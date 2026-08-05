Ferrari F2002 : une domination parfois ternie par les polémiques

Au début des années 2000, Ferrari était l'équipe à battre en Formule 1. La Scuderia avait remporté tous les titres en jeu depuis le début du nouveau millénaire, tandis que McLaren, sa principale concurrente, peinait à allier performance et fiabilité.

Les hommes et les femmes de Maranello ne se sont pourtant jamais reposés sur leurs lauriers, cherchant en permanence à concevoir une voiture encore plus dominatrice que la précédente. Et en 2002, ils ont tutoyé la perfection avec la Ferrari F2002.

Monoplace hégémonique qui écrasait tout sur son passage et enchaînait les victoires en Grand Prix, avec 14 succès en 15 tentatives, la F2002 avait de si grandes chances de l'emporter qu'elle faisait cauchemarder les bookmakers.

Il a néanmoins fallu patienter avant de la voir sur les circuits. Alors qu'aujourd'hui chaque équipe se présente à la première course de l'année avec une nouvelle monoplace, Ferrari a disputé les premiers Grands Prix de la saison 2002 avec une simple évolution de la F2001 de l'année précédente. Un choix qui s'expliquait par un développement poussé de la nouvelle monoplace italienne.

En fait, même si le règlement de la F1 n'a que très peu changé entre 2001 et 2002, Ferrari a totalement revu sa copie en vue de la nouvelle saison. Pour la première fois depuis les années 1990, le Cheval cabré a modifié sa boîte de vitesses pour la rendre ultra-compacte et 15% plus légère.

À l'extérieur, la Scuderia a innové en sculptant ses pontons afin d'améliorer l'efficacité aérodynamique, et en leur ajoutant des cheminées d'extraction pour mieux rediriger les gaz d'échappement et ainsi accroître l'appui.

Un exemplaire original de la Ferrari F2002 est désormais exposé au Musée du Sport automobile (M24) du Mans. Photo de: Rainier Ehrhardt

De toutes les monoplaces ayant participé aux Grands Prix cette année-là, la F2002 a été, sans aucun doute, la plus moderne et la plus avant-gardiste. Et le succès ne s'est pas fait attendre ! Pour sa première sortie officielle, à la troisième manche de la saison, au Brésil, la F2002 de Michael Schumacher s'est imposée devant la Williams de son frère, Ralf Schumacher.

La suite du calendrier n'a fait que confirmer la supériorité de la F2002 envers ses adversaires. Sur les quinze Grands Prix auxquels la voiture a participé en 2002, Schumacher et son coéquipier Rubens Barrichello sont montés à 24 reprises sur le podium et ont remporté toutes les victoires en jeu, à l'exception du Grand Prix de Monaco, chasse gardée de David Coulthard.

La domination de Ferrari cette année-là était si grande que Schumacher a remporté son cinquième titre mondial, devenant par la même occasion l'égal de Juan Manuel Fangio, au Grand Prix de France... en plein mois de juillet !

À l'issue de la saison, le constructeur italien a inscrit 221 points sur 272 possibles, une véritable razzia. Et si l'on additionne les points des dix autres équipes engagées en 2002, leur total ne dépasse même pas celui du Cheval cabré !

En fait, le seul point faible de la monoplace se trouvait en qualifications, la Williams FW24 ayant décroché le meilleur temps le samedi à sept reprises. Mais peut-on vraiment parler de faiblesse pour une voiture ayant obtenu huit pole positions cette année-là, plus que n'importe quelle autre F1 ?

Rubens Barrichello offre sur un plateau la victoire à Michael Schumacher en Autriche. Photo de: LAT Images

Malheureusement, l'histoire de la Ferrari F2002 en Grand Prix est aussi entachée par des scandales. Tout d'abord, une consigne d'équipe favorisant Schumacher a contraint Barrichello à abandonner la victoire dans le dernier tour du Grand Prix d'Autriche, à quelques mètres de la ligne d'arrivée.

Ce jour-là, le doublé Ferrari avait un goût particulièrement amer pour les fans qui s'étaient déplacés dans les tribunes ou avaient allumé leur télévision pour voir une course récompensant le pilote le plus rapide.

Quelques mois plus tard, au Grand Prix des États-Unis, une autre arrivée créée de toutes pièces a vu Barrichello s'imposer pour une poignée de millièmes alors que Schumacher avait signé la pole et passé 68 tours en tête. Comble de l'ironie, c'est la supériorité de la F2002 qui permettait à Ferrari de se livrer à ces jeux dangereux, lesquels ont attisé la colère des fans de F1.

D'aucuns pensaient que la F2002 allait prendre une retraite bien méritée au soir du Grand Prix du Japon 2002, dernière manche de la saison, mais la F1 a été engagée lors des quatre premières courses de la saison 2003, le temps que le nouveau modèle soit perfectionné.

En dépit de son ancienneté, la F2002 n'avait pas perdu de sa rapidité : durant cette période, la Scuderia s'est adjugé trois pole positions, trois meilleurs tours en course et une victoire, sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari d'Imola.

Au total, la Ferrari F2002 a participé à 19 Grands Prix, réalisé 11 pole positions, 15 meilleurs tours en course et 28 podiums, remporté 15 victoires et aidé la Scuderia à décrocher deux titres pilotes et deux titres constructeurs. Un palmarès plus qu'impressionnant qui fait de cette voiture rouge l'une des plus dominatrices de l'histoire.