affirmé être "plus que désireux" de voir Ferrari continuer à ouvrir la voie en matière d'innovation. Il estime également que l'évolution de la culture de l'entreprise permet aux ingénieurs de se sentir soutenus dans leurs prises d'initiative, plutôt que contraints de jouer la sécurité par peur des conséquences.

"Il était important que les membres de l'équipe sentent qu'ils avaient le soutien de l'entreprise lorsqu'ils innovaient", a expliqué le Français. "J'espère que ce n'est que le début de ce processus et que nous serons capables de continuer à adopter la même approche et à conserver cette même dynamique."

"Nous allons assister à une convergence des directions que nous prenons, car l'un des aspects favoris de la F1 consiste aussi à copier les autres. Mais si nous pouvons garder un coup d'avance et mener le peloton sur certains sujets ou certains projets, j'en suis plus que désireux. Ce sera certainement de plus en plus difficile, mais ce sera le même défi pour tout le monde."