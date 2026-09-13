Hamilton explique son premier abandon de 2026 à Madrid
Lewis Hamilton a été forcé d'abandonner lors du Grand Prix de Saint-Marin à cause d'un problème technique. Il s'agit du premier abandon du pilote Ferrari cette saison.
Photo de : Clive Mason - Getty Images
Lewis Hamilton a dû abandonner lors du Grand Prix d'Espagne, ce dimanche, victime d'un problème de frein sur sa Ferrari. Il s'agit de son premier abandon de la saison.
Après un bon départ, Hamilton avait réussi à se hisser en troisième position. Mais après seulement quelques tours, le septuple champion du monde a commencé à se plaindre à la radio d'une pédale de frein trop longue.
Le pilote Ferrari était en grande difficulté en piste et a même dû emprunter l'échappatoire après avoir bloqué les roues, incapable de prendre correctement les virages. Il a logiquement commencé à perdre de nombreuses positions, avant que Ferrari ne lui demande de rentrer au stand pour mettre fin à sa course.
"C'était déjà avant le freinage du virage 5", a déclaré Hamilton sur Sky Sport. "J'ai appuyé sur le frein, la voiture a commencé à ralentir, puis la pédale s'est comme enfoncée d'un cran. Et soudain, la voiture ne décélérait plus aussi rapidement que d'habitude, donc je suis arrivé avec beaucoup de vitesse."
"Et puis, oui, j'ai effleuré le mur. Après ça, la pédale est revenue et tout allait bien. Puis, je crois que quelques virages plus tard, la pédale s'est de nouveau enfoncée. Donc, je ne sais pas vraiment d'où cela vient."
Au départ, Hamilton avait pris un excellent envol et s'était donc hissé en troisième position, devant Max Verstappen. À la première chicane, le Néerlandais n'a pas pu prendre la corde et a dû court-circuiter le virage, ressortant devant Hamilton. Le Britannique a rapidement indiqué que Verstappen devait lui rendre la position, mais le pilote Red Bull a commencé à négocier, estimant que Hamilton l'avait poussé hors piste.
L'équipe autrichienne a toutefois rapidement rappelé le quadruple champion du monde à l'ordre et lui a demandé de rendre la position à Hamilton... qui se trouvait alors deux places derrière la RB22, Kimi Antonelli s'étant intercalé entre les deux pilotes. Max Verstappen s'est finalement exécuté, mais a ainsi perdu deux positions dès le premier tour.
Hamilton a finalement dû ralentir, avant de rentrer définitivement au stand. Il s'agit donc là du premier abandon de la saison pour Lewis Hamilton, qui avait jusque-là terminé toutes les courses. Troisième du championnat pilotes à 76 points du leader Kimi Antonelli, le Britannique réalise une mauvaise opération dans la course au titre, alors que son coéquipier occupe actuellement la deuxième place du Grand Prix d'Espagne.
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