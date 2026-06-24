Après l'Autriche, Ferrari prévoit déjà une autre évolution majeure avec l'ADUO

Ferrari a déjà planifié sa deuxième mise à jour moteur liée à l'ADUO pour 2026 : un nouveau turbocompresseur devrait ainsi faire son apparition après la trêve estivale afin d'essayer de réduire l'écart avec Mercedes.

À la suite du premier examen par la FIA dans le cadre de l'ADUO ("opportunités supplémentaires de développement et de mise à jour") effectué après le Grand Prix du Canada, Ferrari s'est vu accorder la possibilité de procéder à deux développements de son bloc moteur cette saison.

Son déficit de performance, mesuré par les experts techniques de la FIA, s'est avéré supérieur à 4% par rapport au moteur thermique Red Bull Ford, qui est la référence. L'écurie autrichienne conteste toutefois cette conclusion.

Ferrari a déjà prévu une première série de modifications pour le Grand Prix d'Autriche, visant à réduire l'écart avec Mercedes, que la plupart des observateurs considèrent comme la véritable référence concernant l'ensemble du bloc moteur, ce qui comprend donc la partie thermique et la partie électrique.

La Scuderia cherche cependant à calmer les attentes concernant la première mise à jour sous l'égide de l'ADUO, qui comporte des modifications de la chambre de combustion grâce à l'utilisation d'une culasse en alliage d'acier. Cela permet aux ingénieurs d'atteindre des niveaux de pression et de température impossibles à obtenir avec un moteur traditionnel en alliage d'aluminium.

En début de saison, le choix d'un "petit" turbocompresseur était délibéré et s'est avéré payant pour réduire le fameux turbo lag consécutif à la suppression du MGU-H, élément de la précédente génération de moteurs.

Cependant, l'avantage escompté, notamment au départ des courses, a en fait été neutralisé. La procédure de pré-départ de cinq secondes imposée par la FIA laisse suffisamment de temps à tous les constructeurs pour faire monter leur turbo en régime pour des raisons de sécurité et pour éviter que des voitures ne calent sur la grille, ce qui a joué en défaveur de Ferrari.

Nouveau turbo et moteur chaud

Charles Leclerc (Ferrari) Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ferrari présentera un nouveau turbo grâce à son deuxième jeton ADUO, probablement à Zandvoort ou à Monza.

Le diamètre de la turbine restera inchangé, mais le nombre et l'angle des pales seront différents, et des avancées au niveau des matériaux sont également attendues. Mercedes et Honda ne lanceront pas de moteurs "ADUO" et Ferrari, à l'instar d'Audi qui l'a déjà fait à Barcelone, cherchera à profiter d'un avantage.

Pour le Grand Prix d'Autriche, Ferrari a davantage misé sur le concept de "moteur chaud" en faisant fonctionner les cylindres à 110°C (contre 100°C actuellement) pendant le processus de combustion.

Théoriquement, les moteurs peuvent fonctionner plus efficacement à des températures élevées et, combinés à un carburant Shell présentant un pouvoir calorifique plus élevé, cela permet de brûler davantage de particules tout en produisant moins d'émissions résiduelles. Cela augmente le travail mécanique du moteur et, par conséquent, augmente la puissance.

Un effet secondaire du fonctionnement à des températures plus élevées est qu'il permet de réduire la taille des radiateurs, car l'écart de température avec le liquide de refroidissement est moindre.

Le package d'améliorations aéro de Ferrari pour Barcelone a démontré que l'équipe était capable de compenser le déficit de puissance du moteur 067/6 par rapport à celui de Mercedes, grâce à une aérodynamique plus efficace et générant moins de traînée. Sous la chaleur intense de l'Espagne, le déficit de 25 chevaux évoqué jusqu'ici cette saison semblait avoir disparu.

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