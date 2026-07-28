Russell encore victime d'un problème : "Je n'ai jamais connu ça dans ma carrière"

George Russell dit avoir "dépassé le stade de la déception" après un nouveau coup dur lors du Grand Prix de Hongrie 2026 de Formule 1.

Le pilote Mercedes s'élançait depuis la sixième position au Hungaroring, mais a terminé septième après avoir été relégué en queue de peloton dès le premier tour, sa W17 ayant subi un problème au départ.

Il accuse désormais un retard de 59 points sur son coéquipier Kimi Antonelli, leader du championnat, qui a terminé troisième à Budapest alors qu'il partait juste derrière lui sur la grille. Onze manches de la saison 2026 ont été disputées, il en reste - théoriquement - encore 12.

"J'ai en quelque sorte dépassé le stade de la déception à présent", a déclaré Russell, "car si je continue à être déçu par tout ce qui se passe, je serai tout simplement déçu tous les jours de la semaine."

"Je me dis donc que je dois rester positif. Encore un problème technique qui a complètement gâché la course, mais en ce qui concerne les points positifs, le rythme était très bon."

"L'équipe a dit que nous étions aussi performants que les autres, ce qui ne m'était pas arrivé depuis probablement deux ou trois courses - plutôt trois. Je vais donc retenir ces aspects positifs, mais oui, la liste des incidents qui se sont produits cette saison est tout simplement incroyable."

Pour aggraver les choses, Russell s'est vu équiper d'un nouveau moteur pour la course de dimanche, à la suite d'une fuite hydraulique survenue lors des qualifications, mais "le moteur ne réagissait pas [correctement] à l'accélérateur" ce qui a entraîné le déclenchement de l'anticalage au départ.

Russell, une demi-saison de déboires

George Russell (Mercedes) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La situation était donc indépendante de sa volonté et est venue s'ajouter à la liste de ses déboires en 2026, une année qu'il avait pourtant débutée en tant que grand favori au titre, les Flèches d'argent dominant l'entrée dans cette nouvelle réglementation.

Lors de la troisième manche au Japon, par exemple, il se battait contre Oscar Piastri pour la victoire jusqu'à ce qu'une voiture de sécurité inopportune offre un succès inespéré à Antonelli. Lors de la cinquième course, à Montréal, Russell a dû abandonner alors qu'il était en tête en raison d'une panne moteur.

Le Britannique a ensuite connu une épreuve difficile à Monaco : même s'il était nettement en retrait par rapport au rythme d'Antonelli, il a subi deux pénalités certainement injustes (en raison d'une mesure erronée de la vitesse dans les stands), qui l'ont privé de points.

J'espère que la situation va s'inverser. Je ne souhaite de malheur à personne, mais je n'ai jamais connu une saison comme celle-ci de toute ma carrière.

"Les problèmes s'accumulent, mais toute l'équipe le ressent également", a ajouté Russell. "Ils sont donc tout aussi furieux que moi face à la tournure des événements. Nous devons faire notre introspection et nous assurer que rien de ce que nous faisons ne contribue à ces erreurs."

"Évidemment, Oscar a lui aussi connu des problèmes aujourd'hui [un abandon suite à un souci de boîte de vitesses] ; ce n'est pas comme si nous étions les seuls, mais j'ai l'impression que cela m'arrive nettement plus souvent qu'aux autres."

Max Verstappen, Lando Norris et Kimi Antonelli sur le podium du GP de Hongrie 2026. Photo de: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images

"J'espère que la situation va s'inverser. Je ne souhaite de malheur à personne, mais je n'ai jamais connu une saison comme celle-ci de toute ma carrière, et encore moins en F1."

La saison ne s'est donc jusqu'ici pas déroulée comme espéré pour Russell et, alors que la F1 entame sa trêve estivale, aucun pilote n'est jamais devenu champion après avoir accumulé un retard aussi important à la mi-saison.

Ainsi, lorsqu'il lui a été demandé comment rebondir après la déception des 11 premières manches, Russell a déclaré : "Il ne faut pas se laisser abattre par des éléments qui échappent à votre contrôle. Aujourd'hui, la course a été complètement gâchée."

"J'ai suivi ma stratégie dès le départ. Le rythme était bon. Le résultat est à chier. Mais les éléments que j'aurais pu contrôler se sont bien passés. D'habitude, je n'ai pas l'impression d'avoir besoin d'une pause. Mais là, cette année, j'en ai vraiment besoin."

Avec Ronald Vording