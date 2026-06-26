La FIA interdit les ailettes d'échappement typées Ferrari pour 2027

La FIA a officiellement durci le règlement technique 2027 afin d'interdire les ailettes d'échappement utilisées par Ferrari.

La Scuderia est à l'origine de ce concept d'ailette d'échappement, vu lors des essais hivernaux à Bahreïn, après avoir apparemment trouvé une faille dans le règlement technique 2026. Cela lui permet de générer davantage d'appui à l'arrière de la voiture, en utilisant les gaz d'échappement pour alimenter en air un petit appendice aérodynamique placé au-dessus.

Cette année, les équipes étaient autorisées à installer un élément aérodynamique dans cette zone de la voiture à condition qu'il ne dépasse pas 60 mm par rapport à l'axe, et, normalement, cette contrainte ne permettrait pas à l'élément de dépasser l'extrémité de l'échappement.

Cependant, comme l'avait révélé Motorsport.com lors des essais hivernaux, les ingénieurs de Ferrari ont réussi à contourner le problème en reculant le différentiel au maximum, profitant de l'espace disponible sous la structure de crash. Comme cette zone de la voiture avait été conçue par Ferrari avec ce dispositif spécifique en tête, baptisé en interne "FTM", il était difficile pour la concurrence de le copier facilement.

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L'ailette d'échappement est actuellement légale, mais après des discussions avec la FIA, le législateur a décidé de clarifier le règlement afin de bloquer la solution de Ferrari en 2027 et d'éviter que les concepts ne deviennent incontrôlables.

Dans la dernière version du règlement technique F1 2027, publiée vendredi après sa ratification par le Conseil mondial du Sport automobile à Macao, la FIA a mis en place une zone d'exclusion.

L'article C2.3.7 énonce : "À l'exception du tuyau d'échappement, aucune partie de la voiture ne peut se trouver à l'intérieur d'un cylindre circulaire droit qui croise les plans XR=385 et XDIF=800, dont l'axe est identique à celui du cylindre circulaire droit défini dans l'article C3.9.2(g) et dont le diamètre est supérieur de 20 mm."

Mercedes utilise un appendice sur son échappement depuis le GP de Miami. Photo de: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

À partir du Grand Prix de Miami, d'autres écuries, dont Mercedes, ont trouvé une nouvelle faille permettant d'utiliser un support de tuyau d'échappement pour qu'il agisse comme une ailette, même si cette solution est moins efficace que celle intégrée par Ferrari.

Cependant cette faille semble désormais également avoir été comblée, après que la FIA a largement remanié l'article concerné du règlement (C3.9) qui impose davantage de restrictions sur l'emplacement et la forme du tuyau d'échappement ainsi que sur la carrosserie adjacente.

Des tests en Autriche

Lors de la première séance d'essais libres de vendredi au Grand Prix d'Autriche, Lewis Hamilton a été vu au volant de la Ferrari SF-26 avec l'ailette d'échappement installée, tandis que des images montrent que le rookie Dino Beganovic utilisait d'abord le dispositif avant qu'il ne soit retiré pour le reste de la séance.

Il s'agirait d'un test comparatif entre les deux configurations en vue des prochains Grands Prix cette année. Le fait d'avoir un rookie dans la voiture à la place du titulaire Charles Leclerc signifiait également que les EL1 en Autriche étaient une occasion de tester ce concept avec un risque limité.

Selon les résultats, la configuration sans ailette pourrait être utilisée plus tard cette année sur des circuits à faible appui, comme Monza, où le gain aéro supplémentaire pourrait ne pas compenser la pénalité en matière de traînée.

Parmi les autres restrictions concernant la réglementation 2027 approuvées par le Conseil mondial du Sport automobile de la FIA figurent la position des attaches du fond plat et leur interaction avec les pontons, ainsi que des restrictions supplémentaires sur la conception des suspensions et le comportement des amortisseurs.

Dino Beganovic en EL1 à Spielberg. Photo de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images