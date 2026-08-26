Ferrari prépare une livrée hommage à Michael Schumacher

Ferrari prépare son rendez-vous à Monza. Il y a d'abord l'attente grandissante autour des débuts du moteur équipé de l'ADUO 2, qui devrait permettre de réduire significativement le déficit de puissance face au V6 Mercedes. Une évolution destinée à relancer la lutte pour le titre, alors que Lewis Hamilton est deuxième du championnat, à égalité avec George Russell, derrière le leader Kimi Antonelli.

Pour la 97e édition du Grand Prix d'Italie, la Scuderia réserve une belle surprise aux tifosi : un hommage au septuple champion du monde Michael Schumacher.

Le rendez-vous italien dans le "Temple de la vitesse" intervient 30 ans après sa première victoire au volant d'une Ferrari, en 1996, et 20 ans après sa dernière victoire en Formule 1, en 2006. Entre ces deux dates, une décennie de succès marquée par cinq titres mondiaux et 71 victoires sous les couleurs de la Scuderia, qui a constitué la période la plus glorieuse de l'histoire de Ferrari.

Les Ferrari SF-26 de Lewis Hamilton et Charles Leclerc arboreront ainsi une livrée spéciale dédiée au champion allemand. La course italienne constituera le cadre idéal pour rendre hommage à Michael Schumacher et aux performances extraordinaires qui ont contribué à forger sa légende.

Le pilote allemand vit dans une situation extrêmement difficile depuis son dramatique accident de ski survenu à Méribel, le 29 décembre 2013. Il reste entouré de sa famille et de ses proches, qui pourront constater à Monza à quel point le monde de la Formule 1 reste attaché à l'un des plus grands pilotes de l'histoire.

Plusieurs initiatives dédiées à Michael Schumacher sont en préparation à Monza, et la livrée spéciale de Ferrari sera officiellement dévoilée dans les prochains jours.

Le Grand Prix d'Italie s'annonce comme un rendez-vous particulièrement populaire, non seulement pour la lutte au championnat opposant l'Italien Kimi Antonelli à la Scuderia, mais également pour cet hommage que l'équipe de Maranello souhaite rendre à son ancienne gloire.

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