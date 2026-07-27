Hamilton ne comprend pas pourquoi Ferrari l'a arrêté en fin de course

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Lewis Hamilton a déploré l'ultime arrêt que lui a fait faire Ferrari lors du GP de Hongrie, mais a expliqué n'avoir pas eu le temps de s'y opposer.

Fabien Gaillard
Publié:
Lewis Hamilton, Ferrari

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Lando Norris, McLaren

GP de Hongrie 2026 - Dimanche à Budapest
48

Parti cinquième sur la grille, Lewis Hamilton a été classé à la même position à l'issue du Grand Prix de Hongrie 2026 de F1. La course du pilote Ferrari a pourtant été loin d'être tranquille, puisqu'il a un temps contemplé la possibilité d'une inespérée seconde place, avant que les choses ne tournent au vinaigre.

Comme à Silverstone, le choix de Ferrari de s'arrêter une dernière fois en profitant d'un Virtual Safety Car s'est avéré mauvais. Même si Frédéric Vasseur estimait après l'épreuve qu'il y avait des raisons de le faire, dans les faits Hamilton est passé de la seconde position sur la piste, grâce à l'abandon d'Oscar Piastri, à la cinquième au final.

L'arrêt en lui-même, bien qu'effectué sous VSC, a coûté deux positions à Hamilton : une sur Max Verstappen, qui revenait fort sur lui en étant armé de pneus tendres, et l'autre, de justesse, sur Kimi Antonelli.

La perte de la position sur le leader du championnat a été d'autant plus douloureuse que, bien que le pilote Mercedes ait été le premier à passer sur la ligne de Safety Car à la sortie des stands sous VSC, c'est Hamilton qui se trouvait devant lui au moment où les drapeaux sont repassés au vert. En devant rendre la place après la relance, alors qu'il avait commencé à creuser l'écart, le Britannique a donc perdu encore plus de temps.

Je ne me serais jamais arrêté si cela voulait dire que je devais céder ma position sur la piste.

Après la course, Hamilton n'a pas caché que, s'il avait eu le temps d'en discuter avec son équipe, il n'aurait pas pris la décision de s'arrêter au stand. "Je ne sais pas vraiment pourquoi nous nous sommes arrêtés à la fin", a-t-il déclaré devant les médias, dont Motorsport.com.

"J'ai reçu le signal juste avant l'entrée de la voie des stands, je n'ai donc pas eu le temps d'en discuter. Je ne me serais jamais arrêté si cela voulait dire que je devais céder ma position sur la piste. Je pensais donc que ce ne serait pas le cas."

"Je pense que nous aurions probablement été dépassés par Max. Il avait des pneus plus frais. [...] J'aurais peut-être pu conserver la deuxième place, [même s']il était en train de me rattraper. Mais, très probablement, nous aurions terminé troisième et nous aurions obtenu un bien meilleur résultat. Au lieu de cela, nous avons perdu beaucoup de points."

Une perte de points aggravée par une autre conséquence de cet arrêt, cette fois à mettre au débit de Hamilton lui-même, puisqu'en essayant d'optimiser la sortie des stands, il a désactivé trop tôt le limiteur de vitesse et s'est retrouvé en infraction de 0,1 km/h par rapport à la vitesse limite.

Bloqué puis surpris par Verstappen

Max Verstappen et Lewis Hamilton, devant Liam Lawson.

Max Verstappen et Lewis Hamilton, devant Liam Lawson.

Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Outre cette fin de course qui a éloigné Hamilton d'un meilleur résultat, le début d'épreuve du pilote Ferrari a été marqué par sa lutte avec Verstappen. Après avoir gagné une position au départ, sur Charles Leclerc, le septuple champion du monde s'est retrouvé sur les talons du Néerlandais, sans jamais parvenir à le dépasser.

"J'ai pris un bon départ, un départ relativement correct, j'ai gagné une place, et puis j'avais un très bon rythme pendant la première moitié de la première partie de la course", a expliqué Hamilton. "Malheureusement, il est tout simplement impossible de dépasser ici."

Quand il a fini par prendre l'avantage sur Verstappen, à la faveur d'un arrêt précoce, Hamilton a ensuite été piégé par le trafic, matérialisé par la Racing Bulls de Liam Lawson, qui l'a copieusement ralenti dans le dernier secteur.

 

Il a ensuite été surpris par le plongeon au premier virage de la Red Bull, qui avait profité de la séquence pour revenir dans ses échappements à l'abord de la ligne droite, où la RB22 était particulièrement performante en vitesse de pointe.

"J'ai ensuite réussi à faire l'undercut sur Max, ce qui est positif. Lorsque nous avons dépassé l'un des retardataires, je n'ai malheureusement pas vu Max venir, et il m'a dépassé, ce qui a en quelque sorte marqué le début des ennuis pour moi."

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