Vasseur pointe une erreur de Hamilton dans le dernier tour des qualifs

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Frédéric Vasseur a expliqué qu'une erreur de Lewis Hamilton dans son dernier tour des qualifications du Grand Prix d'Espagne 2026 de F1 lui avait coûté une chance de signer la pole position.

Le septuple champion du monde abordait le dernier run de Q3 en tête du classement provisoire et était donc en lice pour se hisser en pole position de l'épreuve. Toutefois, il a finalement échoué à sécuriser cette place, dépassé qu'il fut par Lando Norris, Kimi Antonelli et Max Verstappen dans l'ultime tentative.

Hamilton a échoué à 0"189 de la pole, mais pour son directeur, cela s'explique en partie par une erreur commise au premier virage de son dernier tour : "La qualif s'est très bien déroulée lors du premier run", a expliqué Vasseur pour Sky Deutschland. 

"Le rythme était au rendez-vous et le tour était bon.  [Hamilton] a davantage attaqué lors de la deuxième tentative dans le premier virage et a perdu un dixième. Je pense que c'était plié et que la partie était terminée."

"Mais dans l'ensemble, cinq ou six voitures se sont battues pour la pole position, le classement évoluait à chaque run. C'est une bonne chose pour la course. J'aurais certes préféré le classement du premier run à celui du deuxième, mais c'est ainsi."

Lewis Hamilton (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Photo de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Je pense que sur ce genre de circuit où l'on doit parfois dépasser un peu les limites, il y a des différences d'un tour à l'autre", a-t-il ajouté. "Je crois que sur un tour, Max allait très vite, le tour suivant c'était Lewis, et le dernier tour, c'était Norris. Il faut donc être au rendez-vous lors de la dernière tentative. C'est un peu comme à Monaco."

"Mais ça, nous le savions. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas se plaindre, ça fait partie du jeu. Lorsque Lewis a un peu plus attaqué dans le dernier tour, c'était aussi pour décrocher la pole position."

Malheureusement, nous n'avions tout simplement pas le rythme nécessaire.

Quant à Hamilton, il a résumé sa dernière partie de séance ainsi, devant la presse, dont Motorsport.com : "Les qualifications se sont globalement déroulées sans encombre. Pas de réels problèmes. La voiture se comportait vraiment très bien lors du premier tour de Q3, mais elle n'avait plus d'adhérence ni de puissance lors du dernier."

"Notre équipe a, selon moi, bien exécuté la séance", a-t-il poursuivi. "Je pense qu'elle a vraiment fait du très bon travail aujourd'hui. Malheureusement, nous n'avions tout simplement pas le rythme nécessaire."

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