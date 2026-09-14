Acosta a sauvé son week-end : "Donnez-moi ce dont j'ai besoin et je serai là"

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Pedro Acosta et KTM ont "renversé" un week-end mal embarqué pour prendre la troisième place à Misano.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

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50

Pedro Acosta abordait le Grand Prix de Saint-Marin sans grand espoir. "N'attendez pas un podium, c'est certain", prévenait-il après le sprint. Pourtant, l'Espagnol était bien sur la boîte le lendemain, aux côtés de frères Márquez.

Le pilote KTM est parti septième et a doublé Luca Marini et Fabio Di Giannantonio au départ puis profité de la chute de Marco Bezzecchi. Il a pris l'avantage sur Fermín Aldeguer dès le deuxième tour et a ensuite été doublé par Álex Márquez, mais a récupéré la troisième place quand Jorge Martín a dégringolé dans le classement en raison de son bras affaibli.

Acosta a eu des difficultés au freinage durant une grande partie du week-end mais KTM a trouvé des solutions pour la course. "Je suis content parce qu'on dirait qu'on a amélioré la moto par rapport à [samedi]", a déclaré Acosta au site officiel du championnat. "On était assez perdus tout le week-end."

"C'était plutôt bizarre parce que je suis plutôt rapide ici normalement. J'ai eu du mal au freinage avec le pneu avant tout au long du week-end. C'était assez dur à comprendre pour moi. Je pense qu'il faut se réjouir du podium pour KTM. C'est une bien meilleure performance qu'en Aragón, même si en Aragón j'étais deuxième. Je suis plus que satisfait."

Pedro Acosta est resté proche du duo de tête.

Pedro Acosta est resté proche du duo de tête.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

En fin de course, Acosta était toujours au contact de Marc et Álex Márquez mais il a compris qu'il devait éviter de trop en faire pour tenter de tenir leur rythme : "J'ai vraiment essayé mais j'avais beaucoup de mal dans la portion rapide des virages 10, 11, 12 et 13. Je ne voulais vraiment pas merder."

"J'ai aussi commencé à souffrir avec le pneu avant et je me suis dit que la troisième place était plus que suffisante : de bons points, un bon résultat, un bon podium pour l'équipe."

"J'ai bloqué l'avant au virage 7 et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je me calme un peu", a ajouté Acosta en conférence de presse. "J'avais une bonne avance sur Aldeguer et je me suis dit que la troisième place était plus que suffisante après un week-end si difficile."

Acosta a maintenu la pression sur KTM

Pedro Acosta a décroché son deuxième podium consécutif alors que, vendredi et samedi, il éprouvait des difficultés avec le comportement de sa KTM : "Ce n'était pas normal de souffrir autant au freinage. On a renversé le week-end, on a fait un bon travail [samedi] soir. Il faut qu'on soit satisfaits : on se bat avec Ducati, avec Aprilia, alors qu'on est encore loin d'eux."

Depuis plusieurs courses, Acosta salue la prise de risques de KTM pour améliorer la moto, et cette approche a porté ses fruits à Misano : "Parfois, il faut s'énerver pour livrer sa meilleure prestation. Les gars ont énormément travaillé dans le garage."

Un week-end à deux facettes pour Pedro Acosta à Misano.

Un week-end à deux facettes pour Pedro Acosta à Misano.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Même aujourd'hui, je motivais Pit [Beirer, patron de KTM Motorsport] en disant 'Donnez-moi ce dont j'ai besoin et je serai là, je ne sais pas comment mais je serai là'. La marque travaille énormément. Maintenant, les gars sont très ouverts à écouter de nouvelles idées et à modifier la moto. Je suis plus que satisfait."

"On a totalement changé la moto", a souligné Acosta. "[Samedi], j'avais beaucoup de mal alors que j'avais des attentes sur cette piste, ça aurait dû être mieux parce qu'on avait un très bon rythme l'an dernier. Comme je l'ai dit, on fait de bonnes courses. Le rythme était également bon en fin de course, comme en Aragón. Je pense qu'on progresse pas mal."

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