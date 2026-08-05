Porsche pense toujours au Mans malgré un contexte fragilisé

Retiré du WEC mais toujours engagé en IMSA, Porsche conserve une situation sportive stable malgré les importantes évolutions qui touchent le constructeur allemand. "Rien n'a changé à ce sujet", assure le patron de Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach.

Il affirme ainsi que l'engagement de deux LMDh dans la catégorie GTP outre-Atlantique n'est pas remis en cause, pas plus que l'implication de la marque dans les discussions qui pourraient mener à un retour aux 24 Heures du Mans en 2030.

Porsche traverse une période de profonde réorientation stratégique et a annoncé le 27 juillet dernier un nouveau plan d'envergure. Celui-ci prévoit un investissement cumulé de 2,1 milliards d'euros sur les sites de Stuttgart-Zuffenhausen et Weissach jusqu'en 2035, ainsi que des garanties en matière d'emploi.

Toutefois, afin d'améliorer la productivité et de réduire les coûts opérationnels, l'accord prévoit également une réduction socialement encadrée de 5 000 postes d'ici 2035 via les départs naturels, les ruptures volontaires et l'élargissement des dispositifs de préretraite.

Ces suppressions s'ajoutent aux précédentes réductions d'effectifs, avec notamment 3 900 postes supprimés début 2025 et 500 autres après la fermeture de certaines filiales.

D'autres mesures prévoient également le report d'augmentations salariales, une limitation du télétravail et une réduction des primes de Noël annuelles. Parallèlement, Porsche assouplit ses objectifs initiaux en matière d'électrification, en prolongeant les cycles de production des moteurs thermiques et des systèmes hybrides.

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Questionné sur l'impact de ce contexte économique en évolution sur le département compétition, Thomas Laudenbach a reconnu que les budgets et les stratégies étaient régulièrement réévalués, tout en assurant que les décisions fondamentales concernant les programmes actuels restaient inchangées.

"Nous évoluons", a-t-il répondu. "Nous devons regarder cela. Ce n'est pas un secret. Bien sûr, nous y prêtons attention. Mais jusqu'à présent, rien n'a changé concernant nos décisions. Cela ne veut pas dire que nous n'évoluons pas. Cela ne veut pas dire que nous n'en discutons pas. Cela ne veut pas dire que nous ne regardons pas sérieusement les budgets et tout le reste. Mais la décision est toujours la même."

Le simple fait que nous ne courions pas en WEC actuellement ne signifie pas que nous avons tourné le dos à l'endurance.

Porsche assure "ne pas tourner le dos" à l'endurance. Photo de: Porsche

Au-delà des engagements actuels, les instances dirigeantes de l'ACO, de la FIA et de l'IMSA ont présenté en juin dernier leur projet de plateforme unique pour les prototypes à l'horizon 2030. Cette évolution vise à réduire les coûts de développement tout en harmonisant les règles et en effaçant les disparités entre les choix techniques du LMH et du LMDh.

Malgré l'évolution du contexte au sommet avec le nouveau plan 2035 de Porsche AG, Thomas Laudenbach a souligné que la marque restait impliquée dans les discussions sur l'avenir de l'endurance.

"Ce que nous faisons actuellement, c'est ce que nous avons toujours dit", a-t-il rappelé. "Le simple fait que nous ne courions pas en WEC actuellement ne signifie pas que nous avons tourné le dos à l'endurance. Deuxièmement, les 24 Heures du Mans sont la plus grande course d'endurance au monde."

"Bien sûr, nous participons aux discussions sur le règlement 2030. Nous sommes heureux d'y être invités. Nous sommes heureux d'apporter notre contribution. Et disons que nous sommes heureux de travailler avec les autres constructeurs, les instances dirigeantes, l'IMSA, l'ACO et la FIA pour construire véritablement l'avenir du sport automobile."

"Cela n'a rien à voir avec une décision. Mais globalement, bien sûr, nous essayons de contribuer à l'élaboration d'un règlement solide pour l'avenir."

Propos recueillis par Joey Barnes