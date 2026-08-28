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Nouveau moteur à Monza : Ferrari a pris sa décision

À l'issue de nombreux tests de fiabilité effectués au banc d'essai, Ferrari a décidé d'utiliser sa nouvelle unité de puissance dès le Grand Prix d'Italie.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Mis à jour:
Charles Leclerc, Ferrari

Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Ferrari se rendra à Monza avec sa nouvelle unité de puissance ADUO2. Les tests de fiabilité au banc d'essai se sont révélés positifs Lewis Hamilton et Charles Leclerc pourront utiliser au Grand Prix d'Italie le moteur Ferrari bénéficiant d'une quinzaine de chevaux supplémentaires, notamment grâce au carburant évolué de Shell.

Contrairement à Kimi Antonelli, qui utilisera sa cinquième unité de puissance Mercedes de la saison à domicile et devra partir en fond de grille, les deux pilotes de la Scuderia utiliseront leur quatrième bloc et ne seront pas pénalisés.

Monza n'est certainement pas le circuit idéal pour l'écurie de Maranello, mais pour espérer rester dans le match au championnat, il est indispensable de commencer à reprendre des points à Mercedes, qui dispose actuellement de 87 longueurs d'avance chez les constructeurs.

Un gain de puissance estimé à 15 chevaux

Ferrari veut rester dans la course au titre.

Ferrari veut rester dans la course au titre.

Photo de: Erik Junius

Le département moteur dirigé par Enrico Gualtieri a donné son feu vert à l'utilisation de cette évolution, qui a été améliorée au niveau de la chambre de combustion et du turbo grâce aux jokers accordés par le système ADUO. Le diamètre du turbo n'a pas été modifié, mais l'inclinaison et le nombre de pales de la volute ont évolué.

Le gain de puissance devrait permettre de réduire de moitié l'écart avec le moteur Mercedes M17 E Performance conçu à Brixworth. Les estimations évoquent près de 15 chevaux supplémentaires, en tenant également compte du gain de performance apporté par le nouveau carburant développé à Hambourg par Shell Global Solutions.

Lire aussi :

Le moteur Ferrari 067/7 dans sa version ADUO2 a atteint le niveau de fiabilité requis au terme de plusieurs tests au banc d'essai. Ferrari aborde donc avec un optimisme mesuré son prochain rendez-vous devant les Tifosi. Les ingénieurs de Maranello n'ont pas seulement cherché à augmenter la puissance maximale, mais également à modifier la délivrance du couple afin d'assurer une meilleure répartition de l'énergie électrique.

Sur le plan aérodynamique, la SF-26 sera évidemment très peu chargée, avec l'aileron Macarena dans sa version la plus poussée, qui n'avait pas été employée lors des précédents Grands Prix.

 

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