Pourquoi Honda a tant de mal en qualifs ? Marini a sa petite idée

Après sa percée en 2025, Honda a tenté de mettre les derniers mois à profit pour continuer à affiner sa RC213V. Pourtant, le constructeur japonais a eu du mal à rivaliser de manière constante avec les performances de ses adversaires, et à mi-saison le bilan est unanimement plutôt décevant.

Les quatre pilotes de la marque ont pourtant obtenu des résultats honorables en course, avec des cinquièmes places pour tous, à l'exception du rookie Diogo Moreira qui s'est jusqu'à présent hissé au mieux au sixième rang. Cependant, les qualifications restent un point faible, ce qui oblige les pilotes à redoubler d'efforts lorsque les feux s'éteignent.

C'est Luca Marini qui a le plus souffert dans le tour qualifs. Bien qu'il soit le mieux classé du quatuor à ce stade de la saison, le seul à figurer dans le top 10 du championnat, l'Italien ne s'est qualifié que deux fois pour la Q2.

Pilote Participations à la Q2 Meilleure qualif L. Marini 2 9e J. Mir 7 5e D. Moreira 3 5e J. Zarco 4 2e

Il estime que la Honda exploite son potentiel déjà presque à fond le vendredi, tandis que d'autres motos semblent parvenir à améliorer leur vitesse entre les essais libres et les qualifications.

"De mon côté, je crois que j'améliore toujours mes performances en Q1 par rapport aux essais. Le problème, c'est que d'autres s'améliorent encore plus", a regretté Marini. "On sait que certains constructeurs gardent un peu d'énergie et de puissance pour le samedi, qu'ils ne dévoilent pas tout le vendredi, mais plutôt le samedi matin. En ce qui nous concerne, on se donne à 100% dès les EL1."

"Je pense que je suis chaque fois très proche de passer directement [en Q2] dans les essais. Mais il y a aussi le fait qu'on a affronté des pilotes très forts en Q1, et des constructeurs très forts qui nous ont compliqué la vie. On sait que notre objectif est d'être plus rapides dès le vendredi après-midi, car ça nous manque."

Luca Marini (Honda HRC) Photo : Gold and Goose Photography / Getty Images

S'il glisse que certains constructeurs "gardent un peu d'énergie et de puissance" en réserve le vendredi, Luca Marini ne souhaite toutefois pas se prononcer plus lorsqu'il lui est demandé si des marques masquent délibérément leur véritable potentiel au premier jour des essais.

"Actuellement, je ne sais pas. Dans le passé, c'était comme ça le vendredi : on n'utilisait pas trop le moteur le vendredi, pour économiser de l'énergie pour le samedi et le dimanche, où ça compte plus", a-t-il néanmoins souligné.

Trop difficile de prendre l'aspi avec la Honda ?

De l'autre côté du stand, Joan Mir est apparu cette saison comme un habitué de la Q2, avec le concernant plutôt des difficultés à convertir cette participation en une bonne position de départ. Souvent bloqué en quatrième ligne – la dernière à laquelle donne accès la Q2 -, le champion du monde 2020 a mis en évidence l'une des faiblesses de la moto à Brno en expliquant que l'air sale l'avait empêché de bien exploiter une aspiration.

"Je m'attendais à mieux dans les qualifications, d'autant que la performance était plus élevée vendredi. Je pensais qu'en suivant [un autre pilote] j'allais peut-être obtenir quelque chose de plus, parce que je voulais signer un bon chrono", avait expliqué Mir.

"Mais j'ai eu plus de mal à suivre. J'ai perdu un peu là où normalement je suis fort, dans les freinages et l'approche du virage. Quand je suis [quelqu'un] dans cet air sale, ça ne me permet pas de faire ça. Ensuite, en sortie, c'était dur parce que ma moto n'est pas faite pour ça, et au final j'ai perdu plus que ce que j'ai probablement gagné en prenant une roue."

Joan Mir (Honda HRC) Photo : Gold and Goose Photography / Getty Images

"Mais, mis à part ça, on n'a probablement pas le package pour se battre pour la pole position pour le moment. C'est clair. Pour la deuxième ou la troisième ligne, oui, mais avec ce problème j'étais hors-jeu pour les qualifications", ajoutait alors Joan Mir, finalement qualifié dernier de la Q2, avec un gain de 0"169 par rapport à son temps des Essais.

Par deux fois cette saison, le pilote espagnol a réussi à atteindre la deuxième et la troisième ligne de la grille de départ, de même que Diogo Moreira. On a également vu Luca Marini deux fois en troisième ligne. La meilleure qualification d'un pilote Honda est à mettre au profit de Johann Zarco, deuxième sur la grille de Jerez avant de se qualifier cinquième à Barcelone.