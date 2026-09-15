Márquez se sent "libéré" et aidé par les "cadeaux" de ses rivaux 

En 2022, Pecco Bagnaia a décroché son premier titre en MotoGP en parvenant à combler un retard de 91 points sur Fabio Quartararo en l'espace de sept courses, ce qui constituait un record. Le championnat a beaucoup évolué depuis, avec l'arrivée des courses sprint qui ont drastiquement augmenté le nombre de points disponibles, mais Marc Márquez peut se targuer d'avoir fait mieux.

La spectaculaire remontée de l'Espagnol s'est faite entre les deux rendez-vous italiens de la saison. Au soir du Mugello, où il faisait son retour après son opération de l'épaule, il accusait un retard de 102 points sur Marco Bezzecchi. Six week-ends de course plus tard en Aragón, Márquez était déjà cinq points devant le pilote Aprilia et à Misano, il est revenu à hauteur de Jorge Martín, devenu leader cet été, et mène le championnat grâce à un plus grand nombre de victoires.

Márquez a remporté cinq des sept derniers Grands Prix pendant que Bezzecchi a multiplié les erreurs, avec une nouvelle chute dimanche, et que Martín a eu du mal à accrocher le podium régulièrement. Lorsqu'il a quitté le Mugello en mai dernier, le septuple champion du MotoGP était loin d'imaginer une telle remontée.

"Je ne pensais pas au championnat parce que ce n'était pas entre mes mains", a assuré Márquez en conférence de presse après sa victoire au Grand Prix de Saint-Marin. "Mes concurrents m'ont fait un cadeau et il a bon goût ! Je vais essayer de profiter de mon pilotage, de ma moto et de mon équipe."

Marc Márquez retrouve la tête d championnat. Photo de: Ducati Corse

Márquez ne doit pas sa remontée qu'aux erreurs de ses concurrents mais aussi à ses performances, pas si simples à réaliser. Sur le podium, on l'a vu se parler à lui-même. "Je me parle beaucoup parce qu'il faut que je sois très fort mentalement si je veux me battre pour ce championnat", a-t-il expliqué au site officiel du MotoGP. Cette force de caractère s'est traduite en actes à Misano, où il a su optimiser chaque instant du week-end.

On sait que Márquez manque de force dans le bras droit, ce qui est devenu encore plus évident avec la fameuse photo publiée après sa victoire au Grand Prix d'Aragón. À Misano, sur un circuit qui appuyait plus sur les faiblesses de ce bras, il s'est félicité d'avoir "bien géré les timings et les efforts" afin de ne pas arriver épuisé en course, après avoir tiré les leçons d'un week-end difficile à Silverstone.

Márquez apprend ainsi à limiter ses efforts à des moments où il aurait l'envie de se montrer offensif, et acquiert petit à petit une confiance dans l'efficacité de cette approche : "Je dois être fort et convaincu que je fais bien les choses. Ça ne veut pas dire que je fais tout bien, mais parfois…"

"[À Misano], c'était dur d'attendre dans le garage au warm-up, pour rouler cinq minutes. Mais je dois continuer à faire ce en quoi je crois, ce qui marche le mieux, pour être aussi performant que possible en qualifications, en sprint et en course principale."

Marc Márquez a su gérer ses efforts pour gagner les deux courses à Misano. Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Quand je parle d'être convaincu, j'ai toujours confiance en moi mais parfois, c'est dur de prendre des décisions, comme ne pas trop attaquer en EL1, ne pas faire trop de tours pendant le warm-up", a détaillé Márquez. "Les autres roulent et moi non, je perds du temps, mais je dois aborder les week-ends de course différemment."

"Parfois, je serai le plus rapide avec cette approche, parfois d'autres seront plus rapides que moi, mais j'essaie toujours de faire le maximum."

La photo du bras, une libération pour Márquez

Marc Márquez se montre ouvert sur ses difficultés et ses faiblesses, afin de ne pas les traîner comme un poids, et en donnant l'impression de ne pas se préoccuper des réactions qu'auront ses rivaux. C'est pour cette raison qu'il s'est lancé dans une opération transparence avant le Grand Prix de Saint-Marin, entre la photo de son bras et la prise de parole de son chirurgien, qui a expliqué les limites posées désormais.

"Dans ma carrière, j'ai appris que quand on a des interrogations, des rumeurs, des spéculations, toutes ces choses, le plus simple est d'essayer d'être honnête", expliquait Márquez avant d'entamer le week-end, en insistant sur "l'énergie" perdue à évoquer constamment son bras.

Marc Márquez est en pleine confiance après le GP de Saint-Marin. Photo de: MotoGP Sports Entertainment Group

Il a perçu les effets positifs de cette stratégie à Misano, et l'a même vécue comme une délivrance : "En Aragón, j'ai déjà franchi un cap mentalement. Ce qu'il s'est passé dans la semaine après l'Aragón m'a aidé à me concentrer, à être détendu et à être ouvert envers tout le monde, en me disant 'Je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai', et c'est ce que j'ai fait. Ça m'a donné les sensations dont j'avais besoin pour jouer le championnat."

"Le plus important est que je me sens libre", a insisté Márquez. "La victoire en Aragón m'a donné un boost. Ce qu'il s'est passé la semaine d'après m'a apporté de la confiance ou m'a mis dans les bonnes dispositions mentalement. Maintenant, je me sens libéré."

"Je ferai 100% avec ce que j'ai, je ferai le maximum chaque week-end, ou j'essaierai. Je peux faire des erreurs, bien sûr, on est humains, mais comme je l'ai dit : j'ai confiance en moi."