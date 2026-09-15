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MotoGP GP de Saint-Marin

Les premiers tours ont gâché les deux courses d'Aldeguer

Fermín Aldeguer n'a pas pu pleinement profiter de sa qualification en première ligne au GP de Saint-Marin, en perdant plusieurs places dans les premiers tours des deux courses.

Vincent Lalanne-Sicaud
Mis à jour:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
Alex Marquez, Gresini Racing

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Garage de l'équipe Aprilia Racing

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Garage Gresini Racing

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Raúl Fernández, Trackhouse Racing

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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
50

Fermín Aldeguer a franchi un cap à Misano, pour la deuxième course depuis son retour à la compétition. L'Espagnol a même rêvé d'un podium après s'être invité en première ligne, derrière Marco Bezzecchi et Marc Márquez, mais il a perdu des places dans les premiers tours des deux épreuves du Grand Prix de Saint-Marin.

Lors du sprint, il a vu trois pilotes le doubler dans le premier tour et, en tentant de reprendre l'avantage sur Pedro Acosta, les deux pilotes perdu du temps et Álex Márquez a pris l'avantage. Raúl Fernández l'a également doublé après un dépassement agressif.

Lire aussi :

Aldeguer a passé tout le reste du sprint en huitième position et derrière un groupe de pilotes, ce qui a fait grimper en flèche la pression de son pneu avant et a rendu sa Ducati difficile à contrôler.

"Un bon samedi... C'était peut-être pas la course que l'on voulait dans le sprint", résumait-il face à la presse écrite, dont les journalistes de Motorsport.com, après la course courte. "L'un de mes objectifs cette année était d'améliorer mes qualifications. On a fait de gros progrès."

"Dans le sprint, la stratégie était de suivre Bezzecchi et Marc, mais Diggia [Fabio Di Giannantonio] m'a doublé au premier virage, [Jorge] Martín aussi. On avait les réglages de pression pour avoir une ou deux motos [devant], ou être seul sans aspiration. Avec cinq ou six motos, c'était très difficile à gérer."

"Dès le premier tour, [la pression] était super, super haute", a-t-il ajouté. "Je n'avais aucune performance, c'était dur de freiner la moto, de gérer des glissades de l'avant, mais c'est comme ça."

Fermín Aldeguer était plus proche du podium en course principale.

Fermín Aldeguer était plus proche du podium en course principale.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En course principale, le pilote Gresini a pris un meilleur envol, même s'il a été doublé par Jorge Martín. Il a récupéré la troisième place après la chute de Marco Bezzecchi mais a vite été dépassé par Pedro Acosta et Álex Márquez. Il se dirigeait vers la cinquième place avant de repasser devant Martín, ralenti par un bras endolori.

"Je pense qu'il faut qu'on soit satisfaits", a déclaré Aldeguer après sa quatrième place. "Le podium était proche, bien sûr, et ça aurait été beaucoup mieux, mais je pense qu'on a fait un bon travail pendant tout le week-end."

"On a atteint une grande partie de nos objectifs en qualifications et pour retrouver des sensations dans la dernière partie de la course. On sait où on a le plus de mal. Les sensations sont bonnes."

Les débuts de courses ont été les moments les plus délicats pour Fermín Aldeguer : "J'ai eu un peu de mal au début quand on était dans le groupe avec les autres pilotes", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP. "C'était dur de défendre ma position. Quand j'ai le champ libre, j'ai toujours un bon rythme, je peux être rapide. Il y a beaucoup de positif ce week-end."

Un peu plus de deux mois après sa blessure à Assen, Aldeguer ne souffre plus vraiment de sa vertèbre thoracique fracturée mais reste diminué physiquement. "Sincèrement, c'était difficile de gérer ma condition pendant le week-end", a-t-il reconnu.

"J'étais un peu en gestion tout au long du week-end. J'ai juste eu un peu de mal avec la jambe et mon bras droit, comme les autres pilotes. Ça va assez bien au niveau de mes blessures. En passant le week-end comme ça, c'est sûr que ça ira mieux en Autriche."

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