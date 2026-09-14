Álex Márquez remonte mais bute sur Marc : "Il jouait un peu avec nous"

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Álex Márquez a réussi une belle remontée au Grand Prix de Saint-Marin mais n'a rien pu faire derrière Marc Márquez, qui contrôlait l'écart à sa guise.

Vincent Lalanne-Sicaud
Publié:
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Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Alex Márquez, Gresini Racing, Marc Márquez, Ducati Team

Les plus belles photos du GP de Saint-Marin MotoGP
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Depuis sa grosse chute au Grand Prix de Catalogne, Álex Márquez avait plusieurs fois renoué avec le top 3 en course sprint, mais pas encore en course principale. Misano a permis à la famille Márquez de s'offrir son premier doublé de l'année dans cet exercice, avec le succès de Marc Márquez devant son cadet, qui a dû se battre pour décrocher cette position.

Le pilote Gresini n'a pris que la neuvième place en qualifications. Pendant le sprint, il a pu remonter au cinquième rang, en gagnant deux positions dès le premier tour puis en profitant du temps perdu par Pedro Acosta et Fermín Aldeguer dans leur duel.

En course principale, Álex Márquez a gagné quatre places dès le premier tour, aidé notamment par la chute de Marco Bezzecchi. Il a ensuite réussi de beaux dépassements sur Aldeguer et Acosta, et pris l'avantage sur Jorge Martín quand le pilote Aprilia a commencé à souffrir de son bras.

"J'ai pu remonter au début", a expliqué Álex Márquez au site officiel du MotoGP. "J'étais un peu trop chaud, je le dirais comme ça. Je savais que ça se jouait là. Après, derrière Marc et Jorge, la température de mon pneu avant a un peu trop grimpé, je ne pouvais pas bien rouler. Quand j'ai doublé Jorge, je crois que Marc avait presque une seconde d'avance sur nous."

Marc Márquez a facilement contenu Álex Márquez à Misano.

Marc Márquez a facilement contenu Álex Márquez à Misano.

Photo de: MotoGP Sports Entertainment Group

Álex Márquez a vite pu revenir à moins d'une seconde, sans jamais réellement songer à une attaque, puisque Marc Márquez était en gestion devant lui : "Je me suis dit 'Calme-toi un peu et essaie d'attaquer après', mais il a très bien géré l'écart. Quand j'attaquais, il attaquait, quand j'étais plus lent, il était plus lent. Il jouait un peu avec nous, il pilotait très bien."

"Je pense que j'ai un peu payé l'énergie supplémentaire en remontant de la neuvième place au début, mais je suis très content de retrouver le podium."

Álex Márquez a brièvement cru qu'il pourrait revenir sur Marc, mais ce dernier s'est remobilisé : "Avec la chute de Bezz, je pense qu'il s'est un peu trop relâché en pensant au championnat, et après il ne prenait pas tous les risques. Je pense qu'il était à 99%. Il a mis les 100% pendant quelques tours pour créer l'écart et après il jouait un peu."

"Je crois qu'il mène [le championnat] donc ce sera intéressant de voir comment les trois peuvent gérer la situation, mais je crois que Marc est dans une bonne situation, en courant toujours avec sa tête."

Des qualifications déterminantes

Álex Márquez a retrouvé le podium avec son frère au GP de Saint-Marin.

Álex Márquez a retrouvé le podium avec son frère au GP de Saint-Marin.

Photo de: Gold and Goose Photography / Getty Images

Álex Márquez ne pense pas avoir perdu une chance de succès dans cette deuxième partie de la course, mais plutôt dans les dépassements des premiers tours, qui étaient la conséquence de ses mauvaises qualifications. Lorsqu'on lui demande ce qui lui a manqué, sa réponse fuse.

"Partir en première ligne", a-t-il résumé. "Ça me facilitera la vie. Je pense que j'ai utilisé trop d'énergie dans certains dépassements au début. Je pense qu'en partant de la première ligne, Marc et Bezzecchi en avaient plus que moi, juste un demi-dixième ou un dixième, mais ça fait beaucoup. C'est aussi pour ça que Marc a pu jouer un peu avec moi à la fin."

"Si on est en première ligne et qu'on a de bonnes qualifications, on a de meilleures chances. Cette deuxième place est assez inattendue pour moi."

"Je dirais que [le potentiel] était là et qu'on a perdu une chance de victoire en qualifications", a-t-il insisté. "On pouvait rêver du podium, mais dans les meilleures conditions. Quand c'est un rêve, c'est que ce sera difficile. Le vrai objectif était la quatrième, la cinquième ou la sixième place, dans cette zone."

"Mais je me sentais très bien au warm-up et après les premiers tours qui ont été bons, je me suis dit 'J'ai le feu, je dois revenir devant'. J'ai pu très bien rouler et je suis très content pour l'équipe. Ils m'ont beaucoup aidé après les qualifications difficiles."

Álex Márquez avait une moto aux couleurs de Marco Simoncelli dimanche à Misano.

Álex Márquez avait une moto aux couleurs de Marco Simoncelli dimanche à Misano.

Photo de: Andreas Solaro / AFP via Getty Images

Álex Márquez a également fait part de sa fierté de renouer avec le podium alors que les Ducati de Gresini se sont parées des couleurs de Marco Simoncelli ce dimanche, afin de rendre hommage au pilote italien.

"Je pense que ces couleurs m'apportent quelque chose en plus. J'ai pu très bien rouler. Porter ces couleurs était un honneur et une grosse responsabilité en même temps, en roulant pour Marco. C'était un dimanche très émouvant pour tout le monde chez Gresini."

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