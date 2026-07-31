Comment la "course au développement" va décider du titre F1 2026

La saison 2026 de Formule 1 se déroule de plus en plus comme beaucoup l'avaient anticipé : la course au développement est en train de façonner la hiérarchie au fil du championnat.

Si Mercedes a entamé ce nouveau cycle réglementaire en position de force, avec six victoires consécutives depuis la pole position lors des six premières manches, l'écurie allemande n'a remporté que deux des cinq derniers Grands Prix, laissant Ferrari et McLaren revenir dans la bataille.

Ferrari, en particulier, a beaucoup fait parler grâce à l'important programme d'évolutions introduit dès le début de la saison. Au point de pousser Toto Wolff à s'interroger publiquement sur la manière dont la Scuderia parvenait à maintenir un tel rythme de développement tout en respectant le plafond budgétaire.

Ces évolutions ont permis à Ferrari de renouer avec la victoire à Barcelone puis à Silverstone. McLaren a, à son tour, frappé un grand coup le week-end dernier en Hongrie. Grâce à un package comprenant plusieurs évolutions sur sa MCL40, Lando Norris s'est imposé avec plus de 15 secondes d'avance après être parti de la pole position.

Le bond en performance affiché par l'équipe de Woking au Hungaroring a été spectaculaire. Sur un circuit où l'efficacité aérodynamique est primordiale, McLaren a décroché une troisième victoire consécutive en Hongrie, après celles de 2024 et 2025, et aurait même pu signer un doublé sans l'abandon d'Oscar Piastri en fin de course.

En Hongrie, Lando Norris a remporté la première victoire de McLaren cette saison. Photo de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

En l'espace d'un week-end, l'écurie est passée du statut de troisième force relativement isolée à celui de prétendante crédible face aux deux références du plateau, démontrant à quel point un programme de développement efficace peut rapidement rebattre les cartes sous cette réglementation encore jeune.

Onze Grands Prix seulement se sont écoulés depuis l'entrée en vigueur du plus important changement réglementaire de l'histoire récente de la F1, et les équipes continuent encore de comprendre leurs monoplaces ainsi qu'à identifier la meilleure direction de développement.

Pour Andrea Stella, cette bataille technique ne fait donc que commencer et pourrait bien décider du champion en fin de saison. La finale est toujours programmée à Abu Dhabi, du 4 au 6 décembre, même si le conflit au Moyen-Orient fait planer une incertitude sur son maintien.

"L'amélioration de notre compétitivité est entièrement due aux évolutions que nous avons apportées ici", a expliqué Stella après le Grand Prix de Hongrie. "Cela dit, nous pensions que le gain de performance ne serait pas forcément suffisant pour nous permettre de décrocher la pole position au Hungaroring."

"Nous ne pensions certainement pas qu'il serait suffisant pour nous donner un rythme aussi fort en course. Honnêtement, je reste convaincu que, si nous voulons nous battre régulièrement pour la victoire à l'avenir, nous devons continuer à concentrer nos efforts sur l'introduction de nouvelles évolutions."

McLaren ne compte pas s'arrêter à une seule victoire. Photo de: Attila Kisbenedek / AFP via Getty Images

"C'est le plan, mais nous ne sommes pas naïfs", a tout de même ajouté Andrea Stella. "Nous savons que toutes les équipes suivent exactement la même stratégie. Comme depuis le début de cette saison 2026, tout va se jouer dans la course au développement. La bonne nouvelle, c'est que McLaren est désormais de retour dans cette bataille tout en étant capable de lutter aux avant-postes."

"Je m'attends à ce que la voiture qui sera la meilleure en fin de saison continue encore de gagner plusieurs dixièmes au cours des 11 [12 selon le calendrier actuel] Grands Prix restants, probablement jusqu'à une demi-seconde au total. Il reste donc énormément de travail à accomplir pour tout le monde, pas seulement pour McLaren."

La bataille ne fait que commencer

Chez McLaren, on sait mieux que quiconque à quel point les évolutions peuvent transformer une équipe. Lors du précédent cycle réglementaire, entre 2022 et 2025, l'écurie de Woking avait débuté comme une simple équipe de milieu de grille avant qu'une série d'évolutions introduites en 2023 ne lui permette de dépasser la Red Bull jusque-là dominante, puis de décrocher les titres mondiaux en 2024 et 2025.

McLaren n'a donc aucune intention de ralentir le rythme. L'équipe avait d'ailleurs anticipé cette réalité dans la gestion de son plafond budgétaire, convaincue que la saison 2026 ne se jouerait "pas tant sur le point de départ que sur la course au développement".

De nouvelles évolutions sont ainsi attendues dès le prochain Grand Prix à Zandvoort, du 21 au 23 août, avant l'arrivée de sa propre version du célèbre aileron "Macarena" inspiré du concept Ferrari, sur le tracé à faible appui de Monza deux semaines plus tard.

La course entre Mercedes, Ferrari et Mercedes s'annonce très serrée. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Andrea Stella se garde toutefois bien d'affirmer que ces nouveautés permettront à McLaren de rivaliser systématiquement avec Mercedes et Ferrari. Selon lui, les trois équipes de tête parviennent actuellement à faire progresser efficacement leurs monoplaces, comme l'ont démontré les succès de la Scuderia cette saison.

"Nous avons encore quelques nouveautés prévues lors des prochaines courses", a expliqué l'Italien. "Cette année, toutes les équipes de tête semblent réussir les évolutions qu'elles apportent. À mon avis, c'est parce que cette réglementation est encore relativement jeune et qu'il reste beaucoup d'opportunités de développement faciles à exploiter.

"Je ne pense donc pas que McLaren bénéficie d'un avantage particulier, comme si toutes les évolutions que nous apportions fonctionnaient forcément. Je crois que tout le monde fait aujourd'hui du bon travail dans ce domaine.

"La vraie différence viendra plutôt du nombre d'évolutions que chaque équipe sera capable de produire d'ici à la fin de la saison, car nous n'en sommes encore qu'à mi-championnat."

Propos recueillis par Stuart Codling et Ronald Vording

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