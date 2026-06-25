La FIA contraint Mercedes à modifier son diffuseur

L'écurie Mercedes est arrivée au Grand Prix du Canada le mois dernier avec son premier important package d'évolutions de la saison. L'équipe de Kimi Antonelli et George Russell a notamment revu son aileron avant et son fond plat, mais plusieurs concurrents se sont surtout intéressés à certaines solutions adoptées à l'arrière de la W17.

Depuis les essais hivernaux, les équipes cherchent des moyens astucieux d'étendre le diffuseur, par exemple en introduisant des extensions directement fixées à la structure de crash arrière. Optimiser le fonctionnement du diffuseur est un aspect crucial, en particulier maintenant que la génération actuelle de monoplaces repose moins sur l'effet de sol.

Le diffuseur apparu sur la Mercedes à Montréal a particulièrement attiré l'attention en raison de plusieurs ajouts sur sa partie supérieure, sous la forme de profils en pointe.

Le diffuseur de la Mercedes W17 à Montréal. Photo de: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Mercedes avait ajouté des profils dentelés le long de la partie supérieure du diffuseur de la W17, couvrant plus de la moitié de sa largeur. Leur objectif était d'étendre efficacement le diffuseur et d'en renforcer l'effet.

Après que Ferrari et plusieurs autres équipes ont remarqué cette solution, la Scuderia a demandé des clarifications à la FIA et s'est interrogée sur la possibilité de développer un concept similaire. Toutefois, elle n'a pas reçu le feu vert pour le faire.

D'après les informations de Motorsport.com, la FIA souhaitait principalement clarifier sa position, car l'évolution de Mercedes pouvait ouvrir la voie à des solutions plus créatives que l'instance dirigeante n'aurait pas jugées acceptables.

Cela a conduit à la publication d'un document FIA après le Grand Prix de Barcelone. Ce document entre en vigueur dès ce week-end pour le Grand Prix d'Autriche.

Depuis 2026, ce type de document est appelé "document FIA" plutôt que directive technique. Il s'agit toutefois d'un simple changement de terminologie visant à harmoniser les appellations, puisqu'un "document FIA" peut couvrir aussi bien des sujets sportifs que techniques.

Mercedes a reconnu que, conformément aux nouvelles directives publiées après Barcelone, quelques "légères modifications" de son diffuseur étaient nécessaires. Ces changements étaient déjà visibles ce jeudi en Autriche.

Les extensions du diffuseur sont toujours présentes sur la W17 dans une certaine mesure, mais sans les profils en pointe. Outre Mercedes, Racing Bulls a également été invitée à modifier ses extensions de diffuseur.

La situation actuelle laisse encore une certaine marge d'exploration dans ce domaine, de manière moins extrême, ce qu'ont confirmé d'autres écuries. Elles expliquent que si la façon dont Mercedes avait appliqué cette astuce sur son diffuseur à Montréal est désormais interdite, pratiquement toutes les équipes continuent de chercher des moyens d'étendre efficacement le diffuseur.

Le diffuseur de la Ferrari SF-26. Photo de: Richard Byles / Getty Images

Cela se voit également sur des photos de la monoplace 2026 de Ferrari, qui montrent elles aussi des extensions sur le diffuseur de la SF-26. L'équipe Haas, cliente de Ferrari, utilise un concept similaire, bien qu'avec plusieurs éléments.

Ces solutions - tout comme la version révisée introduite par Mercedes en Autriche - restent dans les limites de ce qui est autorisé, même si la FIA a souhaité fermer la porte à des concepts plus extrêmes à l'avenir.