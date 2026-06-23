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Surprise : Audi avait déjà un moteur évolué grâce à l'ADUO à Barcelone !

À la suite de la communication par la FIA des résultats de la première période de l'ADUO, Audi a introduit un bloc moteur évolué dès le week-end du Grand Prix de Barcelone 2026 de F1.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Publié:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Selon les informations recueillies par Motorsport.com, un développement majeur s'est d'ores et déjà produit en coulisses concernant le système ADUO, Audi ayant pris de court de nombreux initiés dans le paddock F1.

La FIA a communiqué aux constructeurs les résultats de sa première évaluation ADUO lors du week-end du Grand Prix de Monaco. Cette évaluation portait sur la phase d'ouverture de la saison - du Grand Prix d'Australie jusqu'à celui du Canada - et a permis de déterminer les niveaux de performance relatifs de chaque motoriste.

Cependant, les inquiétudes soulevées par Red Bull Powertrains, qui a été désigné comme le constructeur de référence en matière de moteurs thermiques, ont incité la FIA à procéder à un nouvel examen du processus. Malgré cela, le classement communiqué aux constructeurs reste valable et en vigueur dans l'attente de toute nouvelle communication de la part de l'instance dirigeante.

Ce que personne n'avait prévu, c'est que l'un des constructeurs éligibles aux concessions ADUO serait déjà prêt à introduire un moteur amélioré dès la course suivante, à Barcelone.

Audi n'est pas venue les mains vides en Catalogne.

Audi n'est pas venue les mains vides en Catalogne.

Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En conséquence, un document de routine de la FIA publié vendredi lors du Grand Prix de Barcelone est passé largement inaperçu. Aux côtés de Max Verstappen - qui a été contraint de monter un nouveau moteur suite à la panne qu'il a subie sur la grille de départ de Monaco -, les deux pilotes Audi, Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto, ont été équipés d'un nouveau moteur thermique et d'un nouveau turbo.

Motorsport.com a depuis appris que les moteurs introduits par Audi à Montmeló comportaient un certain nombre de modifications, bien que mineures, visant principalement à améliorer leur comportement.

Il s'agit du premier cas connu d'amélioration d'une unité de puissance mise en œuvre dans le cadre des possibilités offertes par l'ADUO.

La rapidité de la réaction d'Audi suite à la communication de la FIA à Monaco a pris de nombreux observateurs au dépourvu et souligne depuis combien de temps le projet était déjà en cours en coulisses du côté de la marque. Les moteurs révisés étaient en effet prêts et n'attendaient plus que l'approbation réglementaire avant d'être directement livrés au paddock de Barcelone.

La mise à jour observée à Montmeló ne serait que la première étape d'un programme de développement plus vaste. Audi dispose encore d'évolutions supplémentaires pour son groupe motopropulseur et devrait continuer à affiner son package tout au long de la saison.

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