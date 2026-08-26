Chez Ferrari, les deux moteurs ADUO2 sont prêts depuis quelques semaines, mais la question de leur utilisation au Grand Prix d'Italie reste en suspens. La décision finale ne sera prise qu'en fin de semaine, lorsque le matériel destiné à Monza sera validé. Une situation qui illustre la complexité du processus imposé par la réglementation actuelle.

La trêve estivale obligatoire, par exemple, n'a pas joué en faveur de la Scuderia, puisque la fermeture de l'usine de Maranello a allongé le délai nécessaire pour préparer le bloc Ferrari 067/6. Un test d'endurance exige qu'une unité de puissance couvre l'intégralité du cycle de vie du V6 turbo sans rencontrer le moindre problème de fiabilité. Pour être validé, le moteur doit effectuer l'équivalent d'au moins six Grands Prix au banc d'essai.

Le département moteur de la Gestione Sportiva disposerait de 21 cellules équipées de bancs d'essai dernier cri, mais les contraintes budgétaires et la volonté de maintenir des règles du jeu équitables imposent de n'utiliser que deux ou trois bancs à rouleaux, avec des créneaux strictement limités. Un fonctionnement qui allonge considérablement les délais.

Et lorsqu'un problème de fiabilité survient et qu'une petite modification doit être apportée, le processus de validation doit être interrompu avant de reprendre depuis le début. C'est un travail particulièrement minutieux, où le moindre grain de sable peut enrayer une mécanique qui doit fonctionner sans accroc.

Ferrari attend donc le feu vert pour installer le moteur ADUO2 dans les SF-26 de Lewis Hamilton et Charles Leclerc à Monza. Les deux monoplaces arboreront une livrée spéciale en hommage à Michael Schumacher.

Le projet doit aboutir à un V6 développant environ 15 chevaux supplémentaires, avec une courbe de puissance différente. Cela devrait permettre de réduire l'écart avec le moteur Mercedes, tout en améliorant la phase de recharge du système hybride.

Quel moteur pour Ferrari à Monza ? Photo de: Eric Le Galliot

Le turbocompresseur Garrett a été modifié, tout comme la chambre de combustion, afin de mieux exploiter le nouveau carburant homologué par Shell pour Monza. Le gain de performance résulte de l'effet combiné de ce carburant à plus forte densité énergétique et des évolutions apportées au moteur 067/6.

Il faut toutefois être clair : la Scuderia ne se rend pas à Monza avec la victoire comme objectif affiché. Les caractéristiques du "Temple de la vitesse" ne correspondent pas, sur le papier, aux points forts de la SF-26. L'espoir est néanmoins que Lewis Hamilton et Charles Leclerc puissent se rapprocher des Mercedes en qualifications, ces dernières étant les grandes favorites sur ce tracé, davantage encore que les McLaren.

À noter que Kimi Antonelli s'élancera en fond de grille. Le pilote italien écopera d'une pénalité après avoir installé son cinquième moteur de la saison, l'ADUO1, qui a lui aussi été utilisé par la marque à l'étoile. L'objectif sera donc de rester au contact des W17 et d'espérer réaliser un coup d'éclat comme Lewis Hamilton à Barcelone ou Charles Leclerc à Silverstone.

Le Grand Prix d'Italie sera un rendez-vous crucial pour établir la hiérarchie des moteurs après les ajustements autorisés dans le cadre de l'ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), sur un circuit où la recharge électrique est particulièrement difficile.

La Ferrari SF-26 sera configurée avec un niveau d'appui aérodynamique très faible, tandis que les évolutions apportées au fond plat et au diffuseur à Zandvoort devraient jouer en sa faveur.

Le débriefing du Grand Prix des Pays-Bas a révélé que la monoplace de Maranello avait le potentiel pour décrocher une place en première ligne, mais des erreurs, notamment dans la gestion de l'énergie sur un tour, ont relégué les deux pilotes aux cinquième et sixième places.

Si Ferrari veut revenir dans la course au titre, le week-end à domicile devra être tout simplement parfait. Il n'y aura pas de sprint, ce qui permettra de disposer de trois séances d'essais libres pour préparer les qualifications.