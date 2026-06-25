Hamilton explique la blessure au cou qui a affecté sa saison 2025

Lewis Hamilton a révélé avoir souffert d'une blessure au cou au début de la saison 2025 de Formule 1, suite à un accident survenu pendant la pré-saison.

Afin de se préparer à sa première saison chez Ferrari l'an passé, le septuple champion du monde avait effectué en janvier à Barcelone une séance d'essais privés de trois jours avec d'anciens modèles de F1.

Mais dès le deuxième jour, il a été victime d'un accident au volant de la SF-23, ce qui avait marqué une entame de carrière peu idéale chez au sein de la Scuderia. La saison 2025 s'est finalement avérée être la pire de ses 19 campagnes en F1.

Le Britannique a terminé sixième au classement général, à 86 points de son coéquipier Charles Leclerc, et a connu la première saison de sa carrière sans monter sur le podium.

"J'ai heurté le mur très violemment l'année dernière en essais", a déclaré Hamilton ce jeudi en Autriche. "Je me suis déplacé un disque cervical, qui comprimait le nerf."

"Je n'ai donc pas pu faire grand-chose pendant environ neuf semaines. Je voyais des chiropracteurs tous les jours ; physiquement, je n'arrivais pas à dormir."

"J'ai pris des analgésiques, j'ai dû recevoir une injection, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour essayer d'y remédier. C'est donc avec ça que j'essayais en gros de vivre. Ce n'est pas facile dans la position où vous êtes assis [dans une F1]."

Le pilote de 41 ans a révélé cette blessure après avoir enfin décroché sa première victoire pour Ferrari, lors de sa 31e tentative, à Barcelone au cours du dernier GP en date.

Les yeux tournés vers la victoire, pas le titre

Lewis Hamilton (Ferrari) Photo de: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

Cette victoire s'inscrit dans le cadre d'une saison marquée par un regain de forme pour Hamilton, qui semble tirer profit du fait de piloter une Ferrari à laquelle il a contribué au développement, tout en ayant procédé à des ajustements au sein de son équipe.

Le septuple champion du monde compte désormais 41 points de retard sur le leader du championnat, Kimi Antonelli, et neuf d'avance sur George Russell, troisième au classement, ce dernier l'ayant qualifié à Spielberg de "grande menace" dans la course au titre.

Mais s'exprimant à la veille des premiers tours de roue du Grand Prix d'Autriche, Hamilton a lancé : "Je ne me considère tout simplement pas comme un prétendant au titre. Je pense à la course à venir et je veux gagner ce week-end : c'est mon objectif."

"C'est pour ça que j'ai travaillé toute la semaine, la semaine dernière et cette semaine. Je n'ai même pas pris le temps de sortir dîner. Il faut rester concentré et faire les sacrifices nécessaires pour être sûr d'être à 100% et de pouvoir offrir une belle performance à tous ces gens."

"Surtout quand on sait quelle portée ça a, l'impact et les décisions que je prends au volant, ainsi que ce que nous faisons ici. Voilà donc les choses auxquelles je pense."