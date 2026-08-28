Nouveau moteur à Monza : Ferrari a pris sa décision
À l'issue de nombreux tests de fiabilité effectués au banc d'essai, Ferrari a décidé d'utiliser sa nouvelle unité de puissance dès le Grand Prix d'Italie.
Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Ferrari se rendra à Monza avec sa nouvelle unité de puissance ADUO2. Les tests de fiabilité au banc d'essai se sont révélés positifs : Lewis Hamilton et Charles Leclerc pourront utiliser au Grand Prix d'Italie le moteur Ferrari bénéficiant d'une quinzaine de chevaux supplémentaires, notamment grâce au carburant évolué de Shell.
Contrairement à Kimi Antonelli, qui utilisera sa cinquième unité de puissance Mercedes de la saison à domicile et devra partir en fond de grille, les deux pilotes de la Scuderia utiliseront leur quatrième bloc et ne seront pas pénalisés.
Monza n'est certainement pas le circuit idéal pour l'écurie de Maranello, mais pour espérer rester dans le match au championnat, il est indispensable de commencer à reprendre des points à Mercedes, qui dispose actuellement de 87 longueurs d'avance chez les constructeurs.
Un gain de puissance estimé à 15 chevaux
Ferrari veut rester dans la course au titre.
Photo de: Erik Junius
Le département moteur dirigé par Enrico Gualtieri a donné son feu vert à l'utilisation de cette évolution, qui a été améliorée au niveau de la chambre de combustion et du turbo grâce aux jokers accordés par le système ADUO. Le diamètre du turbo n'a pas été modifié, mais l'inclinaison et le nombre de pales de la volute ont évolué.
Le gain de puissance devrait permettre de réduire de moitié l'écart avec le moteur Mercedes M17 E Performance conçu à Brixworth. Les estimations évoquent près de 15 chevaux supplémentaires, en tenant également compte du gain de performance apporté par le nouveau carburant développé à Hambourg par Shell Global Solutions.
Le moteur Ferrari 067/7 dans sa version ADUO2 a atteint le niveau de fiabilité requis au terme de plusieurs tests au banc d'essai. Ferrari aborde donc avec un optimisme mesuré son prochain rendez-vous devant les Tifosi. Les ingénieurs de Maranello n'ont pas seulement cherché à augmenter la puissance maximale, mais également à modifier la délivrance du couple afin d'assurer une meilleure répartition de l'énergie électrique.
Sur le plan aérodynamique, la SF-26 sera évidemment très peu chargée, avec l'aileron Macarena dans sa version la plus poussée, qui n'avait pas été employée lors des précédents Grands Prix.
Partager ou sauvegarder cet article
Hamilton s'excuse après sa colère à la radio contre Ferrari à Zandvoort
Vasseur comprend les critiques des pilotes Ferrari : "Ça n'était clair pour personne"
Hamilton remonté contre Ferrari : "Nous devons fonctionner en équipe"
Pourquoi Red Bull a le meilleur moteur F1 et ce que cela dit de l'ADUO
La FIA dévoile la dernière version de l'ADUO
Leclerc explique sa frustration face à la consigne Ferrari à Zandvoort
Dernières actus
Essais - Zarco en Q2 pour son retour, Bezzecchi signe un nouveau record
Les pneus Pirelli auront un code couleur en MotoGP, comme en F1
Nouveau moteur à Monza : Ferrari a pris sa décision
L'Ukraine saisit le comité d'éthique de la FIA
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Meilleurs commentaires